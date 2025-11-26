English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 21 வருஷமாக பதுங்கியிருந்த கொலையாளி... SIR படிவம் மூலம் சிக்கியது எப்படி?

21 வருஷமாக பதுங்கியிருந்த கொலையாளி... SIR படிவம் மூலம் சிக்கியது எப்படி?

Chennai Crime News: கொலை வழக்கின் குற்றவாளி 21 வருடங்களாக தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், தற்போது அவரை தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR படிவம் மூலம் போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:39 PM IST
  • 2004இல் சென்னையில் கொலை நடந்துள்ளது.
  • அந்த குற்றவாளி கடலூரில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
  • இறுதியில் குற்றவாளி பெங்களூருவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Trending Photos

IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Team India
IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
camera icon7
Thalaivar 173
தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
camera icon7
TNSTC
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
21 வருஷமாக பதுங்கியிருந்த கொலையாளி... SIR படிவம் மூலம் சிக்கியது எப்படி?

Chennai Crime Latest News Updates: சென்னை எண்ணூரில் 2004ஆம் ஆண்டு கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட குற்றவாளி 21 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் மூலமாக எஸ்ஐஆர் படிவத்தை வைத்து கண்டுபிடித்து எண்ணூர் போலீசார் குற்றவாளியை கைது செய்துள்ளனர். இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Chennai Crime News: 2004இல் நடந்த சம்பவம்

கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு மரியம் பிபி என்பவர் அவரது வீட்டில் தாஜுதீன் என்பவர் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக எண்ணூர் காவல் நிலையத்தில் தகவல் கூறியிருக்கிறார். இதனையடுத்து, மரியம் பேபி வீட்டிற்கு போலீசார் சென்று பார்த்தபோது, தாஜுதீன் என்பவர் கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார். உடனே அவரது உடலை மீட்டு விசாரணை செய்துள்ளனர்.  

Chennai Crime News: 21 வருடம் தலைமறைவு

எண்ணூர் 3வது தெரு இந்திரா நகரில் வசித்து வந்த மரியம் பிபி என்பவர் வீட்டில் ராஜேந்திரன் (எ) ரபீக் என்பவர் பாலியல் தொழில் நடத்தி வந்ததாகவும், அப்போது ராஜேந்திரன் மற்றும் தாஜுதீன் என்பவர் இருவரும் வீட்டில் மது அருந்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் ராஜேந்திரனின் மனைவியான ரசூல் பிபியை பற்றி தவறாக தாஜுதீன் பேசியதாகவும், இதனால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தாஜுதீனின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து ரபீக் தப்பிச் சென்று தலைமறைவாக ஆகியுள்ளார்.

Chennai Crime News: கடலூர் சென்ற போலீசார்

ஏறத்தாழ 21 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த ரபீக்கை கைது செய்ய வேண்டும் என்று ஆவடி மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டதன் பேரில், எண்ணூர் காவல் உதவி ஆணையர் வீரக்குமார் தலைமையில் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து ரபீக்கை தேடினர். இந்நிலையில், ராஜேந்தின் (எ) ரபீக் கடலூர் மாவட்டத்தில் அவரது மனைவியான லட்சுமி என்பவருடன் வாழ்ந்து வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

Chennai Crime News: புகைப்படமே இல்லாமல் தேடிய போலீசார்

இதனால், கடலூர் சென்ற போலீசார், இதுவரை அவரது புகைப்படமும் இல்லாத நிலையில் வெறும் ராஜேந்திரன் (எ) ரபீக், இவரது தந்தையின் பெயர் பரமேஸ்வரன் என்ற தகவலை வைத்துக்கொண்டு தேடுதலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ள எஸ்ஐஆர் படிவத்தை வைத்து தேடியிருக்கின்றனர். அதில் கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 10 மேற்பட்ட ராஜேந்திரன் தந்தையின் பெயர் பரமசிவன் என்ற பெயரின் இருந்திருக்கின்றனர்

Chennai Crime News: பெங்களூருவில் சிக்கிய ராஜேந்திரன்

இந்த நிலையில் அனைவரையும் அழைத்து விசாரணை செய்தனர். அந்த விசாரணையில் கடலூர் மாவட்டம் ஆக்கனூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவரிடம், எஸ்ஐஆர் சம்பந்தமான விவரங்களை கேட்பது போல் போலீசார் மாறுவேடத்தில் சென்று அவரது வீட்டில் கேட்டுள்ளனர். அந்த விசாரணையில் ராஜேந்திரன் (எ) ரபீக் மதம் மாறி,  கடைகளுக்கு சென்று  சாம்பிராணி புகை போட்டு பிழைப்பு நடத்தி வருவதாகவும் இவருக்கு நிலையான இருப்பிடம் இல்லாமல் அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம், திருச்சி பெரம்பலூர், பெங்களூர் ஆகிய ஊர்களில் பிழைப்பு நடத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது. 

இந்த நிலையில், அவர் தற்போது பெங்களூருவில் இருப்பது தெரியவந்தது. தனிப்படை போலீசார் பெங்களூரில் உள்ள மாண்டிவாலா மார்க்கெட்டில் வைத்து அவரை கைது செய்து, அங்கிருந்து அவரது ஆதார் கார்டு உள்ளிட்டவைகளை  சரிபார்த்து அவரை கைது செய்து அங்கிருந்து சென்னை அழைத்து வந்தனர். 21 ஆண்டுகள் கழித்து கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட குற்றவாளியை கைது செய்த காவல்துறையினரை, 
ஆவடி காவல் ஆணையர் வெகுவாக பாராட்டினார்.

மேலும் படிக்க | 70 வயது மூதாட்டி செய்த கொடூரக் கொலை: ஆயுள் தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம்.. நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

மேலும் படிக்க | மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் நீக்கம் vs ராஜினாமா: MGR முதல் EPS வரை.. அதிமுகவில் அவரது அரசியல் பயணம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Crime NewsChennaiSIRTamil NewsTamilnadu

Trending News