21 வருஷமாக பதுங்கியிருந்த கொலையாளி... SIR படிவம் மூலம் சிக்கியது எப்படி?

Chennai Crime Latest News Updates: சென்னை எண்ணூரில் 2004ஆம் ஆண்டு கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட குற்றவாளி 21 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் மூலமாக எஸ்ஐஆர் படிவத்தை வைத்து கண்டுபிடித்து எண்ணூர் போலீசார் குற்றவாளியை கைது செய்துள்ளனர். இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
Chennai Crime News: 2004இல் நடந்த சம்பவம்
கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு மரியம் பிபி என்பவர் அவரது வீட்டில் தாஜுதீன் என்பவர் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக எண்ணூர் காவல் நிலையத்தில் தகவல் கூறியிருக்கிறார். இதனையடுத்து, மரியம் பேபி வீட்டிற்கு போலீசார் சென்று பார்த்தபோது, தாஜுதீன் என்பவர் கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார். உடனே அவரது உடலை மீட்டு விசாரணை செய்துள்ளனர்.
Chennai Crime News: 21 வருடம் தலைமறைவு
எண்ணூர் 3வது தெரு இந்திரா நகரில் வசித்து வந்த மரியம் பிபி என்பவர் வீட்டில் ராஜேந்திரன் (எ) ரபீக் என்பவர் பாலியல் தொழில் நடத்தி வந்ததாகவும், அப்போது ராஜேந்திரன் மற்றும் தாஜுதீன் என்பவர் இருவரும் வீட்டில் மது அருந்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் ராஜேந்திரனின் மனைவியான ரசூல் பிபியை பற்றி தவறாக தாஜுதீன் பேசியதாகவும், இதனால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தாஜுதீனின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து ரபீக் தப்பிச் சென்று தலைமறைவாக ஆகியுள்ளார்.
Chennai Crime News: கடலூர் சென்ற போலீசார்
ஏறத்தாழ 21 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த ரபீக்கை கைது செய்ய வேண்டும் என்று ஆவடி மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டதன் பேரில், எண்ணூர் காவல் உதவி ஆணையர் வீரக்குமார் தலைமையில் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து ரபீக்கை தேடினர். இந்நிலையில், ராஜேந்தின் (எ) ரபீக் கடலூர் மாவட்டத்தில் அவரது மனைவியான லட்சுமி என்பவருடன் வாழ்ந்து வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
Chennai Crime News: புகைப்படமே இல்லாமல் தேடிய போலீசார்
இதனால், கடலூர் சென்ற போலீசார், இதுவரை அவரது புகைப்படமும் இல்லாத நிலையில் வெறும் ராஜேந்திரன் (எ) ரபீக், இவரது தந்தையின் பெயர் பரமேஸ்வரன் என்ற தகவலை வைத்துக்கொண்டு தேடுதலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ள எஸ்ஐஆர் படிவத்தை வைத்து தேடியிருக்கின்றனர். அதில் கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 10 மேற்பட்ட ராஜேந்திரன் தந்தையின் பெயர் பரமசிவன் என்ற பெயரின் இருந்திருக்கின்றனர்
Chennai Crime News: பெங்களூருவில் சிக்கிய ராஜேந்திரன்
இந்த நிலையில் அனைவரையும் அழைத்து விசாரணை செய்தனர். அந்த விசாரணையில் கடலூர் மாவட்டம் ஆக்கனூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவரிடம், எஸ்ஐஆர் சம்பந்தமான விவரங்களை கேட்பது போல் போலீசார் மாறுவேடத்தில் சென்று அவரது வீட்டில் கேட்டுள்ளனர். அந்த விசாரணையில் ராஜேந்திரன் (எ) ரபீக் மதம் மாறி, கடைகளுக்கு சென்று சாம்பிராணி புகை போட்டு பிழைப்பு நடத்தி வருவதாகவும் இவருக்கு நிலையான இருப்பிடம் இல்லாமல் அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம், திருச்சி பெரம்பலூர், பெங்களூர் ஆகிய ஊர்களில் பிழைப்பு நடத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இந்த நிலையில், அவர் தற்போது பெங்களூருவில் இருப்பது தெரியவந்தது. தனிப்படை போலீசார் பெங்களூரில் உள்ள மாண்டிவாலா மார்க்கெட்டில் வைத்து அவரை கைது செய்து, அங்கிருந்து அவரது ஆதார் கார்டு உள்ளிட்டவைகளை சரிபார்த்து அவரை கைது செய்து அங்கிருந்து சென்னை அழைத்து வந்தனர். 21 ஆண்டுகள் கழித்து கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட குற்றவாளியை கைது செய்த காவல்துறையினரை,
ஆவடி காவல் ஆணையர் வெகுவாக பாராட்டினார்.
