English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எண்ணூர் விபத்து : 9 பேர் உயிரிழப்பு, ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்த முதலமைச்சர்

Ennore : சென்னை எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் நடந்த கோர விபத்தில் 9 வடமாநில தொழிலாளிகள் உயிரிழந்தனர். முதலமைச்சர் தலா 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு அறிவித்துள்ளார்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 30, 2025, 10:36 PM IST
  • சென்னை எண்ணூரில் கோர விபத்து
  • 9 வட மாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
  • உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கும் என தகவல்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது
டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
camera icon8
2007 Movies
டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon5
Powercut
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
எண்ணூர் விபத்து : 9 பேர் உயிரிழப்பு, ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்த முதலமைச்சர்

Ennore : சென்னையில் இன்று ஒரு கொடூரமான சோகச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. சென்னை அருகே எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் நடைபெற்று வந்த விரிவாக்கக் கட்டுமானப் பணியின்போது, சாரம் (Scaffolding) எதிர்பாராத விதமாகக் கீழே சரிந்து விழுந்ததில், 9 வட மாநிலத் தொழிலாளர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

பெரும் சோகத்தில் முடிந்த விரிவாக்கப் பணி

திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூர் அருகே ஊரணம் பேடு கிராமத்தில் எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தின் நிலை 4 விரிவாக்கப் பணிகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றன. நூற்றுக்கணக்கான வட மாநிலத் தொழிலாளர்கள் இந்தப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இன்று (செப்டம்பர் 30, 2025) கொதிகலன் (Boiler) பிரிவில், ராட்சத வளைவு அமைக்கும் கட்டுமானப் பணியில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். வேலை நடந்துகொண்டிருந்தபோது, திடீரென முகப்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ராட்சத சாரம் மொத்தமாகச் சரிந்து கீழே விழுந்தது. இந்தச் சாரம் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி, தொழிலாளர்கள் உடல் நசுங்கினர்.

கோர விபத்தின் முக்கிய அப்டேட்

* சம்பவ இடத்திலேயே 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

* படுகாயமடைந்த மற்ற தொழிலாளர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு, சென்னை ராயபுரம் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

* மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியிலும், தீவிர சிகிச்சையின்போதும் மேலும் 5 பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். இதன் மூலம், மொத்த பலி எண்ணிக்கை 9 ஆக அதிகரித்தது.

விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களில் பலரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. இந்த விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்ததும், காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை உயர் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று மீட்பு மற்றும் விசாரணைப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தினர். காட்டூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், "எண்ணூரில் BHEL நிறுவனம் மேற்கொண்டு வரும் மின் உற்பத்தி நிலையக் கட்டுமான பணியில் ஏற்பட்ட விபத்தில், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சார்ந்த ஒன்பது பணியாளர்கள் இறந்த செய்தி கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்தேன். உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மின்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அவர்களையும், மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களையும் நேரடியாகச் சென்று நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளேன். உயிரிழந்த பணியாளர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.10 இலட்சம் இழப்பீட்டை வழங்கிடவும், அவர்களது உடலை அவர்களது சொந்த மாநிலத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிடவும் ஆணையிட்டுள்ளேன்." என கூறியுள்ளார்.

செல்வபெருந்தகை இரங்கல்

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வபெருந்தகை இந்தச் சம்பவம் குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்ததுடன், விபத்துக்கான காரணங்களைச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். கட்டுமானப் பணிகளில் முறையான திட்டமிடல் இல்லாமை, பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாதது, கட்டுமானப் பொருட்களின் தரக்குறைவு போன்றவையே இத்தகைய துயரச் சம்பவங்களுக்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைகின்றன என்று அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருகுகம் இரங்கல் செய்தியில்,"இன்று(30.09.2025) எண்ணூர் அனல்மின் நிலைய விரிவாக்க பணியின் போது சாரம் சரிந்து வடமாநில தொழிலாளர்கள் 9 பேர் இறந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த வேதனையடைந்தேன். மேலும், காயமுற்று ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார்கள் என்றும் செய்திகள் வருகின்றன.

இந்த துயரச் சம்பவம், கட்டுமானப் பணிகளின் பாதுகாப்பு குறித்த அவசியத்தை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. முறையான திட்டமிடல் இல்லாமை, கட்டுமானப் பணியில் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாதது, கட்டுமானப் பொருட்களின் தரக்குறைவு போன்றவையே இத்தகைய துர்மரணங்களுக்கு காரணமாகின்றது.

இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற விரும்பதகாத நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதை தடுக்கவேண்டும். விலை மதிப்பற்ற உயிர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயம் அடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய விரும்புகிறேன்." என கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: CM சார்.. என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள்.. ஆனால்! வீடியோ வெளியிட்ட விஜய்!

மேலும் படிக்க: கரூரில் நடந்தது என்ன? அமுதா ஐஏஎஸ்-முழு விளக்கம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
EnnoreEnnore accidentEnnore power plantChennaiEnnore mishap News

Trending News