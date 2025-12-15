2 நாட்களுக்கு பிச்சு உதறபோகும் மழை! கடும் குளிர் வேற.. வெதர்மேன் வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weatherman Latest News: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை வீடு கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தமிழகத்தில் நவம்பர் மாதம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்தது. வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்திலிருந்து தமிழகம் முழுவதும் கடும் குளிர் நிலைமை வருகிறது. காலையில், மாலை நேரத்திலும் கடும் குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அடுத்த சில
வெதர்மேன் சொன்ன முக்கிய தகவல்
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தனது பிரதீப் ஜான் எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "தெற்கு தீபகற்பத்தில் மிகவும் குளிரான மலைவாசஸ்தலமாக ஊட்டி தொடர்கிறது. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மேகங்கள் / மழை இரவு வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும். டிசம்பர் 16,17ஆம் தேதிகளில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் மேகமூட்டம் / மழை இருக்கும். இரவு முதல் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருப்பதால், வெப்பமும் அதிகரிக்கும். டிசம்பர் 19ஆம் தேதி முதல் 21ஆம் தேதி வரை சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கடும் குளிர் இருக்கும்.
உள் மாவட்டங்களுக்கு அதிகமாகவே குளிர் இருக்கும். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும கடலோர மாவட்டங்களில் டிசம்பர் 16,17ஆம் தேதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும். எனவே அடுத்த 2 நாட்களுக்கு குடையுடன் செல்லுங்கள். இந்தாண்டு சென்னையில் பெரிய மழை பொழிவு இல்லை. இருப்பினும் சென்னை நீர் வழங்கல் அணைகள் முழு அளவை எட்டியுள்ளன" என கூறியுள்ளார்.
வானிலை மையம் சொன்னது என்ன?
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தென் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, டிசம்பர் 15ஆம் தேதியான இன்று கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். மேலும், டிசம்பர் 16ஆம் தேதி டிசம்பர் 21ஆம் தேதி வரை தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும், வட தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்றும், நாளைம் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 முதல் 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20 முதல் 21 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்க கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
