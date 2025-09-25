English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சென்னையில் பிரபல நகைக்கடை.. மக்களுக்கு ஆசை காட்டி கோடிக்கணக்கில் சுருட்டல்! இத்தனை கோடியா?

ஏஆர்டி தங்க நகை மோசடி வழக்கில் மேலும் நான்கு பேரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:26 PM IST
  • சென்னை பிரபல நகைக்கடை
  • கோடிக்கணக்கில் மோசடி
  • இதுவரை 11 பேர் கைது

சென்னையில் பிரபல நகைக்கடை.. மக்களுக்கு ஆசை காட்டி கோடிக்கணக்கில் சுருட்டல்! இத்தனை கோடியா?

ART Jewellers and Trusted Profit Investment Company சென்னை முகப்பேரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கியது. இந்த நகைக்கடையில், பாதி விலையில் தங்கம் திட்டம், ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தால் வாரம் 3% வட்டி போன்ற கவர்ச்சிகரமான பல கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை விளம்பரப்படுத்தி, மக்களை ஏமாற்றி மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. 

தமிழகமெங்கும் கிளைகளை ஏற்படுத்தி பொதுமக்களிடம் பெருமளவில் பணம் வசூலித்து ரூ.60 கோடி வரை ஏமாற்றியதாக கடந்த 2023 ம் ஆண்டு ART Jewellery and Trusted Profit Company மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதுவரை இந்த வழக்கில் 11 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மேலும், 4 நபர்களை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 

இந்த நிலையில் புழல் பகுதியைச் சேர்ந்த பானுவள்ளி, அம்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சுஜாதா, ஆவடி பகுதியைச் சேர்ந்த திவ்யா, பழல் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் ஆகிய நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட நான்கு நபர்களிடமும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக மோசடியில் இந்த நான்கு நபர்களின் பங்கு என்ன எவ்வளவு மதிப்பிலான பணத்தை மோசடி செய்துள்ளனர் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணைக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.

பணத்தின் மேல் உள்ள ஆசையில் நேர்மையான வழியில் செல்லாமல், குறுக்கு வழியில் அப்பாவி மக்களுக்கு ஆசை காட்டி சிலர் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக நகை தொடர்பான விஷயங்களில் ஆங்காங்கே இப்படியான மோசடிகள் அரங்கேறுகின்றன. இத்தகைய மோசடிகளில் நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டாலும், இந்த மோசடிகள் நின்றபடி இல்லை. இந்த நிலையில், சென்னையில் மக்களை ஏமாற்றி சுமார் 60 கோடி ரூபாய் வரை நகைக்கடை நிறுவனம் மோசடி செய்துள்ளது. 

