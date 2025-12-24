English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னையில் 'டபுள் டக்கர் மேம்பாலம்' - எங்கு வருகிறது தெரியுமா...? இந்தியாவிலேயே டாப்!

சென்னையில் 'டபுள் டக்கர் மேம்பாலம்' - எங்கு வருகிறது தெரியுமா...? இந்தியாவிலேயே டாப்!

Chennai Double-Decker Viaduct: கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் இருந்து  மகேந்திரா சிட்டி அருகில் செட்டிபுண்ணியம் வரை, ஜி.எஸ்.டி சாலையில் இரண்டு அடுக்கு மேம்பாலம் அமைய இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:06 PM IST
  • சுமார் 18.4 கி.மீ., நீளத்திற்கு இந்த பாலம் அமைகிறது.
  • கொள்கை ரீதியிலான ஒப்புதலை தமிழக அரசு கொடுத்துள்ளது.
  • இதில் உயர்மட்டச் சாலை, மெட்ரோ சேவை வர இருக்கிறது.

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!
camera icon10
IPL 2026
வெளிநாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் செலவு செய்த ஐபிஎல் அணிகள்.. CSKவுக்கு எந்த இடம்!
இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த டாப் 7 இடங்கள்! நம்ம ஊரும் இருக்கு.. என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Tourism
இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த டாப் 7 இடங்கள்! நம்ம ஊரும் இருக்கு.. என்னென்ன தெரியுமா?
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
சென்னையில் 'டபுள் டக்கர் மேம்பாலம்' - எங்கு வருகிறது தெரியுமா...? இந்தியாவிலேயே டாப்!

Chennai GST Road Double-Decker Viaduct: தமிழகத்தின் இதயம் என சொன்னால் அது தலைநகர் சென்னைதான். சென்னையின் இயக்கத்தாலேயே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் இயங்குகிறது எனலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

இருப்பினும், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது கவலைக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் நகரின் பல இடங்களில் பாலங்கள், மெட்ரோ சேவை என பல முன்னெடுப்புகள் எடுத்தாலும் நகரம் விரிவடைந்துகொண்டே போவதால் அடுத்தடுத்த கட்டத்திற்கு நகர வேண்டிய தேவை எழுகிறது.

Chennai Double-Decker Viaduct: ஜிஎஸ்டி சாலையில் இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலம் 

அந்த வகையில், சென்னையின் போக்குவரத்தை குறைப்பதில் மற்றுமொரு வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கப்பட இருக்கிறது எனலாம். கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் இருந்து  மகேந்திரா சிட்டி அருகில் செட்டிபுண்ணியம் வரை, ஜி.எஸ்.டி சாலையில் சுமார் 18.4 கி.மீ., நீளத்திற்கு இரண்டு அடுக்கு மேம்பாலம் (Double-Decker Viaduct) அமைக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு கொள்கை ரீதியிலான ஒப்புதலை தற்போது வழங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாலம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்பட்சத்தில் இந்தியாவின் மிக நீளமான இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலம் என்ற பெருமையை பெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Chennai Double-Decker Viaduct: உயர்மட்டச் சாலையும், மெட்ரோவும்...

இந்த பிரம்மாண்ட மேம்பாலம் வழக்கமான பாலமாக இல்லாமல், இரண்டு அடுக்குகளைக் கொண்டதாக அமையும். இதன் கீழ், அடுக்கில் ஆறு வழித் தடங்களைக் கொண்ட உயர்மட்ட நெடுஞ்சாலையும் (Elevated Highway), அதன் மேல் அடுக்கில் சென்னை மெட்ரோ இரயில் பாதையும் அமைக்கப்பட இருக்கின்றன. அதாவது, ஒரே தூண்களில் இந்த இரண்டு அடுக்குகளும் தாங்கப்படும் வகையில் இதன் வடிவமைப்பு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் 5.6 கி.மீ நீளத்திற்கு இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலம் இருக்கிறது, இதுதான் இந்தியாவின் நீளமான இரட்டை அடுக்கு பாலமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால், சென்னையின் இந்த 18.4 கி.மீ., நீள இரட்டை மேம்பாலத் திட்டம் நிறைவடைந்தால், இந்தியாவில் மட்டுமன்றி, உலகிலேயே மிக நீளமான இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலங்களில் ஒன்றாக திகழும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Chennai Double-Decker Viaduct: இதனால் என்ன பயன்?

தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வந்தால், சென்னையின் நுழைவு வாயிலாக இருக்கும் ஜி.எஸ்.டி சாலையில் நிலவும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு இத்திட்டம் ஒரு நிரந்தரத் தீர்வாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் நிலப்பரப்பில் இருக்கும் சாலையைப் பயன்படுத்தாமல், இந்த உயர்மட்டச் சாலை வழியாக விரைவாகச் செல்லலாம். மெட்ரோ இரயில் சேவையும் இதனுடன் இணைக்கப்படுவதால், தென் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கு இடையே பொதுப் போக்குவரத்து வசதி பன்மடங்கு மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Chennai Double-Decker Viaduct: அரசு சொல்வது என்ன?

இந்த இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலத் திட்டத்திற்காக சுமார் 3,400 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்று முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் (NHAI) இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) திருத்தி அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. தமிழக அரசு இந்த மெட்ரோ விரிவாக்கத்திற்கான கூடுதல் செலவினங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளச் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

ஏற்கனவே விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் இடையிலான மெட்ரோ விரிவாக்கப் பணிகள் ஆலோசனையில் உள்ள நிலையில், அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த இரட்டை அடுக்கு பாலம் அமையும். இந்தத் திட்டம் பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது, சென்னையின் உள்கட்டமைப்பு உலகத் தரத்திற்கு உயருவதுடன், லட்சக்கணக்கான பயணிகளின் பயண நேரம் பாதியாகக் குறையும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இருக்க வாய்ப்பில்லை. 

மேலும் படிக்க | சென்னை - பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ்வே: எப்போது திறக்கப்படும்? - மத்திய அரசு அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூலம் அதிக வருவாய்... CMRL போட்டுள்ள ஸ்பெஷல் திட்டம் என்ன?

மேலும் படிக்க | ரெடியாகும் தமிழகத்தின் காஸ்ட்லி மேம்பாலம்... அண்ணா சாலையில் இனி பிரச்னை இல்லை - புதிய அப்டேட்!

.சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiInfrastructureGST RoadDouble Decker BridgeTamil News

Trending News