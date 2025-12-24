சென்னையில் 'டபுள் டக்கர் மேம்பாலம்' - எங்கு வருகிறது தெரியுமா...? இந்தியாவிலேயே டாப்!

Chennai GST Road Double-Decker Viaduct: தமிழகத்தின் இதயம் என சொன்னால் அது தலைநகர் சென்னைதான். சென்னையின் இயக்கத்தாலேயே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் இயங்குகிறது எனலாம்.
இருப்பினும், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது கவலைக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் நகரின் பல இடங்களில் பாலங்கள், மெட்ரோ சேவை என பல முன்னெடுப்புகள் எடுத்தாலும் நகரம் விரிவடைந்துகொண்டே போவதால் அடுத்தடுத்த கட்டத்திற்கு நகர வேண்டிய தேவை எழுகிறது.
Chennai Double-Decker Viaduct: ஜிஎஸ்டி சாலையில் இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலம்
அந்த வகையில், சென்னையின் போக்குவரத்தை குறைப்பதில் மற்றுமொரு வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கப்பட இருக்கிறது எனலாம். கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் இருந்து மகேந்திரா சிட்டி அருகில் செட்டிபுண்ணியம் வரை, ஜி.எஸ்.டி சாலையில் சுமார் 18.4 கி.மீ., நீளத்திற்கு இரண்டு அடுக்கு மேம்பாலம் (Double-Decker Viaduct) அமைக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு கொள்கை ரீதியிலான ஒப்புதலை தற்போது வழங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாலம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்பட்சத்தில் இந்தியாவின் மிக நீளமான இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலம் என்ற பெருமையை பெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Chennai Double-Decker Viaduct: உயர்மட்டச் சாலையும், மெட்ரோவும்...
இந்த பிரம்மாண்ட மேம்பாலம் வழக்கமான பாலமாக இல்லாமல், இரண்டு அடுக்குகளைக் கொண்டதாக அமையும். இதன் கீழ், அடுக்கில் ஆறு வழித் தடங்களைக் கொண்ட உயர்மட்ட நெடுஞ்சாலையும் (Elevated Highway), அதன் மேல் அடுக்கில் சென்னை மெட்ரோ இரயில் பாதையும் அமைக்கப்பட இருக்கின்றன. அதாவது, ஒரே தூண்களில் இந்த இரண்டு அடுக்குகளும் தாங்கப்படும் வகையில் இதன் வடிவமைப்பு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் 5.6 கி.மீ நீளத்திற்கு இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலம் இருக்கிறது, இதுதான் இந்தியாவின் நீளமான இரட்டை அடுக்கு பாலமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால், சென்னையின் இந்த 18.4 கி.மீ., நீள இரட்டை மேம்பாலத் திட்டம் நிறைவடைந்தால், இந்தியாவில் மட்டுமன்றி, உலகிலேயே மிக நீளமான இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலங்களில் ஒன்றாக திகழும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Chennai Double-Decker Viaduct: இதனால் என்ன பயன்?
தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வந்தால், சென்னையின் நுழைவு வாயிலாக இருக்கும் ஜி.எஸ்.டி சாலையில் நிலவும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு இத்திட்டம் ஒரு நிரந்தரத் தீர்வாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் நிலப்பரப்பில் இருக்கும் சாலையைப் பயன்படுத்தாமல், இந்த உயர்மட்டச் சாலை வழியாக விரைவாகச் செல்லலாம். மெட்ரோ இரயில் சேவையும் இதனுடன் இணைக்கப்படுவதால், தென் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கு இடையே பொதுப் போக்குவரத்து வசதி பன்மடங்கு மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Chennai Double-Decker Viaduct: அரசு சொல்வது என்ன?
இந்த இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலத் திட்டத்திற்காக சுமார் 3,400 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்று முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் (NHAI) இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) திருத்தி அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. தமிழக அரசு இந்த மெட்ரோ விரிவாக்கத்திற்கான கூடுதல் செலவினங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளச் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் இடையிலான மெட்ரோ விரிவாக்கப் பணிகள் ஆலோசனையில் உள்ள நிலையில், அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த இரட்டை அடுக்கு பாலம் அமையும். இந்தத் திட்டம் பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது, சென்னையின் உள்கட்டமைப்பு உலகத் தரத்திற்கு உயருவதுடன், லட்சக்கணக்கான பயணிகளின் பயண நேரம் பாதியாகக் குறையும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இருக்க வாய்ப்பில்லை.
