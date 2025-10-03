English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

High Court Judge Condemns Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்க்கு தலைமை பண்பே இல்லை என நீதிபதி தெரித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:07 PM IST
  • கரூர் சம்பவம்
  • விஜய்க்கு தலைமை பண்பே இல்லை
  • நீதிபதி காட்டம்

கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 9 குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு சார்பாகவும் தமிழக அரசு சார்பாகவும் நிவாரண தொகை அறிவிக்கப்பட்டது. 

இந்த சூழலில், சென்னையை சேர்ந்த தினேஷ் என்ற நபர், கரூர் போல் மீண்டும் ஒரு துயர சம்பவம் நடைபெறாமல் இருக்க அரசியல் கட்சிகள் ரோடு ஷோ போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு தகுந்த நெறிமுறைகளை வகுக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கோரி சென்னை உயிர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கத்தல் செய்தார். 

அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக சேர்க்கப்படவில்லை. அவர் பிரச்சாரத்திற்கு சுமார் 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததே இப்படியான ஒரு கோர சம்பவத்திற்கு காரணம். 

இது போன்ற சம்பவம் இனிமேல் நடக்காமல் இருஅக்க அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் ரோடு ஷோ நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சரியான வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வகுக்க வேண்டும். நெறிமுறைகளை மீறும் பட்சத்தில் அவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார். 

இந்த நிலையில், இந்த மனு இன்று (அக்டோபர் 03) நீதிபதி செந்தில் குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பினார். நடிகர் விஜய் பயணித்த பேருந்து மோதி விபத்து ஏற்பட்டதாக வீடியோக்கள்வெளியாகின. இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதா? ஹிட் மற்றும் ரன் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதா? 

கரூர் சம்பவத்தில் இதுவரை இரண்டு பேர் மட்டுமே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மற்றவர்கள்மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. வழக்கு பதிவு செய்ய என்ன தடை இருக்கிறது. புகார் இல்லாவிட்டாலும் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும். சம்பவம் அரங்கேறிய பின்னர் தெண்டர்கள், ரசிகர்கள், மக்கள் உள்ளிட்டோரை அப்படியே விட்டுவிட்டு சென்றுள்ளார். கட்சி தலைவர் விஜய்-க்கு தலைமை பண்பே இல்லை என நீதிபதி தெரிவித்தார்.  

மேலும் படிக்க: கரூர் துயர சம்பவம்.. ஓராண்டுக்கு முன் நடந்திருந்தால்? சீமான் ஆவேசம்!

மேலும் படிக்க: நீங்கள் செய்வது அரசியல் இல்லாமல், அவியலா?.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இபிஎஸ் சரமாரி கேள்வி!

