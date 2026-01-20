மாதம் ரூ.60,000 சம்பளம்! சென்னையில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்

Chennai Income Tax Job: வருமான வரித்துறை மத்திய அரசின் நிதி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. வருமான வரித்துறை அலுவலகம் சென்னை, டெல்லி, மும்பை உள்ளிடட முக்கிய நகரங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது. வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களும் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சென்னையில் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள இளம் நிபுணர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணி விவரம்
சென்னை வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இளம் நிபுணர்கள் பணிக்கு மூன்ற காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த தகுதீயும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சென்னை வருமான வரி மேல் முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் அமர்வுகளில் பணியாற்றும் துறை அதிகாரிகளுக்கு உதவுவதற்கான வருமான வரித்துறையில் இளம் நிபுணர்களை பணியமர்த்த சட்ட பட்டதாரிகள்/ பட்டைய கணக்காளர்கள் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், சட்டப்படிப்பில் 50 சதவீதத்திற்கு குறையாமல் இருந்து மதிப்பெண் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேடும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 25 வயதுக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது. இந்த பணிக்கு ஒரு வருடம் என்ற அடிப்படையில் ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. உங்கள் பணி திருப்திகரமாக இருப்பினும், பணிக்காலம் நீட்டிக்கப்படும் என அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை income.tax.gov என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, தேவையான தகவல்களை பூர்த்தி செய்து, தபால் மூலம் மூடிய உரையில் application for yp என் முன்பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு, கீழ்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். வருமான வரி துறை ஆணையாளர் (தலைமை அலுவலகம்), அறை எண் 110, முதல் தளம், முதன்மை தலைமை வருமான வரி ஆணையர் அலுவலகம், சென்னை - 600 034 என்ற முகவரிக்கு பூர்த்தி செய்ய விண்ணப்பத்தினை அனுப்பலாம்.
அல்லது Chennai.dci.hq.admin என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் விண்ணப்படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பத்துடுன் ஆதார் ஆவணங்கள், சுய சான் அளிக்கப்பட்ட நகல்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 30ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தமிழகத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் சுருக்கெழுத்தர் பணிக்கு 12 இடங்களும், வரி உதவியாளர் பணிக்கு 47 இடங்களும், பன்முக உதவியாளர் பிணக்கு 38 இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கவும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இந்த பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
