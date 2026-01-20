English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாதம் ரூ.60,000 சம்பளம்! சென்னையில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்

மாதம் ரூ.60,000 சம்பளம்! சென்னையில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்

Chennai Income Tax Job: சென்னையில் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:03 AM IST
  • சென்னையில் ரூ.60,000 சம்பளத்தில் வேலை
  • டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி தெரியுமா?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: தை 5, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு உயர்வு இருக்கும்...?
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
camera icon7
MGR
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
camera icon7
Bigg Boss Tamil
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
செவ்வாய் குரு &#039;அரிய&#039; சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
camera icon7
Mars
செவ்வாய் குரு 'அரிய' சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்
மாதம் ரூ.60,000 சம்பளம்! சென்னையில் சூப்பரான வேலை.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்

Chennai Income Tax Job:  வருமான வரித்துறை மத்திய அரசின் நிதி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. வருமான வரித்துறை அலுவலகம் சென்னை, டெல்லி, மும்பை உள்ளிடட முக்கிய நகரங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது. வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களும் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சென்னையில் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள இளம் நிபுணர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பணி விவரம்

சென்னை வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இளம் நிபுணர்கள் பணிக்கு மூன்ற காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த தகுதீயும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சென்னை வருமான வரி மேல் முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் அமர்வுகளில் பணியாற்றும் துறை அதிகாரிகளுக்கு உதவுவதற்கான வருமான வரித்துறையில் இளம் நிபுணர்களை பணியமர்த்த சட்ட பட்டதாரிகள்/ பட்டைய கணக்காளர்கள் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.  மேலும், சட்டப்படிப்பில் 50 சதவீதத்திற்கு குறையாமல் இருந்து மதிப்பெண் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேடும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 25 வயதுக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது. இந்த பணிக்கு  ஒரு வருடம் என்ற அடிப்படையில் ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. உங்கள் பணி திருப்திகரமாக இருப்பினும், பணிக்காலம் நீட்டிக்கப்படும் என அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை income.tax.gov என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, தேவையான தகவல்களை பூர்த்தி செய்து, தபால் மூலம் மூடிய உரையில் application for yp என் முன்பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு, கீழ்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.  வருமான வரி துறை ஆணையாளர் (தலைமை அலுவலகம்), அறை எண் 110, முதல் தளம், முதன்மை தலைமை வருமான வரி ஆணையர் அலுவலகம், சென்னை - 600 034 என்ற முகவரிக்கு பூர்த்தி செய்ய விண்ணப்பத்தினை  அனுப்பலாம். 

அல்லது Chennai.dci.hq.admin என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் விண்ணப்படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும்.  விண்ணப்பத்துடுன் ஆதார் ஆவணங்கள், சுய சான் அளிக்கப்பட்ட நகல்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 30ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, தமிழகத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில்  சுருக்கெழுத்தர் பணிக்கு 12 இடங்களும், வரி உதவியாளர் பணிக்கு 47 இடங்களும், பன்முக உதவியாளர் பிணக்கு 38 இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கவும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இந்த பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு 7 நாட்களிலேயே லாபம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்

மேலும் படிக்க: சிபிஐ கிடுக்குப்பிடியில் விஜய்! 6 மணி நேரம் விசாரணை.. அடுக்கடுக்கான கேள்விகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
jobsChennai jobsChennai Income Tax JobIncome Tax RecruitmentJobs Tamil

Trending News