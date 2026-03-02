மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு.. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்?

Chennai Kamarajar Port Recruitment: சென்னையில் பல்வேறு துறை சார்ந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சென்னையை அடுத்த எண்ணூரில் காமராஜர் துறைமுகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. காமராஜர் துறைமுகம் கப்பல் மற்றும் துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. மத்திய அரசு பணி என்பதால் நிரந்தர வேலை, கைநிறைய சம்பளம் இருக்கும். இந்த நிலையில், காமராஜர் துறைமுகத்தில் மொத்தம் 14 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
பணி குறித்த விவரம்
காமராஜர் துறைமுகத்தில் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட், ஜூனியர் அக்கவுண்டண்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 14 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். ஜூனியர் அக்கவுன்ண்டன்ட் பணிக்கு பி.காம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 30 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், பொதுப்பிரிவு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும் வயதும் வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது.
காமராஜர் துறைமுகத்தில் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.25,250 முதல் ரூ.50,500 வரை வழங்கப்படும். ஜூனியர் அக்கவுண்டண்ட் பணிக்கு ரூ.25,520 முதல் ரூ.50,500 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
காமராஜர் துறைமுகத்தில் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட், ஜூனியர் அக்கவுண்டண்ட் பணிகளுக்கு கணினி வழி, நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 120 மதிப்பெண்களுக்கு கணினி வழி மூலம் தேர்வு நடைபெறும். இந்த தேர்வின் அடிப்படையில் தான் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
kamarajarport என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மார்ச் 28ஆம் தேதிக்குள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.200 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.150 செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 7200208675 மற்றும் Kplexam2026@gmail.com என்ற இமெயில் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளலாம். எனவே, டிகிரி முடித்து வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் தாராளமாக இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
