தமிழ் தெரிந்தால் மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்! தமிழக அரசின் சூப்பர் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Chennai kasi viswanathar Temple: தமிழக அரசின் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான கோயில்கள் உள்ளன. இக்கோயில்களில் உள்ள பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது சென்னையில் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயிலில் உள்ள 2 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, எழுத்தர் பணிக்கு ஒரு இடங்களும், காவலர் பணிக்கு ஒரு இடங்கள் என மொத்தம் 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். காவலர் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்கவும் அறந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது விவரம், சம்பளம்
இப்பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 45 வயதுக்குட்டபட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். பணியிட விவரங்களுக்கான கல்வித்தகுதி, வயது வரம்பு, நிபந்தனைகள் மற்றும் இதர விவரங்களை அலுவலக வேலை நேரங்களில் நேரில் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் எழுத்தர் பணிக்கு மாதம் ரூ.15,700 முதல் ரூ.50,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும். காவலர் பணிக்கு ரூ.11,600 முதல் ரூ.36,800 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் tnhrce.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். துணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர், அருள்மிகு வடபழனி ஆண்டவர் திருக்கோயில், வடபழனி, சென்னை - 600 025 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்துடன், உரிய சான்றிதழ் நகலை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை 2026 ஜனவரி 9ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவையான ஆவணங்கள்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ்/மதிப்பெண் சான்றிதழ், சாதித் சான்றிதழ், மருத்துவச் சான்று, குடும்ப அட்டை நகல், ஆதார் நகல், தற்போது பெறப்பட்ட காவல்துறை பின்புலச் சான்று, சுயவிலாசமிடப்பட்ட ரூ.25க்கான தபால் தலையுடன் கூடிய உறை ஆகியவற்றை விண்ணப்ப படிவத்துடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது-
நிபந்தனைகள்
நீதிமன்றத்தில் தண்டனை அடைந்தவர்கள், நன்னடத்தைக்காகவோ அல்லது அமைதியை காப்பாற்றவோ, பிணையில் (ஜாமீனில்) கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்கள், பட்ட கடனை தீர்க்க முடியவில்லை என நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள், அரசுப் பணியில் இருந்தும் இதர நிறுவனத்தில் இருந்து திருக்கோயில்களில் இருந்தும் விலக்கப்பட்டவர்கள், திருக்கோயிலுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தவர்கள் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்க தகுதி அற்றவர்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.
