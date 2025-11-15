English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஐந்தாம் வகுப்பு சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை! பள்ளி ஊழியர் கைது..

ஐந்தாம் வகுப்பு சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை! பள்ளி ஊழியர் கைது..

5th Standard Student Harassed : பள்ளியின் கழிவறைக்கு வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காலை உணவு திட்ட ஊழியர் கைது

Written by - Tamil Arasan | Edited by - Yuvashree | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:15 PM IST

5th Standard Student Harassed : சென்னை கொளத்தூரில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை நடந்துள்ள சம்பவம், பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை:

சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட செம்பியம் பகுதியில் உள்ள காமராஜர் நகர் மாநகராட்சி பள்ளியில் அதே பகுதியை சேர்ந்த சிறுமி ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார் நேற்று காலை பள்ளிக்கு மாண மாணவ மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட்டது.

அந்த உணவை வியாசர்பாடி சேர்ந்த குணசேகர் என்பவர் கொண்டு வந்து மாணவிகளுக்கு வழங்கியுள்ளார். அப்போது உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவியை பள்ளியின் கழிவறைக்கு குணசேகரன் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்று அந்த மாணவிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

மாலை வீட்டுக்கு சென்ற மாணவி தனது பெற்றோரிடம் நடந்துவற்றை கூறியுள்ளார் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த குணசேகரன் மீது செம்பியம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் குணசேகரனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தியதில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது தெரியவந்தது.

அதனையடுத்து குணசேகரன் போக்குவரத்து கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதல்வர் பகுதியில் தொடர்ச்சியாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது மாநகராட்சி பள்ளியில் படித்த ஐந்தாம் வகுப்பு மாண மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லைக்கு கொடுத்த சம்பவம் பெற்றோர் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

