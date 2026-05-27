/சென்னை - கொல்லிமலை: 2 நாள் இன்ப சுற்றுலா... தமிழக அரசின் ஏற்பாடு - கட்டணம் எவ்வளவு?

Chennai Kolli Hills Tour: சென்னை - கொல்லிமலைக்கு இரண்டு நாள்கள் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதில் எங்கெல்லாம் சுற்றிப் பார்க்கலாம்?, என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்? சுற்றுலா கட்டணம் எவ்வளவு? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Chennai Kolli Hills TTDC Tour Package: தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையே, சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. அப்படியிருக்க, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் பயணம் மேற்கொள்ள சிறப்பான இடங்கள் நிறைய இருக்கின்றன.
அந்த வகையில், கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் அமைந்திருக்கிறது, கொல்லிமலை. சென்னையில் இருந்து கொல்லிமலைக்கு இரண்டு நாள் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகம் (TTDC) ஏற்பாடு செய்கிறது.
70 கொண்டை ஊசி மலை சாலை, நீர்வீழ்ச்சிகள், காடு என கொல்லிமலை மிகவும் புகழ்பெற்றது. இந்த சுற்றுலாவில் சிறப்பான ஒரு தளமும் இடம்பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நட்சத்திரங்களை காண்பதற்காக உள்ள பிரத்யேக இடமான டார்க் ஸ்கை பூங்கா மற்றும் திருவாக்கரை புதைபடிவப் பூங்கா ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லலாம்.
சென்னை - கொல்லிமலை இரண்டு நாள் சுற்றுலா திட்டத்தில் பயணிகள் எங்கெல்லாம் சுற்றிப் பார்க்கலாம்?, என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்? சுற்றுலா கட்டணம் எவ்வளவு? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
இரவு 10 மணி: சென்னை திருவல்லிக்கேணி, வாலாஜா சாலையில், உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து சுற்றுலா பேருந்து புறப்படும்.
காலை 7-8 மணிக்கு கொல்லிமலையில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு வந்தடைந்து, சுற்றிப் பார்ப்பதற்கு புறப்படலாம்.
காலை 8-9 மணிக்குள் காலை உணவை சாப்பிடலாம்.
காலை 9-9.30 மணிவரை ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்லலாம்.
காலை 9.30-12.00 மணிவரை, ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியில் நேரம் செலவிடலாம்.
மதியம் 12-1 மணிவரை, மூங்கில் தோட்டம் நோக்கி புறப்படலாம்.
மதியம் 1-2 மணிவரை, மூங்கில் தோட்டத்தை சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
மதியம் 2-3 மணிவரை, மதிய உணவை சாப்பிடலாம்.
மதியம் 3-4 மணிவரை, வாசனைப் பொருள்களின் தோட்டங்களைச் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
மாலை 4-6 மணிவரை, அங்குள்ள வயல்களுக்குச் செல்லலாம். ஷாப்பிங் மேற்கொள்ளலாம்.
இரவு 6-7 மணிவரை, டார்க் ஸ்கை பார்க் நோக்கிச் செல்லலாம்.
இரவு 7-8.30 மணிவரை, வானில் நட்சத்திரங்களை கண்டு ரசிக்கலாம்.
இரவு 8.30-9 மணிக்கு ஹோட்டல் நோக்கி புறப்படலாம்.
இரவு 9 மணியளவில் இரவு உணவை சாப்பிடலாம். இரவு அங்கேயே தங்கலாம்.
காலை 8-9.30 மணிவரை, காலையில் சாப்பிட்ட பின்னர் ஹோட்டலை செக்-அவுட் செய்யலாம். நாமக்கல் நோக்கி புறப்படலாம்.
காலை 9.30-10.30 மணியளவில், ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயா கோவிலுக்குச் செல்லலாம்.
காலை 10.30-2 மணியளவில் விழுப்புரம் நோக்கி புறப்படலாம்.
மதியம் 2-3 மணியளவில் மதிய உணவை சாப்பிடலாம்.
மதியம் 3-4 மணியளவில் திருவாக்கரை தேசிய புதைபடிவ மரப் பூங்காவுக்கு செல்லலாம்.
மாலை 4-5 மணியளவில் திருவாக்கரை தேசிய புதைபடிவ மரப் பூங்காவை சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
மாலை 5-5.30 மணியளவில் மயிலம் முருகன் கோவிலுக்கு செல்லலாம்.
மாலை 5.30-6.30 மணியளவில் மயிலம் முருகன் கோவிலை சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
மாலை 6.30 மணியளவில் சென்னை நோக்கி புறப்படலாம்.
இரவு 10.30 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலைக்கு சென்றடையலாம்.
044 2533 3113, 1800 4253 1111 ஆகிய தொடர்பு எண் மற்றும் support@ttdconline.com மின்னஞ்சல் மூலம் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகத்தை தொடர்புகொண்டு சுற்றுலா சார்ந்த உங்களின் சந்தேகங்களையும், அறிய வேண்டிய தகவல்களையும் கேட்டுக்கொள்ளலாம். அதேநேரத்தில், சுற்றுலாவின் தேதிகளையும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகத்தை தொடர்புகொண்டு அறிந்துகொள்ளலாம்.
சென்னை - கொல்லிமலை சுற்றுலாவுக்கு பேருந்து, தங்குமிடம், உணவு உள்ளிட்ட அனைத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் இரண்டு நாள்களுக்கு ரூ.7,600 வசூலிக்கப்படுகிறது.