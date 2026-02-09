English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை! ரயில்கள் ரத்து முதல் குடிநீர் நிறுத்தம் வரை: முழு விவரம் இங்கே

சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை! ரயில்கள் ரத்து முதல் குடிநீர் நிறுத்தம் வரை: முழு விவரம் இங்கே

Chennai : சென்னை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்று முக்கிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகள். லோக்கல் ரயில்கள் நிறுத்தம் முதல் குடிநீர் நிறுத்தம் வரை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 9, 2026, 11:30 AM IST
  • சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகள்
  • சூலூர் பேட்டா செல்லும் ரயில்கள் ரத்து
  • ஐசிஎப் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் நிறுத்தம்

சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை! ரயில்கள் ரத்து முதல் குடிநீர் நிறுத்தம் வரை: முழு விவரம் இங்கே

Chennai : சென்னை மாநகரின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, அடுத்த சில நாட்களுக்கு ரயில் போக்குவரத்து, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் தங்களது பயணங்களையும், அன்றாடப் பணிகளையும் திட்டமிட உதவும் வகையில் அந்த 3 முக்கிய அறிவிப்புகள் இதோ:

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை லோக்கல் ரயில்கள் ரத்து

சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், பிப்ரவரி 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பின்படி, சென்னை சென்ட்ரல்–கூடூர் பிரிவில் உள்ள சுல்லூர்பேட்டை ரயில் யார்டில் தண்டவாளம் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி செவ்வாய், பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி புதன் ஆகிய இரு நாட்களிலும் ரயில் சேவை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மூர் மார்க்கெட்டில் இருந்து சூலூர்பேட்டை செல்லும் ஐஎம்யு (IMU) ரயில்கள் தடா (Tada) வரை மட்டுமே இயங்கும். தடா - சூலூர்பேட்டை இடையே ரயில் சேவை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் வாரியம் எச்சரிக்கை: 

கூடுதல் மின் மோட்டார் பம்ப் பொருத்தும் பணி காரணமாக, அம்பத்தூர் மண்டலத்தின் கீழ் உள்ள கொரட்டூர் கழிவுநீர் உந்து நிலையம் இரண்டு நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக இயங்காது என்று சென்னை மெட்ரோ குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் அறிவித்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின்படி, கழிவுநீர் உந்து நிலையம் 36 மணி நேரத்திற்கு இயங்காது. இந்த நிறுத்தம் பின்வரும் நேரங்களில் அமலில் இருக்கும்:

- பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி காலை 10:00 மணி முதல்

- பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி இரவு 10:00 மணி வரை

கொரட்டூர் கழிவுநீர் உந்து நிலையத்தில் அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்தச் செயல்பாடு நிறுத்தம் அவசியமாகிறது.

பாதிக்கப்படும் கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள்

இந்தக் காலகட்டத்தில், கொரட்டூர் உந்து நிலையம் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பின்வரும் கழிவுநீர் உந்து நிலையங்களும் தற்காலிகமாக இயங்காது:

கருக்கூ, அய்யன்குளம், கருப்பங்குளம், லெனின் நகர், சங்கம நகர், தென்றல் நகர், வி.ஓ.சி நகர், நேரு நகர், பள்ளம், எஸ்.ஆர்.பி நகர், விவேகானந்தா நகர், கச்சானங்குப்பம், டீச்சர்ஸ் காலனி, சிட்கோ, குலக்கரை, ஆத்திப்பட்டு, ஐ.சி.எஃப் மற்றும் இளங்கோ நகர் ஆகிய கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள்.

பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல் 

அம்பத்தூர் மண்டலத்தில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், இந்தச் செயல்பாட்டு நிறுத்தம் காலத்தின்போது, ​​கழிவுநீர் தொடர்பான புகார்களை சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுப் பொறியாளர்கள் மற்றும் உதவிப் பொறியாளர்களிடம் தெரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். உதவிக்கு 81449 30907, 81449 30218, 81449 30219, 81449 30257 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தற்காலிக இடையூறின்போது பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு மெட்ரோ நீர் வாரிய அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். மேலும், பணிகள் முடிந்தவுடன் சேவைகள் உடனடியாக மீட்டெடுக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர்.

சென்னை வானிலை மைய அறிவிப்பு

சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின்படி, குமரி கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளிலும், லட்சத்தீவு மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளிலும் கீழ்மட்ட வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இந்த வானிலை அமைப்பு காரணமாக, பிப்ரவரி 12 வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் முழுவதும் வறண்ட மற்றும் தெளிவான வானிலை நிலவக்கூடும்.

பனிப்பொழிவு எப்படி இருக்கும்?

செவ்வாய்க்கிழமை வரை பின்வரும் மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே அதிகாலை நேரங்களில் மிதமான பனிமூட்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது:

- தமிழ்நாட்டின் வட கடலோர மாவட்டங்கள்

- நீலகிரி

- திண்டுக்கல்

- சேலம்

- ஈரோடு

- கிருஷ்ணகிரி

- தருமபுரி

- திருப்பத்தூர்

- வேலூர்

- ராணிப்பேட்டை

இந்த பகுதிகளில் உள்ள வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அதிகாலையில் பயணம் செய்வோர், குறைந்த பார்வைத் திறன் காரணமாக எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

சென்னை வானிலை நிலவரம்

சென்னையிலும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் சனிக்கிழமை அன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாலை நேரங்களில் ஆங்காங்கே மிதமான பனிமூட்டம் ஏற்படக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

