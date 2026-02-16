மத்திய கைலாஷ் 'L' வடிவ மேம்பாலம் திறப்பு: பயண நேரத்தை குறைக்கும் 13 சிறப்பம்சங்கள் இதோ!

Chennai madhya kailash flyover : சென்னை, ராஜீவ் காந்தி சாலை மற்றும் சர்தார் பட்டேல் சாலையை இணைக்கும் மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் ரூ.60.68 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதியான நேற்று தொடங்கி வைத்தார். நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை சார்பில் சென்னை அடையாறில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர், 60 கோடியே 68 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் ராஜீவ் காந்தி சாலை மற்றும் சர்தார் பட்டேல் சாலையை இணைக்கும் மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்தார்.
சென்னை மத்திய கைலாஷ் 'L' வடிவ மேம்பாலம்: 13 முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்!
1. நெரிசலுக்குத் தீர்வு: ஓஎம்ஆர் மற்றும் சர்தார் பட்டேல் சாலை சந்திக்கும் 'T' வடிவப் பகுதியில் நிலவி வந்த போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு இது நிரந்தரத் தீர்வைத் தரும்.
2. நேர விரயம் தவிர்ப்பு: அலுவலகம் மற்றும் கல்வி நிலையங்களுக்குச் செல்வோர் சிக்னலில் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இனி இருக்காது.
3. கிண்டி - ஓஎம்ஆர் இணைப்பு: கிண்டியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் சிக்னலில் நிற்காமல் இந்தப் பாலத்தின் வழியாக நேரடியாக ஓஎம்ஆர் (ராஜீவ் காந்தி சாலை) சென்றடையலாம்.
4. தடையற்ற பயணம்: அடையாறிலிருந்து கிண்டி நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் எவ்விதத் தங்குதடையுமின்றிச் செல்ல இந்தப் பாலம் வழிவகை செய்கிறது.
5. சிக்னல் இல்லாத சந்திப்பு : மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து சிக்னல் அகற்றப்படுவதால், சர்தார் பட்டேல் சாலையில் வாகனங்கள் தேக்கமின்றி நகர வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாலத்தின் பயன்பாட்டால், மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் இருந்த போக்குவரத்து டிராபிக் சிக்னல் இனி படிப்படியாக நீக்கப்படும்.
6. இலகுவான இடதுபுற பயணம்: கிண்டியிலிருந்து அடையாறுக்கும், ஓஎம்ஆர் சாலையிலிருந்து கிண்டிக்கும் செல்லும் வாகனங்கள் 'Free Left' முறையில் தடையின்றித் திரும்பலாம்.
7. நவீன வடிவமைப்பு: 60.68 கோடி ரூபாய் செலவில், 'L' வடிவில் இருவழித் தட அகலத்துடன் ஒருவழிப் போக்குவரத்திற்காக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
8. பாலத்தின் நீளம்: அணுகு சாலை உட்பட இந்தப் பாலத்தின் மொத்த நீளம் 652 மீட்டர் ஆகும்.
9. நேர்த்தியான வளைவு: சர்தார் பட்டேல் சாலையிலிருந்து திரும்பும் வளைவானது 45 மீட்டர் ஆரம் (Radius) கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
10. பாதுகாப்பான சாய்வு: வளைவில் வாகனங்கள் கவிழாமல் இருக்க 'Super Elevation' எனும் நவீனக் குறுக்குவெட்டு சாய்வு முறையில் பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
11. வேகக் கட்டுப்பாடு: பாதுகாப்பைக் கருதி பாலத்தின் வளைவுப் பகுதியில் மணிக்கு 30 கி.மீ வேகம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான எச்சரிக்கை பலகைகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
12. இரவு நேரப் பாதுகாப்பு: பாலத்தின் ஓடுதளத்தில் வழித்தடக் கோடுகள் (Lane Marking) மற்றும் உயர்தர மின்விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
13. பயண நேரம் குறைப்பு: கிண்டி, அடையாறு, மத்திய கைலாஷ் ஆகிய பகுதிகளில் 20 நிமிடங்களுக்கும் மேலான பயண நேரம் மிச்சமாகும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. தரமணி, சிறுசேரி, துரைப்பாக்கம் நோக்கிச் செல்லும் ஐடி ஊழியர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். மேலும், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஐஐடி (IIT Madras) வாசலில் ஏற்படும் நெரிசல் இனி குறையும்.
