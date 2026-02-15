மத்திய கைலாஷில் ’L' வடிவ மேம்பாலம் திறப்பு! இனி கிண்டி, கோயம்பேடு, ஓஎம்ஆரில் No Traffic.. சல்லுன்னு போகலாம்

Chennai Madhya Kailash L Shape FlyOver: சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், சென்னை நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. தற்போது பல்வேறு இடங்களில் மெட்ரோ பணிகள் நடந்து வருவதால் கூடுதலாக போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கிறது. குறிப்பாக, பீக் ஹவரில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் அளவுக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் இருந்து வருகிறது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகமும் பல்வேறு நடவடிக்கைளை எடுத்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், சென்னையின் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் தமிழக அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது. இதற்காக மெட்ரோ பணிகள், மேம்பாலம் பணிகளை தமிழக அரசு செய்து வருகிறது.
L Shape FlyOver: ’எல்' வடிவ மேம்பாலம் திறப்பு
அந்த வகையில், சென்னை நகரின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், மத்திய கைலாஷ் பகுதிகளில் எல் வடிவ மேம்பாலத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார். சென்னை போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சாலைகளில் மத்திய கைலாஷ் பகுதியும் ஒன்று. மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பு தொடங்கி, நாவலூர் வரை போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் இருக்கும். இந்த வழித்தடத்தில் ஏராளமான வணிக வளாகங்கள், ஐடி நிறுவனங்கள உள்ளன. இதனால் நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாக மத்திய கைலாஷ் இருக்கும். வாகனங்கள் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் சிக்னல்களை நின்று ஊர்ந்து செல்லும்.
அந்த அளவுக்கு கடுமையாக போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும். இதற்கிடையில், மத்திய கைலாஷில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் நோக்கில், மேம்பாலம் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது. ரூ.61 கோடி மதிப்பில் இந்த எல் வடிவ மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. சர்தார் படேல் சாலையை ராஜீவ் காந்தி சாலையுடன் இணைக்கும் வகையில் எல் வடிவத்தில் இந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. 650 முதல் 652 கி.மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
L Shape FlyOver: OMR-க்கு ஈஸியா போகலாம்
மூன்று பாதைகளுடன் எல் வடிவத்தில் இந்த பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த பாலத்தில் மணிக்கு 30 கி.மீ வேகத்தில் தான் செல்ல முடியும். சர்ந்தார் படேல் சாலையில் இருந்து ஓஎம்ஆர் நோக்கி திரும்பும் வாகனங்கள் போக்குவரத்து நெரிசலின்றி செல்ல முடியும். இந்த பாலம் ஐஐடி மெட்ராஸ் சந்திப்பு மேம்பாலத்தில் இருந்து 350 கி.மீ தொலைவில் தொடங்கி கஸ்தூரிபாய் நகர் ரயில் நிலையத்திற்கு எதிரே உள்ள ராஜீவ் காந்தி சாலையில் இந்த பாலம் முடிகிறது.
இதன் மூலம் கிண்டி, கோயம்பேடு, அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து ஓஎம்ஆர் செல்லும் சாலைகளின் நெரிசலை குறைக்கும். அதாவது, மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டால், ஆளுநர் மாளிகை, கிண்டி, கோயம்பேடு 100 அடி சாலை எதிரொலிக்கும். இதனால், முக்கிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் அனைத்து சாலைகளும் முடங்கும்.
இந்த புதிய மேம்பாலம் திறக்கப்படுவதால், அடையாறில் இருந்து கிண்டி செல்வது நெரிசலின்றி செல்வது எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல, கோட்டூர்புரம், சைதாப்பேட்டை, நந்தனம் செல்லும் பாதைகளிலும் நெரிசல் குறையக் கூடும். அதே நேரத்தில், ஒஎம்ஆர் சாலையில் இருந்து கிண்டி நோக்கி வரும் வாகனங்கள் அடையாறு திருவான்மியூர் சென்றால், மேம்பாலத்திற்கு கீழ்வாக்கில் யூடர்ன் உள்ளது. அந்த வழியாக அடையாறு, திருவான்மியூர் பகுதிக்கு செல்ல முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
