டிடிஇ நடத்திய வசூல் வேட்டை! நடவடிக்கை எடுக்குமா தெற்கு ரயில்வே

West Coast Express : வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் டிடிஇ வசூல் வேட்டை நடத்துவதாகவும், அது குறித்து தெற்கு ரயில்வே விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சாதாரண டிக்கெட் எடுத்து முன்பதிவு பெட்டியில் ஏறும் பயணிகளை குறி வைத்து இந்த வசூல் வேட்டை நடக்கிறது. அது ரயில்வே கணக்குக்கு செல்லாமல் டிடிஇ தனிப்பட்ட அக்கவுண்டுக்கு செல்கிறது என பயணிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி இந்த ரயிலில் பயணித்த பயணிகள் இந்த குற்றச்சாட்டை ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர். எஸ் 9 பெட்டியில் வைத்து அதிக வசூலை டிடிஇ நடத்தியதாக பயணிகள் ஆதங்கத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மங்களூரு வரை தினமும் மதியம் 1.25 மணிக்கு வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் புறப்படுகிறது. நீண்ட தூரம் செல்லும் ரயில் என்பதாலும், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் ரயில் என்பதாலும் இந்த ரயிலில் பயணிகள் கூட்டம் எப்போதுமே இருக்கும். அவரசமாக சேலம், ஈரோடு, கோவை செல்பவர்களுக்கு இந்த ரயில் மிகவும் வசதியான ஒன்றாக உள்ளது. ஏனென்றால், சென்னையில் பணி நிமித்தாக தங்கியிருப்பவர்கள் காலை நேர பணிக்கு சென்றுவிட்டு மதியம் இந்த ரயிலில் ஏறினால் இரவில் சேலம், ஈரோடு, கோவையை சொந்த ஊரில் உள்ள வீடுகளுக்கு சென்றுவிட முடியும்.
இந்த சம்பவம் நடந்தது எப்போது?
இந்த சம்பவம் நடந்தது ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 1.25 மணிக்கு புறப்பட்ட வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸில் நடந்ததாக பயணிகள் தெரிவித்தனர். அதாவது, சாதாரண டிக்கெட் எடுத்துக் கொண்டு சிலர் முன்பதிவு பெட்டியில் ஏறியிருக்கின்றனர். அப்போது, டிக்கெட் பரிசோதனை செய்த டிக்கெட் பரிசோதகரிடம், விதிமுறைப்படி, தங்கள் கையில் இருக்கும் சாதாரண டிக்கெட்டுடன் சேர்த்து முன்பதிவு இருக்கைக்கான கூடுதல் தொகையை செலுத்த தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். இருக்கை இருப்பின் ஒதுக்குமாறு டிக்கெட் பரிசோதகரிடம் கேட்டிருக்கின்றனர். இப்படியான கோரிக்கை விடுத்த பலரையும் டிக்கெட் பரிசோதகர் குறித்து வைத்துக் கொண்டார்.
டிடிஇ வசூல் வேட்டை
ரயில் அரக்கோணம் கடந்ததும், இருக்கை கேட்டவர்களுக்கு காலி இருக்கை அடிப்படையில் டிடிஇ ஒதுக்கத் தொடங்கினார். சிலருக்கு காட்பாடி சென்ற பிறகு இருக்கைகளை ஒதுக்கியுள்ளார். ஆனால், யாரிடமும் அவர் அப்போது ரசீதுடன் பணம் வசூலிக்கவில்லை. மொரப்பூர், பொம்மிடி, சேலம் ஆகிய நிறுத்தங்கள் வரும் சமயத்தில் பயணிகள் இறங்கும் இடத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் இருக்கைக்கு அருகே சென்று ரொக்கப் பணத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். யாருக்கும் டிடிஇ ரசீது கொடுக்கவில்லை என தெரிவித்த பயணிகள், முறையான ரசீது கொடுக்குமாறு கேட்ட பயணிகளிடம் கூட, அதை கொடுக்காமல் ரொக்கப் பணம் வாங்குவதிலேயே தன்னுடைய முனைப்பை அவர் காட்டியிருக்கிறார்.
ரசீது கேட்டவர்களிடம் அபராதம் கூடுதலாக வரும், உங்களால் செலுத்த முடியுமா?, அபராதம் செலுத்துங்கள் என எரிச்சலோடு பயணிகளிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர். இக்கட்டான சூழலில் இருப்பதை போல் உணர்ந்த பயணிகள் பலரும் கேட்டதை கொடுத்துவிட்டு பயணத்தை சிக்கல் இல்லாமல் சென்றால் போதும் என்கிற மனநிலைக்கு வந்துவிட்டனர். இதுவே டிக்கெட் பரிசோதகருக்கு வசதியாக போய்விட்டது. தலைக்கு 100 ரூபாய் முதல் ரூ.200, ரூ.300 என பயணிகளிடம் வசூலித்திருக்கிறார்.
இந்த பணம் எல்லாமே இந்திய ரயில்வே கணக்குக்கு செல்லவில்லை என்பதை பயணிகள் புரிந்து கொண்டனர். ஆன்லைன் மூலம் பணம் செலுத்த விரும்பியவர்களிடம் கூட ரயில்வே கணக்கை காட்டி பணதை வசூலிக்காமல், பயணிகளின் மொபைலை வாங்கி ஜிபே, போன்பே செயலிகளில் யாரோ ஒருவரின் நம்பரை போட்டு, ரூபாயையும் முழுமையாக போட்டு (உதாரணத்துக்கு ரூ.100 என்றால் அவரே போட்டுவிடுவார்) டிக்கெட் பரிசோதகரே அனுப்புமாறு கூறி, அருகிலேயே நின்றிருக்கிறார்.
பெண்களிடம் மிரட்டல்
கூடுதல் பணம் கொடுக்கிறேன் என கூறும் பயணிகளிடம் சிரித்து பேசி, பணத்தை வாங்கிக் கொள்ளும் டிக்கெட் பரிசோதகர், ரசீது கேட்பவர்களிடம் கோபமான முகத்தை காட்டுவதுடன் சீட் இல்லை, அதனால் நீங்கள் அடுத்த ரயில் நிலையத்தில் இறங்கி பொதுப்பெட்டிக்கு சென்றுவிடுங்கள் என கூறியிருக்கிறார். இதன்பிறகு பயணிகள் ரசீது வேண்டாம் என கூறியவுடன் அவர்களுக்கு சீட் ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கிறார். டிக்கெட் பரிசோதகரின் இந்த அணுகுமுறை, பயணிகளுக்கு மிகுந்த எரிச்சலைக் கொடுத்தாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த புகாரை தெற்கு ரயில்வே கவனத்தில் கொண்டு அந்த டிக்கெட் பரிசோதகரை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பயணிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
