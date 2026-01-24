வடிகாலில் கொசுவலை போட்டது ஏன்...? சென்னை மேயர் பிரியா சொன்ன பதில்!

Greater Chennai Corporation, Mayor Priya: சென்னை புளியந்தோப்பு டாக்டர் அம்பேத்கர் சாலையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி (GCC) மற்றும் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் (CMDA) சார்பில் கட்டப்பட்டு வரும் ஆடுதொட்டி புச்சர் கிரவுண்ட் கட்டுமான பணிகளை அமைச்சர் சேகர் பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தாயகம் கவி உள்ளிட்டோர் ஆய்வு செய்தனர்.
Mayor Priya: பிராட்வேவில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்
இதையடுத்து, மூலக்கொத்தளம் மொழிப்போர் தியாகிகள் மண்டபம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. பிராட்வே பிரகாசம் சாலை சிஎஸ்ஐ பிஷப் கோரி ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் உயர்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. பின்னர், புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள பிராட்வே பேருந்து நிலையத்தையும் அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.
Mayor Priya: 125 ஆண்டுகள் பழமை...
ஆடுதொட்டி புச்சர் கிரவுண்ட் கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, "கடந்த 125 ஆண்டுகளாக இது பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. சென்னை மாநகராட்சி முழுவதும் இங்கிருந்து வாங்கி சென்று சில்லறை விற்பனை கூடங்களில் விற்கும் அளவிற்கு பெரிய அளவிலான ஆட்டு இறைச்சி மற்றும் மாட்டு இறைச்சி கூடமாக செயல்பட்டு வந்தது.
Mayor Priya: நவீன தொழில்நுட்பத்துடன்...
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் உத்தரவுப்படி, சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் இணைந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஹவுஸ் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இங்கு இருந்த ஆட்டு இறைச்சி மற்றும் மாட்டு இறைச்சி கடைகள் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு அவர்களின் பயன்பாட்டிற்கே திறந்து வைக்கப்பட இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக 53 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் சார்பில் வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
வரும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் பொதுமக்கள் பபயன்பாட்டுக்கு முழுவதும் கொண்டுவரும் வகையில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய வகையில் இங்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இங்கு வரும் கழிவுகள் மூலம் ஏற்படும் துர்நாற்றத்தால் முன்பு இங்கு வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அது தற்போது நவீன தொழில்நுட்பத்திலான சுத்திகரிப்பு செய்து மழைநீர் வடிகால் மூலம் வெளியேற்றும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
Mayor Priya: சில்லறை கடைகளுக்கு நோ
ஆட்டு இறைச்சி சில்லறை விற்பனையாளர்கள் இந்த பகுதியில் கடை ஒதுக்க மனு அளித்தது குறித்த கேள்விக்கு, "இது முற்றிலும் ஆட்டு இறைச்சி, மாட்டு இறைச்சி வெட்டப்பட்டு வெளியில் எடுத்துச் செல்வதற்காக மட்டும்தான். சில்லறை கடைகள் வைக்க இடம் கிடையாது. சென்னையில் புளியந்தோப்பு மற்றும் சைதாப்பேட்டை பகுதிகளில் இதற்கேற்ற சில்லறை விற்பனை இடங்கள் உள்ளது. இந்த பகுதியில் முற்றிலும் ஆடுகளை வெட்டி வெளியில் கொண்டு போய் விற்பனை செய்வதற்கு தான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
Mayor Priya: வடிகாலுக்கு கொசுவலை
சமீபத்தில் வடிகால் பகுதியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் கொசுவலையை வைப்பது போன்ற காணொளி வெளியானது குறித்த கேள்விக்கு, "மாநகராட்சி தரப்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட விஷயம் இது கிடையாது. அது கொசுக்களுக்காக போடப்பட்டது இல்லை. மாமன்ற உறுப்பினர் கொடுத்த யோசனையின் பேரில் செய்திருக்கிறார்கள். இது அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இல்லை" என்றார்.
