தமிழகத்தின் இன்று கனமழை வெளுக்கும்.. எங்கெல்லாம்? உஷார் மக்களே! வானிலை மையம் அலர்ட்

Heavy Rain Alert Today: தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் ஓரளவு நல்ல மழை பதிவானது. நவம்பர் மாதம் பாதிக்கு மேல் டித்வா புயல் காரணமாக மழை பெய்தது. டித்வா புயல் இலங்கையில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. 200க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்தனர். இதனால் அந்த புயலை கண்டு தமிழக மக்கள் சற்று அஞ்சினர். தமிழக அரசும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. ஆனால் நினைத்த அளவிற்கு மழையையும் கொடுக்கவில்லை பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை.
Heavy Cold: வாட்டி வதைக்கும் குளிர்
டிசம்பர் முதல் வாரம் டித்வா புயல் தமிழகத்திற்கு அருகில் வலுவிழந்தது. இதனால் தமிழகத்தில் காணப்பட்ட மழை படிப்படியாக குறைந்தது. இதையடுத்து வறண்ட வானிலையே தமிழகத்தில் காணப்பட்டது. ஆனால் குளிர் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து மக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இந்த சூழலில், கடந்த தினங்களாக தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளது.
இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளது. அது நேற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலாக வலுப்பெற்றது. இதனால் தமிழகத்தில் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும் உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் இராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதற்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.
Chennai Meteorological Department warning: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
இது தொடர்பக நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில், நேற்று முன்தினம் (06-01-2026) தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (07-01-2026) காலை 0830 மணி அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று அதே பகுதிகளில், மட்டகிளப்பிற்கு (இலங்கை) கிழக்கு - தென்கிழக்கே சுமார் 790 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், திரிகோணமலைக்கு (இலங்கை) கிழக்கு - தென்கிழக்கே 880 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கே 1150 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே 1270 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் நிலைக்கொண்டுள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, அடுத்த 48 மணி நேரத்தில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும்.
Heavy Rains Expected In 5 Districts Today: 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்
08-01-2026: கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
Chennai Weather Today Latest Update: சென்னை வானிலை முன்னறிவிப்பு
இன்று (ஜனவரி 08) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
Alert For Fishermen: மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
இன்று (08-01-2026) முதல் நாளை மறுநாள் (10-01-2026) வரை: தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும்
குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 65 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
11-01-2026: தென்தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகள்:
07-01-2026 மற்றும் 08-01-2026: சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு, காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறையக்கூடும்.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் - பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகள்:
07-01-2026 மற்றும் 08-01-2026: சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். அதன் பிறகு, காற்றின் வேகம் படிப்படியாக உயர்ந்து, மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் 09-01-2026 காலை வரை வீசக்கூடும். அதன் பிறகு, காற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து, மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.
ஆழ் கடல் மீனவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் இப்பகுதிகளை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
அரபிக்கடல் பகுதிகள்: 07-01-2026 முதல் 11-01-2026 வரை: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
