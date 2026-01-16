English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் ஜனவரி 22 வரை மழை? பனிமூட்டம் இருக்கும்.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

தமிழகத்தில் ஜனவரி 22 வரை மழை? பனிமூட்டம் இருக்கும்.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வரும் 22ஆம் தேதி வரை வானிலையானது எப்படி இருக்கும் என்ற தகவலை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:47 PM IST
  • தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கான வானிலை
  • சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Trending Photos

தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
camera icon6
Pongal 2026
Pongal 2026: பொங்கல் பண்டிகையில் இந்த 2 உணவுகளை சேர்க்க கூடாது!
தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?
Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon8
2026 7 Top Most Best Smartphones
Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
தமிழகத்தில் ஜனவரி 22 வரை மழை? பனிமூட்டம் இருக்கும்.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

TN Weather Alert: தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்தது முதலே மழை பெய்து வருகிறது. அதிகாலை நேரத்தில் பனிமூட்டமும் அதிகம் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. மற்ற மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்து வந்தது. நேற்று பொங்கல் அன்று ஆங்காங்கே லேசான மழை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் வெயிலே அடித்தது. இந்த நிலையில், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு ஜனவரி 22ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Chennai Meteorological Department: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு 

இது தொடர்பாக வெளிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த இரண்டு தினங்களில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகளிலிருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது.

Dry weather for the next week: அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வறண்ட வானிலை 

16-01-2026 முதல் 20-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

21-01-2026 மற்றும் 22-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் 16-01-2026 முதல் 18-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு:

16-01-2026 முதல் 18-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

Chennai Weather Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை 

இன்று (16-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (17-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்

மேலும் படிக்க: சென்னை மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... அண்ணா சாலை புதிய பாலம் ரெடி - எப்போது திறப்பு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TN WeatherChennai Meteorological DepartmentChennai Weather TodayIMD Alert

Trending News