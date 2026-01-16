தமிழகத்தில் ஜனவரி 22 வரை மழை? பனிமூட்டம் இருக்கும்.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

TN Weather Alert: தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்தது முதலே மழை பெய்து வருகிறது. அதிகாலை நேரத்தில் பனிமூட்டமும் அதிகம் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. மற்ற மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்து வந்தது. நேற்று பொங்கல் அன்று ஆங்காங்கே லேசான மழை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் வெயிலே அடித்தது. இந்த நிலையில், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு ஜனவரி 22ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Chennai Meteorological Department: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
இது தொடர்பாக வெளிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த இரண்டு தினங்களில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகளிலிருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது.
Dry weather for the next week: அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வறண்ட வானிலை
16-01-2026 முதல் 20-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
21-01-2026 மற்றும் 22-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:
24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் 16-01-2026 முதல் 18-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு:
16-01-2026 முதல் 18-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.
Chennai Weather Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை
இன்று (16-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
நாளை (17-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
