சென்னை மெட்ரோ பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு பழைய டிராவல் கார்டுகள் ரத்து!

Chennai Metro : சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தனது பயணச் சேவையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. மத்திய அரசின் "ஒரே நாடு, ஒரே அட்டை" (One Nation, One Card) என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையின் கீழ், மெட்ரோ இரயில் பயணங்களுக்கான பழைய டிராவல் கார்டுகள் முழுமையாகப் பயன்பாட்டிலிருந்து விலக்கிக் கொள்ளப்பட உள்ளன.
முழுமையான மாற்றம்: மே 1 முதல் அமல்
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிங்கார சென்னை அட்டை, தற்போது மெட்ரோ பயணிகளிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில், வரும் மே 1, 2026 முதல், சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தனது பழைய பயண அட்டைகளை முழுமையாக நிறுத்திவிட்டு, சிங்கார சென்னை அட்டைக்கு மாறத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றத்தின் மூலம், பயணிகள் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு பொதுப் போக்குவரத்துச் சேவைகளில் (மெட்ரோ, பேருந்து, புறநகர் இரயில்) ஒரே அட்டையைப் பயன்படுத்தித் தடையற்ற பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.
பழைய அட்டையில் உள்ள பணத்தை என்ன செய்வது?
பழைய டிராவல் கார்டுகளை வைத்திருக்கும் பயணிகள், அதில் உள்ள மீதமுள்ள தொகையை இழக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பயணிகள் தங்களது கார்டில் உள்ள தொகையைத் திரும்பப் பெற அல்லது மாற்றிக்கொள்ள மெட்ரோ நிறுவனம் இரண்டு வழிகளைப் பரிந்துரைத்துள்ளது:
QR Stored Value Pass (SVP): சென்னை மெட்ரோவின் அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் செயலி (Mobile App) மூலம், உங்கள் பழைய கார்டில் உள்ள தொகையை QR அடிப்படையிலான 'ஸ்டோர்டு வேல்யூ பாஸ்' ஆக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
தேசிய பொது போக்குவரத்து அட்டை (NCMC): பழைய கார்டில் உள்ள மீதமுள்ள தொகையை உங்கள் புதிய சிங்கார சென்னை அட்டைக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் வசதியும் வழங்கப்படுகிறது.
வாகன நிறுத்தங்களுக்கும் புதிய முறை
மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் உள்ள வாகன நிறுத்தங்களைப் (Parking) பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும். மே 1-க்குப் பிறகு வாகன நிறுத்தக் கட்டணத்தைச் செலுத்தவும் சிங்கார சென்னை அட்டை அல்லது க்யூஆர் (QR) முறையையே பயணிகள் பயன்படுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொழில்நுட்ப மாற்றம் பயணிகளுக்குத் தொடக்கத்தில் சிறு சிரமங்களை ஏற்படுத்தினாலும், நீண்ட கால அடிப்படையில் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான பயண அனுபவத்தை வழங்கும் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
எனது பழைய மெட்ரோ டிராவல் கார்டு எப்போது வரை செல்லும்?
உங்கள் பழைய மெட்ரோ பயண அட்டை வரும் ஏப்ரல் 30, 2026 வரை மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருக்கும். மே 1, 2026 முதல் அது முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும்.
பழைய கார்டில் உள்ள மீதமுள்ள தொகையை எப்படிப் பெறுவது?
மெட்ரோ நிலையங்களில் உள்ள பயணச் சீட்டு அலுவலகத்தையோ அல்லது மெட்ரோ மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தியோ, உங்கள் பணத்தை QR Stored Value Pass-ஆக மாற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லது புதிய சிங்கார சென்னை அட்டைக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
சிங்கார சென்னை அட்டையின் சிறப்பு என்ன?
இந்த அட்டை 'தேசிய பொது போக்குவரத்து அட்டை' (NCMC) வகையைச் சார்ந்தது. இதை வைத்துச் சென்னை மெட்ரோவில் மட்டுமின்றி, டெல்லி, பெங்களூரு போன்ற நகரங்களின் மெட்ரோ மற்றும் அரசுப் பேருந்துகளிலும் பயணம் செய்ய முடியும்.
வாகன நிறுத்தக் கட்டணத்தை பழைய கார்டு மூலம் செலுத்தலாமா?
மே 1, 2026-க்குப் பிறகு வாகன நிறுத்தக் கட்டணம் செலுத்தப் பழைய அட்டைகள் ஏற்கப்படாது. புதிய சிங்கார சென்னை அட்டை அல்லது க்யூஆர் கோட் முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. இந்த மாற்றத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்ன?
இந்திய அரசு பொதுப் போக்குவரத்தை எளிமையாக்கக் கொண்டு வந்த 'ஒரே நாடு ஒரே அட்டை' திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்காகவும், டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கவும் இந்த மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
