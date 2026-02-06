English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பூந்தமல்லி டூ வடபழனி மெட்ரோ ரயில் எப்போது? முக்கிய அப்டேட்.. குஷியில் சென்னை வாசிகள்

Vadapalani Poonamallee Metro Rail: சென்னை வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளார். எனவே, விரைவில் வடபழனி பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் சேவை பயன்பாட்டில் வர உள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 6, 2026, 03:28 PM IST
  • வடபழனி டூ பூந்தமல்லி மெட்ரோ அப்டேட்
  • பிப்ரவரி 11 முதல் இறுதிக்கட்ட ஆய்வு
  • பிப்ரவரி இறுதிக்குள் சேவை தொடங்கலாம்

Vadapalani Poonamallee Metro Rail Latest Update: சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை முக்கியமானதாக உள்ளது. மெட்ரோயில் தினமும் ஆயிரணக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது வரை இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில்,  சென்னை நகரில் பல்வேறு இடங்களில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதாவது,  மாதவரம் முதல் சிப்காட் வரைய்ம, கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரையும், மாதவரம் சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. 

வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ

இதில், வடபழனி முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான மெட்ரோ பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.  16 கிலோ மீட்டர் தூர மெட்ரோ ரயில் பாதை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. தற்போது திறப்புக்காக பூந்தமல்லி வடபழனி  வழித்தடம் தயாராகி வருகிறது. அதற்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.  வடபழனி பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையம் பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளது. ரயில் தண்டவாள பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ.எம்.சௌத்ரி தலைமையிலான 6 பேர் கொண்ட குழுவின பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி சென்னை வருகின்றனர்.

பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி பூந்தமல்லி - வடபழனி வழித்தடத்தில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.  இந்த ஆய்வு மிகவும் முக்கியமானது. இந்த ஆய்வின்படி தான், வடபழனி பூந்தமல்லி மெட்ரோ திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.  எனவே, அந்த ஆய்வு மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.  பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி ரயில்வே ஆணையர் டிராலியில் சென்று தண்டவாளத்தை ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள்.

தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி பூந்தமல்லி வடபழனி இடையே உள்ள 10 ரயில் நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளது.  அதாவது, பூந்தமல்லி, முல்லை தோட்டம், போரூர், ஆலப்பாக்கம், காரம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், ஆழ்வார்திருநகர், சாலிகிராமம்,  வடபழனி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.  பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி ரயில் இயக்கப்பட்டு சோதனை நிறைவு பெறும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

3 நாட்கள் ஆய்வில் என்னென்ன நடக்கும்

வடபழனி பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் லிப்ட், எஸ்கலேட்டர்களின் பாதுகாப்பான செயல்பாடு, லிஃப்ட் நடுவில் நின்றால் அவசரகால வெளியேற்றத் திட்டம், தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அனைத்து டிக்கெட் வாயில்களும் தானாகவே திறக்கப்படுமா, மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் தீ வெளியேறும் இடம், பிளாம்பார்ம் திரை, கதவுகள், பயணிகளின் தகவல் காட்சி, புகை கண்பிடிப்பான்களின் செயல்பாடு என மூன்று நாட்களில் ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் குழு ஆய்வு மேற்கொள்ளும். பெங்களூருவிலிருந்து சென்னைக்கு வரும் ஏ.எம். சவுத்ரி தலைமையிலான ஆறு பேர் கொண்ட சி.ஆர்.எஸ் குழுவால் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட உள்ளது. 

வடபழனி பூந்தமல்லி மெட்ரோ எப்போது?

ரயில்வே பாதுகாப்ப ஆணையத்தின் ஆய்வுகள் முடிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு தடையில்லா சான்று வழங்கப்படும்.  இதனை அடுத்து வடபழனி பூந்தமல்லி வழித்தடததில்  மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை தொடங்குவது குறித்து இறுதி முடிவு பாதுகாப்பு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட பிறகு, எடுக்கப்படும் என சிஎம்ஆர்எல் திட்ட இயக்குநர் அர்ஜுன் கூறியுள்ளார். எனவே, பிப்ரவரி இறுதி அல்லது மார்ச் தொடக்கத்தில் வடபழனி பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில்  சேவை தொடங்கப்படும் என  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இருப்பினும், பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தான், தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும். எனவே, அதற்கு முன் மெட்ரோ ரயில்  சேவை தொடங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, வடபழனி பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டால், போக்குவரத்து நெரிசல் குறையக் கூடும். குறிப்பாக, ஆற்காடு சாலை போக்குவரத்து நெரிசல் வெகுவாக குறையக் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chennai MetroChennai Metro Rail UpdateVadapalani Poonamallee MetroVadapalani Poonamallee Metro Rail UpdateCMRL

