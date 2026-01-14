English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மெட்ரோ ரயில்: பொங்கல் நேரத்தில் வெளியான அறிவிப்பு... அலர்ட் பயணிகளே!

சென்னை மெட்ரோ ரயில்: பொங்கல் நேரத்தில் வெளியான அறிவிப்பு... அலர்ட் பயணிகளே!

Chennai Metro Rail Latest Update: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் நேரத்தில் வெளியான இந்த அறிவிப்பை முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:51 PM IST
  • சென்னை மெட்ரோ ரயில்
  • பொங்கலன்று வெளியான அறிவிப்பு
  • நோட் பண்ணுங்க

சென்னை மெட்ரோ ரயில்: பொங்கல் நேரத்தில் வெளியான அறிவிப்பு... அலர்ட் பயணிகளே!

Chennai Metro Rail Latest Update On Pongal: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக உள்ளது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கு வருவதால், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தற்போது வரை நீலம், பச்சை வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

சென்னை விம்கோ நகர் முதல் விமான நிலையம் வரையும், சென்னை சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரையும் இயக்கப்படுகிறது.  தற்போது இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  அதாவது, மாதவரம் - சிறுசேரி, கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி, மாதவரம்  - சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  இந்த நிலையில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாகவே, தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற அரசு விடுமுறை நாட்களில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஞாயிற்று கிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல், ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல், ஜனவரி 16ஆம் காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை லட்சக்கணக்கானோர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளனர்.  இந்த நிலையில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்துள்ளது. 

பொங்கலன்று முக்கிய அறிவிப்பு

இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "பொங்கல் விடுமுறையை முன்னிட்டு, ஜனவரி 15, 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணையின்படி மெட்ரோ ரயில்கள் இயங்கும். சென்னை மெட்ரோ தனது மெட்ரோ சேவைகளை காலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை தவறாமல் இயக்குகிறது. மெட்ரோ ரயில்கள் காலை 5:00 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரையிலும், இரவு 8:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரையிலும் 10 நிமிட இடைவெளியில்  இயக்கப்படும். மெட்ரோ ரயில்கள் மதியம் 12 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 7 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும். 

மேலும், மெட்ரோ ரயில்கள் இரவு 10:00 மணி முதல் 11:00 மணி வரை 15 நிமிட இடைவெளியிலும், மதியம் 12 மணி முதல் 8 மணி வரை 7 நிமிட இடைவெளியிலும் இயக்கப்படும்" என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொங்கலுக்கு வெளியே செல்பவர்கள் இந்த அறிவிப்பை தெரிந்து வைப்பது அவசியம்.  சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் ஜூன் 29, 2015 முதல்  டிசம்பர் 31, 2025 வரை 46.73 கோடி பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளனர். 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் சென்னை மெட்ரோ இரயிலில் 11.19 கோடி பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chennai MetroChennai Metro Rail Latest UpdateChennai Metro Timing ChangesPongal 2026

