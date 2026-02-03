இனி தி.நகருக்கு சல்லுன்னு போகலாம்! வடபழனி டூ பனகல் பார்க் மெட்ரோ.. சூப்பர் அப்டேட்

Chennai Vadapalani T Nagar Metro Rail Latest Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் சென்று வருகின்றனர். தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டுமே மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. அதாவது, மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர், கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி, பூந்தமல்லி போரூர் இடையே மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
வடபழனி - தி.நகர் மெட்ரோ மெட்ரோ எப்போது?
இதில், வடபழனி - பூந்தமல்லி இடையே மெட்ரோ ரயில் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளன. இதற்கான சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது. பிப்ரவரி இறுதிக்குள் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் தகவல் வெளியாக உள்ளது. அதே நேரத்தில், வடபழனி - பனகல் பார்க் இடையே உள்ள மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், பனகல் பார்க் - வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ ரயில் குறித்து முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, வடபழனி - பனகல் பார்க் இடையே 3.5 கிலோ மீட்டருக்கு மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இந்த பாதையில் தற்போது சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் முடிவடைந்துவிட்டதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இதனால், விரைவில் தண்டவாளம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். வடபழனி - தி.நகர் மெட்ரோ குறித்து பேசுகையில், "வடபழனி பனகல் பூங்கா இடையே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படலாம். பனகல் பூங்கா நிலையத்தில் கட்டுமான பணிகள் மற்றும நடைமேடை பலகைகள் போடப்பட்டுள்ளன.
பயண நேரம் குறையும்
மேலும், கீழ்மட்டத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி நடந்து வருகீறது. கட்டிடக்கலை வேலைகளுக்கான டெண்டர்கள் விடப்பட்டுள்ளன. கோடம்பாக்கம் மற்றும் பனகல் பார்க் நிலையங்கள் தயாரானதும் இந்த மெட்ரோ பாதை திறக்கப்படும். வடபழனி பனகல் பார்க் மெட்ரோ பணிகள் 2027ஆம் ஆண்டு முடிவடையும்" என்று கூறினார்.
இந்த மெட்ரோ ரயில் பாதை திறக்கப்பட்டால், பனகல் பார்க் நிலையத்தில் இருந்து தி.நகருக்கு நேரடியாக மெட்ரோவில் செல்ல முடியும். இதனால், பயணிகள் நேரம் வெகுமாக குறையும். இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், ஐயப்பந்தாங்கலில் இருந்து தி.நருக்கு பீக் ஹவரில் செல்ல கிட்டதட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகுகிறது. மெட்ரோ வரும் பட்சத்தில் அந்த நேரம் குறையக் கூடும்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
வடபழனி - பனகல் பார்க் வழித்தடத்தில், கலங்கரை விளக்கம், கட்சேரி சாலை, திருமயிலை மெட்ரோ, ஆழ்வார்பேட்டை, பாரதிதாசன் சாலை, அடையாறு கேட், நந்தனம், பனகல் பார்க், கோடம்பாக்கம், வடபழனி, சாலிகிராமம், ஆழ்வார்திருநகர், வளசரவாக்கம், காரம்பாக்கம், ஆலப்பாக்கம், போரூர் சந்திப்பு, ராமச்சந்திரா மருத்துவமனை, ஐயப்பந்தாங்கல் பேருந்து பணிமனை, காட்டுப்பாக்கம், குமணன்சாவடி, முல்லை தோட்டம், பூந்தமல்லி பைபாஸ் ஆகிய ரயில் நிலையங்கள் இருக்கும். எனவே, இந்த பனகல் பார்க் - வடபழனி இடையே மெட்ரோ ரயில் வரும் பட்சத்தில், பயண நேரம் வெகுமாக குறையக் கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
