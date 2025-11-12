சென்னை மெட்ரோ: வருகிறது சுரங்கப் பாதைக்கு அடியில் இன்னொரு சுரங்கம் - இது எப்படி சாத்தியம்?

Chennai Metro Rail Limited: சென்னை மெட்ரோ ரயில் , அதன் இரண்டாம் கட்ட பணிகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டுகிறது. தற்போது நடைபெற்று வரும் பனகல் பூங்கா முதல் போட் கிளப் வரையிலான சுரங்கப்பாதை பணிகள், ஏற்கனவே உள்ள நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் முதல் கட்ட சுரங்கப்பாதைக்கு அடியில், செங்குத்தாக அமைக்கப்பட உள்ளது.
CMRL: மெட்ரோ வரலாற்றில் புதிய அத்தியாயம்
இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பம், தற்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நந்தனம் நிலையத்தையோ அல்லது அதன் சுரங்கப்பாதையையோ எந்த வகையிலும் பாதிக்காமல் இந்த பணியை மேற்கொள்ள வழிவகுக்கிறது. இது சென்னை மெட்ரோ ரயில் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
CMRL: இரண்டாம் கட்ட சுரங்கப்பாதை
இந்த இரண்டாம் கட்ட சுரங்கப்பாதை, பனகல் பூங்கா, நந்தனம் மற்றும் போட் கிளப் ஆகிய பகுதிகளை இணைக்கும். இதன் மொத்த நீளம் 1.9 கிலோமீட்டர் ஆகும். இந்த முக்கியப் பணி, டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கு, ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையத்திடம் இருந்து தேவையான அனுமதி கிடைத்துள்ளது. இது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் ஏற்கனவே செயல்படும் நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் மற்றும் அதன் சுரங்கப்பாதைக்கு அடியில் இந்த புதிய சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட உள்ளது.
CMRL: இரண்டுக்கும் இடையே 6.8 மீட்டர் இடைவெளி
சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் (CMRL) அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, நந்தனம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள முதல் கட்ட சுரங்கப்பாதை சுமார் 16.5 மீட்டர் ஆழத்தில் அமைந்துள்ளது. புதியதாக அமையவிருக்கும் இரண்டாம் கட்ட சுரங்கப்பாதை, தரையிலிருந்து சுமார் 29.8 மீட்டர் அதாவது சுமார் 98 அடி ஆழத்தில் அமைக்கப்படும். இதனால், முதல் கட்ட சுரங்கப்பாதையின் தரைக்கும், புதிய இரண்டாம் கட்ட சுரங்கப்பாதையின் மேல் பகுதிக்கும் இடையே சுமார் 6.8 மீட்டர் இடைவெளி இருக்கும். இது, இரண்டு சுரங்கப்பாதைகளும் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யும்.
CMRL: பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம்
இந்த பணிக்காக, முதல் சுரங்கப்பாதை இயந்திரம் (TBM) தற்போது பனகல் பூங்கா நிலையத்தில் தயார் நிலையில் உள்ளது. அடுத்த மூன்று வாரங்களில் இது சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியைத் தொடங்கும். நந்தனம் நிலையம் மற்றும் சுரங்கப்பாதையின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, சிறப்பு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும். "ரோபோடிக் டோட்டல் ஸ்டேஷன்ஸ்" எனப்படும் அதிநவீன சர்வே கருவிகள் மூலம், சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பகுதி தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இந்த கருவிகள், சுரங்கப்பாதையின் நிலை, அதன் அசைவுகள் மற்றும் பிற மாற்றங்கள் குறித்த நிகழ்நேர தகவல்களை வழங்கும். இது, கோடம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தின் கீழ் சுரங்கப்பாதை அமைத்தபோது நாங்கள் மேற்கொண்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைப் போன்றது. அதேபோல், இங்கும் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்" என்று ஒரு அதிகாரி தெரிவித்தார்.
CMRL: 29.8 மீட்டர் ஆழத்தில்...
பனகல் பூங்காவில் சுரங்கப்பாதை துளையிடும் இயந்திரம் தனது பயணத்தைத் தொடங்கும்போது, அது நிலத்தடியில் 17.3 மீட்டர் ஆழத்தில் துளையிடும். ஆனால் நந்தனத்தை அடையும்போது அதன் ஆழம் 29.8 மீட்டராக இருக்கும். பனகல் பூங்கா முதல் போட் கிளப் வரை, சுரங்கப்பாதை இயந்திரம் பெரும்பாலும் களிமண் நிறைந்த மண்ணை எதிர்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், நந்தனம் நிலையத்தில், இயந்திரம் சில சிதைந்த களிமண் பாறைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடும். ஏனெனில், அண்ணா சாலையில் இயங்கும் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் கீழ் செல்வதால், இயந்திரம் ஆழமான அடுக்குகளுக்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
CMRL: ரயில் வேகம் குறைக்கப்படுமா?
சுரங்கப்பாதை இயந்திரம் நந்தனம் நிலையத்தின் கீழ் செல்லும் போது, ரயில்களின் வேகம் குறைக்கப்படுமா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இருப்பினும், ரயில்கள் பொதுவாக நிலையத்திற்குள் நுழையும் போது வேகம் குறைவாகவே இருக்கும் என்பதால், வேகத்தைக் குறைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது என்று அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர்.
