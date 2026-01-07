மொத்தமா போச்சு! மெட்ரோ பயண அட்டை தொலைந்து போய்விட்டதா? அவ்வளவு தான்

Chennai Metro Announcement : சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பொதுமக்களின் கவனத்துக்காக மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் மிக முக்கியமாக மெட்ரோ ரயில் பயண அட்டை தொலைந்து போய்விட்டால், அந்த அட்டையில் இருக்கும் தொகையை திரும்ப பெற இயலாது என இன்று அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பார்க்கலாம்.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அறிவிப்பு
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் பயண அட்டை மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டைகள் மெட்ரோ பயணம் மற்றும் வாகனம் நிறுத்தம் கட்டணங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொலைந்துபோன மெட்ரோ இரயில் பயண அட்டைகள் மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டைகளில் (CMRL Stored Value Cards and Singara Chennai (NCMC) Cards) மீதமுள்ள தொகையை எந்தச் சூழ்நிலையிலும் வேறு அட்டைக்கு மாற்றப்படவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ முடியாது. இதனால் பயணிகள் தங்கள் அட்டைகளைப் பாதுகாப்பதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தொழில்நுட்ப ரீதியாக, தொலைந்துபோன சிங்கார சென்னை அட்டையின் இருப்புத் தொகையை RBI/NPCI வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வழங்குநர் கொள்கைகளின்படி திரும்பப் பெற முடியாது. ஏனெனில் ஒரு அட்டை தொலைந்தால் அது வேறு ஒருவரால் தவறாக பயன்படுத்தபட வாய்புள்ளது. அனைத்து பயணிகளுக்கும் பாதுகாப்பான, நம்பகமான பயண அனுபவத்தை சென்னை மெட்ரோ இரயில் வழங்கி வருகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட சிரமங்களுக்கு வருந்துகிறோம், மேலும் மேம்பட்ட அமைப்புகளை நோக்கி நாங்கள் செயல்படும்போது, பயணிகளின் தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பு மற்றும் கருத்துக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம்." என கூறியுள்ளது.
நீல வழித்தடத்தில் கூடுதல் மெட்ரோ இரயில் சேவைகள்
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், நீல வழித்தடத்தில் அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, மெட்ரோ இரயில் பயணிகளின் பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில், நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் பயணிகள் மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் மெட்ரோ இரயிலுக்கு காத்திருக்கும் நேரத்தை குறைப்பதற்காகவும், வேகமான பயணத்தை வழங்குவதற்காகவும், கூடுதல் மெட்ரோ இரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
கூடுதலாக இயக்கப்படும் இந்த மெட்ரோ இரயில் சேவைகளின் மூலம், நீல வழித்தடத்தில் அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் மெட்ரோ முதல் வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ வரை, நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் (காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரை மற்றும் மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை) 6 நிமிட இடைவெளி மற்றும் 3 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்பட்டு வந்த மெட்ரோ இரயில்கள் இதன் பிறகு முற்றிலுமாக 3 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
மெட்ரோ ரயில் பயண சீட்டு தள்ளுபடி யாருக்கு கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது
சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், Digital SVP, க்யுஆர் குறியீடு (QR Code) பயணச்சீட்டு, Whatsapp - (+91 83000 86000), Paytm App, PhonePe மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டை போன்ற பயணச்சீட்டுகளை பயன்படுத்தி மெட்ரோ இரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு 20% கட்டணத் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. மெட்ரோ இரயில் நிலையங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு கவுண்டர்களில் வாங்கப்படும் ஒற்றைப் பயணத்துக்கான காகித QR பயணச்சீட்டுகளுக்கு (Single Journey Paper QR tickets) இந்தத் தள்ளுபடி கிடையாது.
மெட்ரோ பயண அட்டை அல்லது சிங்கார சென்னை அட்டை தொலைந்துவிட்டால், அதில் உள்ள பணத்தை திரும்பப் பெற முடியுமா?
மெட்ரோ பயண அட்டைகள் மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டைகள் தொலைந்துபோனால், அதில் மீதமுள்ள தொகையை வேறு அட்டைக்கு மாற்றவோ அல்லது பணமாகத் திரும்பப் பெறவோ இயலாது என்று சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இந்த அட்டைகளை மற்றவர்கள் தவறாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாலும், ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் NPCI வழிகாட்டுதல்களின்படியும் இந்தத் தொகை திரும்ப வழங்கப்படமாட்டாது. எனவே, பயணிகள் தங்கள் அட்டைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
நீல வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகளில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
பயணிகள் கூட்டத்தைக் குறைக்கவும், காத்திருப்பு நேரத்தைத் தவிர்க்கவும் நீல வழித்தடத்தில் கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் மெட்ரோ முதல் வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ வரை, நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில் (காலை 8 - 11 மணி மற்றும் மாலை 5 - இரவு 8 மணி) இதற்கு முன்பு 6 நிமிடம் மற்றும் 3 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்பட்ட ரயில்கள், இனி முற்றிலுமாக ஒவ்வொரு 3 நிமிட இடைவெளியிலும் இயக்கப்படும்.
மெட்ரோ பயணக் கட்டணத்தில் 20% தள்ளுபடி யாருக்குக் கிடைக்கும், யாருக்குக் கிடைக்காது?
டிஜிட்டல் முறையில் பயணச்சீட்டு பெறுபவர்களுக்கு 20% தள்ளுபடி உண்டு. அதாவது, க்யுஆர் குறியீடு (QR Code), வாட்ஸ்அப், பேடிஎம் (Paytm), ஃபோன்பே (PhonePe) மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டை மூலம் பணம் செலுத்துபவர்களுக்கு இந்த சலுகை கிடைக்கும். ஆனால், மெட்ரோ ரயில் நிலைய கவுண்டர்களில் நேரடியாகப் பெறப்படும் "ஒற்றைப் பயண காகித க்யுஆர்" (Single Journey Paper QR) பயணச்சீட்டுகளுக்கு இந்த 20% தள்ளுபடி கிடையாது.
