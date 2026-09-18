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குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தில் வேலை! 108 காலியிடங்கள்-என்ன தகுதி வேண்டும்?

சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்பு; மொத்தம் 108 காலியிடங்கள் உள்ளன. இதில் சேர என்ன படித்திருக்க வேண்டும்? இதோ அது குறித்த முழு விவரம் இதோ

Written ByYuvashree
Published: Sep 18, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:18 PM IST
குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தில் வேலை! 108 காலியிடங்கள்-என்ன தகுதி வேண்டும்?
Image Credit: Chennai Metro Water | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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