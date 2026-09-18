/குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தில் வேலை! 108 காலியிடங்கள்-என்ன தகுதி வேண்டும்?

CMWSSB எனப்படும், சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்தில், Engineering Graduate apprentices மற்றும் Technician Apprentices பணிகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நிறுவனம் : Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board
வேலை வகை : தமிழ்நாடு அரசு வேலை
காலியிடங்கள் : 108
பணியிடம் : சென்னை, தமிழ்நாடு
ஆரம்ப தேதி : 17.09.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 17.10.2026
சம்பள விவரம் : ரூ.12,300
காலியிடங்கள் : 76
கல்வித்தகுதி என்ன? Engineering Degree அல்ல்து Technology (Full Time) in relevant discipline
சம்பள விவரம் : ரூ.10.900
காலியிடங்கள் : 32
கல்வித்தகுதி என்ன: Engineering Diploma அல்லது Technology (Full Time) in relevant discipline
வயது வரம்பு : As per apprentice Rules
விண்ணப்ப கட்டணம் ஏதும் இல்லை.
Merit List மற்றும் Certificate Verification
நீங்கள் அனுப்பும் விண்ணப்பங்கள், 17.10.2026க்குள் சேர்ந்திருக்க வேண்டும்.
Category A -ஏற்கனவே பழைய தேசிய இணையதளத்தில் (National Web Portal) பதிவு செய்துள்ள மாணவர்களுக்கு (www.mhrdnats.gov.in) பதிவு செய்து, உள்நுழைவு விவரங்களைக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு
Step 1:
அ. URL-ஐ உள்ளிடவும். https://nats.education.gov.in
ஆ. மாணவர் (Student) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
இ. மாணவர் உள்நுழைவு (Student login) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
ஈ. கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா (Forgot Password) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
உ. செயல்படுத்தும் இணைப்பைப் (activation link) பெறவும் மற்றும் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்கவும் (Reset password) பதிவுசெய்த மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும்.
Step 2:
அ. மாணவர் உள்நுழைவு (Student login)
ஆ. பதிவுசெய்த மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்
இ. விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்
ஈ. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு தனித்துவமான சேர்க்கை எண் (12 இலக்கங்கள்) உருவாக்கப்படும்.
சேர்க்கை (புதிய இணையதள இடமாற்றம்) செயல்முறை முடிந்த பிறகு
விண்ணப்பிக்க
அ. புதிய கடவுச்சொல்லுடன் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்
ஆ. "விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட காலியிடங்களுக்கு எதிராக விண்ணப்பிக்கவும்" (Apply against advertised vacancies) என்பதன் கீழ்
"சென்னை பெருநகர நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம்" (CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD) எனத் தேடவும்
இ. விண்ணப்பி (apply) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
(நிலை "விண்ணப்பிக்கப்பட்டது" (applied) என நீங்கள் காணலாம்)
Category 'B’
வகை 'B' -
புதிய தேசிய இணையதளத்தில் (www.nats.education.gov.in) ஏற்கனவே பதிவு செய்து, உள்நுழைவு விவரங்களைக் (login details) கொண்ட மாணவர்களுக்கு:
விண்ணப்பிக்க:
a. மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.
b. "Apply against advertised vacancies" (அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தல்) என்பதன் கீழ், "CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD" என்று தேடவும்.
c. 'Apply' (விண்ணப்பிக்கவும்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
(விண்ணப்ப நிலை "applied" என்று காட்டப்படும்).
வகை 'C' - (முதல் முறை பதிவு செய்தல்)
தேசிய இணையதளத்தில் இதுவரை பதிவு செய்யாத மாணவர்களுக்கு:
படி 1:
a. https://nats.education.gov.in என்ற இணையதள முகவரியை உள்ளிடவும்.
b. 'Student' (மாணவர்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
c. 'Student Register' (மாணவர் பதிவு) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
d. விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
e. பதிவு செய்த பிறகு, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் 12 இலக்கங்களைக் கொண்ட தனித்துவமான பதிவு எண் (ATN) உருவாக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க:
a. மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.
b. "Apply against advertised vacancies" என்பதன் கீழ், "CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD" என்று தேடவும்.
c. 'Apply' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் (விண்ணப்ப நிலை "applied" என்று காட்டப்படும்).