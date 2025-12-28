சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் 14,000 உதவித் தொகையுடன் தொழில் பழகுநர் பயிற்சி

Chennai MTC ITI Apprenticeship 2026 : சென்னை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் (MTC) 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான ITI தொழில் பழகுநர் பயிற்சி (Apprenticeship Training) தொடர்பான புதிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுள்ள மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தித் தங்களது தொழில்முறைத் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தொழில் பழகுநர் பயிற்சி முகாம் விவரங்கள் இந்தத் தொழில் பழகுநர் பயிற்சிக்கான விண்ணப்பங்களைப் பெறுவதற்கும், தகுதியானவர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கும் வரும் 03.01.2026 அன்று காலை 10:00 மணி அளவில் சிறப்பு முகாம் ஒன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமானது சென்னை குரோம்பேட்டையில் அமைந்துள்ள மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத் தொழிற்பயிற்சி பள்ளியில் வைத்து நடத்தப்பட உள்ளது. இம்முகாமில் தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் நேரடியாகக் கலந்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
தகுதிகள் மற்றும் உதவித்தொகை இந்த ஓராண்டு காலப் பயிற்சியில் சேர விருப்பமுள்ள தமிழக மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட சில ITI பிரிவுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அதன்படி, Mechanic Motor Vehicle, Mechanic Diesel, Auto Electrician, Electrician, Fitter, Welder, Painter மற்றும் Turner ஆகிய பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் ITI முடித்தவர்கள் இம்முகாமில் பங்கேற்கலாம். தேர்வாகும் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி காலத்தில் மாதந்தோறும் ரூ. 14,000/- உதவித்தொகையாக (Stipend) வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை தகுதியுடைய மாணவர்கள் 03.01.2026 அன்று நடைபெறும் சிறப்பு முகாமிற்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் இந்த அறிவிப்பானது 28.12.2025 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்திப் பயன்பெறுமாறு மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம், சென்னை சார்பாகக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பயிற்சி மற்றும் உதவித்தொகை விவரங்கள்
உதவித்தொகை: பயிற்சியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.14,000/- உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
பயிற்சி காலம்: இது 2026-2027-ஆம் ஆண்டிற்கான ஓராண்டு கால தொழில் பழகுநர் பயிற்சியாகும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியுள்ள தமிழக மாணவர்கள், குரோம்பேட்டையில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமில் நேரடியாகக் கலந்து கொண்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
தகுதியான பிரிவுகள் (Trade List)
கீழ்க்கண்ட ITI பிரிவுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம்:
மெக்கானிக் மோட்டார் வெஹிக்கிள் (Mechanic Motor Vehicle).
மெக்கானிக் டீசல் (Mechanic Diesel).
ஆட்டோ எலக்ட்ரீஷியன் (Auto Electrician) மற்றும் எலக்ட்ரீஷியன் (Electrician).
ஃபிட்டர் (Fitter), வெல்டர் (Welder), பெயிண்டர் (Painter) மற்றும் டர்னர் (Turner).
முகாம் நடைபெறும் நேரம் மற்றும் இடம்
தேதி: 03.01.2026.
நேரம்: காலை 10:00 மணி.
இடம்: மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத் தொழிற்பயிற்சி பள்ளி, குரோம்பேட்டை, சென்னை.
இந்த முகாமிற்குச் செல்லும்போது உங்கள் ITI சான்றிதழ் மற்றும் அடையாள அட்டைகளின் அசல் மற்றும் நகல்களை எடுத்துச் செல்வது அவசியமாகும்.
