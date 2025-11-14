English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தெரு நாயை துடிக்க துடிக்க அடித்து கொன்ற நபர்! கைது செய்த காவல்துறை..

தெரு நாயை துடிக்க துடிக்க அடித்து கொன்ற நபர்! கைது செய்த காவல்துறை..

Man Beat Street Dog To Death Arrested : தெருநாயை அடித்து கென்ற நபர் கைது! விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் புகாரை அடுத்து நடவடிக்கை..முழு விவரம் இதோ!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 14, 2025, 04:24 PM IST
  • நாயை கொடூரமாக கொன்ற நபர்!
  • வீடியோ வைரல்..
  • கைது செய்த காவல்துறை

தெரு நாயை துடிக்க துடிக்க அடித்து கொன்ற நபர்! கைது செய்த காவல்துறை..

Man Beat Street Dog To Death Arrested : சென்னை மயிலாப்பூரில் தெருநாயை கட்டையால் அடித்து கொன்ற கொடூர நபரின் வீடியோ வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

தெரு நாயை கொடூரமாக அடித்து கொன்ற நபர்!

சென்னை மயிலாப்பூர் பஜார் சாலையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு, அங்கிருந்த ஒரு தெருநாயை நபர் ஒருவர் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கட்டையால் கொடூரமாக அடித்து கொலை செய்யும் சம்பவத்தின் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக வைரலாகி, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட நாய் அப்பகுதியில் ஒருவரை கடிக்க வந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் நபர் ஒருவர் தெரு நாயை பொதுவெளியில் கொடூரமாக அடித்துக் கொலை செய்து குப்பைத்தொட்டியில் வீசி உள்ளார். அந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையதளத்தில் வைரல் ஆகய நிலையில் அதனை பார்த்த விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கொலை செய்யப்பட்டு குப்பைத்தொட்டியில் வீசப்பட்டிருந்த நாயின் உடல் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

இது குறித்து காவல்துறை தரப்பில் விசாரித்த பொழுது, நாயை கட்டையால் அடித்து கொலை செய்த நபரை வீடியோ காட்சிகளை அடிப்படையாக வைத்து தேடி வருவதாகவும் மேலும் அந்த நபர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் நாயை கொடூரமாக தாக்கி கொலை செய்யும் நபரின் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, “ஒரு உயிரை இப்படிக் கொல்வது மனிதாபிமானத்திற்கு எதிரானது” என பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வந்தனர். விலங்குகளும் உயிருள்ளவை என்பதையும், அவற்றுக்கும் வலி உண்டு என்பதையும் சமூகமே மறந்து விட்டதாக பலர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

கைது!

வீடியோவில், நாயை தாக்கிய அந்த நபர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இவர், மைலாப்பூரில் இருக்கும் டீக்கடையின் உரிமையாளர் என்பதும், இவரது பெயர் மோகன் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இவருக்கு, 56 வயது ஆகிறது. சம்பவத்தன்று இவரது டீக்கடைக்கு வந்த ஒரு முதியவரை தெருநாய் ஒன்று கடிக்க வந்திருக்கிறது. அப்போது அதை விரட்ட முயற்சித்திருக்கிறார். அப்போது அந்த நாய் இவரையும் கடிக்க வந்திருக்கிறது. 

இதனால் அவர் கட்டையால் தாக்கி அதனை அடித்தே கொன்று குப்பைத்தொட்டியில் வீசியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் இவர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கின்றனர். தற்போது போலீசார் இவரை கைது செய்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | புதுச்சேரியில் நாளை பள்ளிகளுக்கு லீவ்... ஆசிரியர்கள் வைத்த கோரிக்கையால் விடுமுறை

மேலும் படிக்க | கனமழை விடாது.. தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

About the Author
ChennaiMylaporestreet dogStray DogAnimal Cruelty

