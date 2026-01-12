சென்னையில் புதிய டபுள் டக்கர் பேருந்து ரூட் அறிவிப்பு! எம்ஜிஆர் - ஜெயலலிதா நினைவிடங்களுக்கு செல்லும்

Chennai New Double Decker Bus Route : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் புதிய டபுள் டக்கர் பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார். இந்த பேருந்து சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் இருக்கும் கலைஞர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா நினைவிடங்களுக்கு செல்லும். இதுதவிர டபுள் டக்கர் பேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் செல்லும் என்ற ரூட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சென்னை டபுள் டக்கர்பேருந்து சேவை தொடக்கம்
அயலகத் தமிழர் தினத்தையொட்டி, பாரம்பரிய கலாச்சார சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் சார்பில் வழங்கப்பட்ட இரட்டைத் தள மின்சார (Double-Decker EV Bus) பேருந்து சேவையினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடியசைத்து, தொடங்கி வைத்தார். சென்னை, நந்தம்பாக்கம், சென்னை வர்த்தக மையத்தில் அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறை சார்பில் நடைபெற்ற 'அயலகத் தமிழர் தினம் 2026" விழாவில், இந்த சேவையை தொடங்கி வைத்தார். சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் சார்பில் இரட்டைத் தள மின்சார (Double-Decker EV Bus) பேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை டபுள் டக்கர்பேருந்து ரூட் அறிவிப்பு
முதற்கட்டமாக சென்னையில், முன்மொழியப்பட்ட சுற்றுலா வழித்தடத்தின் படி, TTDC தலைமையகம் LIC ஸ்பென்சர் பிளாசா - மக்கா
மஸ்ஜித் - பி. ஓர் & சன்ஸ் (வாட்ச் டவர்) பல்லவன் சாலை- பாடிகார்டு முனீஸ்வரர் கோவில் - ராஜா அண்ணாமலை மன்றம் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - தலைமைச் செயலகம் - ரிசர்வ் வங்கி - சென்னை துறைமுகம் – வெற்றி போர் நினைவுச்சின்னம் – நேப்பியர் பாலம் – பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் - முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் - முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் - செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆகியோரது நினைவிடங்கள் – மெரினா கடற்கரை - கலங்கரை விளக்கம் - பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை - சாந்தோம் தேவாலயம் - அகில இந்தியவானொலி - கலங்கரை விளக்கம் - காவல்துறை தலைமை அலுவலகம் - குயின் மேரீஸ் கல்லூரி - விவேகானந்தர் இல்லம் பிரெசிடென்சி கல்லூரி - எழிலகம் - சென்னை பல்கலைக்கழகம் - தூர்தர்ஷன் கேந்திரா - இராஜாஜி மண்டபம் - ஓமந்தூரார் அரசு அரசு மருத்துவமனை - TTDC தலைமையகம் ஆகிய வழித்தடங்களில், நகரின் முக்கிய சுற்றுலா மற்றும் பாரம்பரிய இடங்களை முழுமையாகக் காணும் வகையில் பனோரமிக் (Panoramic) பார்வை வசதியுடன் இப்பேருந்தின் சேவை இயக்கப்பட உள்ளது.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரை
இந்த பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்த பிறகு அயலகத் தமிழர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அயலகத் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு செய்யும் நன்மைகளை பட்டியலிட்டார். "அயல்நாட்டுத் தமிழர்களுக்கும் சகோதரனாக இருந்து நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது. உங்களுக்காகவே அயலகத் தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத் துறை ஓய்வில்லாமல் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. வேறு நாட்டில் செட்டிலான சிட்டிசனாக இருந்தாலும், அயலகத்தில் உழைக்கும் தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்களாக இருந்தாலும், நீங்கள் எந்த குறையும் இல்லாமல் வளமாய் வாழ வேண்டும் என்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம்!
* நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு அமைந்த பிறகு, 'அயலகத் தமிழர் நல வாரியம்' என்று 15 உறுப்பினர்களைக் கொண்டு ஒரு குழு அமைத்தோம்.
* ஜனவரி 12 அயலகத் தமிழர் நாளாக கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறோம். இணைவோம், உலகெங்கும் தமிழ், தமிழ் வெல்லும் என்று
தமிழால் கருத்தரங்குகள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.
* தமிழ்நாட்டில் 105 முகாம்களில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்களுக்காக, 7 ஆயிரத்து 469 வீடுகள் கட்டித்தர திட்டமிட்டு, படிப்படியாக கட்டப்பட்டு
வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
* வெளிநாடுவாழ் தமிழர்களுக்காக கட்டணமில்லா உதவி மையம் துவக்கப்பட்டிருக்கிறது.
* "தமிழ் வேர்களைத் தேடி" பயணம் மூலமாக உங்களை எல்லாம் தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்துக் கொண்டு வருகிறோம்.
* புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தங்களின் சொந்த ஊர்களை மேம்படுத்தும் 'எனது கிராமம்' திட்டம் செயல்பாட்டில் இருக்கிறது.
* அயல்நாடுகளில் வேலைக்குச் சென்று அங்கு இறக்க நேரிடும் வாரிய உறுப்பினர் குடும்பத்திற்கு மாதந்தோறும் நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டம்
அமலில் இருக்கிறது.
* உக்ரைன், கம்போடியா, தாய்லாந்து, மியான்மர், இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து மட்டும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், 2 ஆயிரத்து 398 தமிழர்களை அயல்நாடுகளில் இருந்தும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கிறோம்.
தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாடுகளிலும், தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்காக பல திட்டங்களை வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்காகவே, தமிழ்ப் பரப்புரைக் கழகம் என்ற ஒரு அமைப்பைச் செயல்பட வைத்திருக்கிறோம்.
* புலம் பெயர்ந்த மண்ணில் தமிழுக்காகப் பாடுபடும் தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கு விருதுகள் மற்றும் மற்றும் அங்கீகாரம் அளிக்கிறோம். கல்வி, அறிவியல்,
அங்கீகாரம். தொழில்நுட்பம், வணிகம் ஆகிய துறைகளில் சாதனை படைக்கும் அயலகத் தமிழர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, கணியன் பூங்குன்றனார் விருது வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
* அயலகத்தமிழர்களில் பன்முகத்தன்மையோடு விளங்கும் ஒரு தமிழரைத் தேர்ந்தெடுத்து, “தமிழ்மாமணி” விருதும், பட்டயமும் வழங்கியிருக்கிறோம்." என தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | பொங்கல் விடுமுறை! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. போக்குவரத்தில் மாற்றம்
மேலும் படிக்க | சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ