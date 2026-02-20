சென்னையில் சனிக்கிழமை (பிப். 21) 5 மணி நேரம் பவர் கட்! உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Chennai Power Cut News: சென்னை மக்களே உஷார்!! நாளை பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை பலருக்கு விடுமுறை நாளாக இருக்கும். வீட்டில் சொகுசாக ஓய்வெடுத்து, டிவி பார்க்கலாம் என கனவு கண்டுகொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்படலாம். நாளை சென்னையில் சில பகுதிகளில் சுமார் 5 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகள்
இது தொடர்பாக மின் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நாளை (பிப்ரவரி 21) பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், காலை 9.00 மணி முதல் மதியம் 2.00 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், மின் கம்பிகள், டிரான்ஸ்ஃபார் பாகங்கள் ஆகியவை தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், இந்த மின் தடை அவசியமாகிறது என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
எங்கெல்லாம் பவர் கட்?
சென்னையின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே இந்த பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், இந்த இடங்களில் மட்டுமே மினசாரம் துண்டிக்கப்படும். நாளை மின் தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகள்:
- குன்றத்தூர்
- மாத்தூர்
- திருமழிசை
பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை, குன்றத்தூர், மாத்தூர் மற்றும் திருமழிசை ஆகிய பகுதிகளில் எந்த இடங்களில் மின்சார இடை நிறுத்தம் இருக்கும் என்பதை இங்கே காணலாம்.
குன்றத்தூர்: மனஞ்சேரி, மேத்தா நகர், ஆண்டாங்குப்பம், குருவாயூரப்பன் நகர், கே.எம்.கே.நகர், ஸ்ரீதேவி நகர் உள்ளிட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளில் மின்வெட்டு இருக்கும்.
மாதூர்: பெரிய மாதூர், சின்ன மாதூர், ஆவின் குவார்டர்ஸ், சிபிசிஎல் நகர், எம்.சி.ஜி அவென்யூ, காமராஜ் சாலை, மஞ்சம்பாக்கம், அசிசி நகர், அகார்சென் கல்லூரி சாலை, வெஸ்ட் கார்டன், கத்தகுழி, திடீர் நகர், பாய் நகர், சங்கீதா நகர், சக்தி அம்மன் நகர், திருப்பதி நகர், ஜெயராஜ் நகர், குமரராஜன் நகர், சுபாஷ் நகர், பானு நகர், கே.வி.டி டவுன்ஷிப், சந்தோஷ் காலனி, லட்சுமி நகர், அன்னை நகர், ஜெயா நகர், பயாசம்பாக்கம், கருமாரி நகர், மூகாம்பிகை நகர், கோசப்பூர், தீயப்பாக்கம், சென்ட்ரபாக்கம், கண்ணமபாளையம், வடபெரும்பாக்கம் இன்டஸ்ட்ரியல் கார்டன், பார்வதிபுரம், ஸ்ரீநிவாசா மாடர்ன் டவுன், கன்னி அம்மன் நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
திருமழிசை: அன்னைக்கட்டுச்சேரி, காவல்சேரி, சோரஞ்சேரி, சித்துகாடு, திருமணம், அமுதூர் மேடு, வயலானல்லூர், திருக்கோயில்பத்து ஆகிய இடங்களிலும் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதியில் பிரின்ஸ் ஹைலாண்ட்ஸ் அபார்ட்மென்ட்ஸ் மற்றும் துளிவே தக்ஷின் அபார்ட்மென்ட்ஸ் ஆகிய குடியிருப்பு வளாகங்களிலும் மின்தடை ஏற்படும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் 5 மனி நேரம் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், பொது மக்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னரே செய்துகொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் டேங்கை நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், ஆன்லைன் பணிகளுக்கான ஏற்பாடு, மிக்சி, கிரைண்டர் பணிகளை முடித்துக்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை முன்னரே செய்தால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம். பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது. இந்த பணிகள் திட்டமிடப்பட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே நிறைவடைந்தால், 5 மணி நேரத்திற்கு முன்னரே மின்சார விநியோகம் தொடங்கும் என்பதையும் பொதுமக்கள் நினைவில் கொள வேண்டும்.
