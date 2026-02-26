English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை புறநகர் ரயில் பயணிகள் ஹேப்பி: இலவச பேருந்துகள்.... நிவாரணம் அளித்த தெற்கு ரயில்வே

Chennai News: எழும்பூர் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகளால் தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தாம்பரம் மற்றும் சென்னை கடற்கரை நிலையங்களுக்கு இடையிலான புறநகர் ரயில் சேவைகளில் உச்ச நேர நெரிசலைக் குறைக்க தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 26, 2026, 10:30 AM IST
  • பிப்ரவரி 20 முதல் 45 நாட்களுக்கு மூடப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம்கள்.
  • தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு நடவடிக்கைகள்.
  • பீக் ஹவரில் இலவச சிறப்பு பேருந்துகள்.

Chennai News: சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி! எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகளால் ரயில் சேவைகளில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு பொதுமக்களின் அன்றாட போக்குவரத்தில் அசவுகரியங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளை கருத்தில் கொண்டு தற்போது சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மறுசீரமைப்பு பணிகளால் தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தாம்பரம் மற்றும் சென்னை கடற்கரை நிலையங்களுக்கு இடையிலான புறநகர் ரயில் சேவைகளில் உச்ச நேர நெரிசலைக் குறைக்க தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது.

பிப்ரவரி 20 முதல் 45 நாட்களுக்கு மூடப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம்கள்

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக முக்கியமான கட்டுமானப் பணிகளை எளிதாக்குவதற்காக பிப்ரவரி 20 முதல் 45 நாட்களுக்கு எழும்பூரில் உள்ள 10 மற்றும் 11 பிளாட்ஃபார்ம்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டதால் இந்த மாற்றங்கள் அவசியமாகின.

உச்ச போக்குவரத்து நேரங்களில் புறநகர் ரயில்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டதால் நெரிசல் மற்றும் தாமதங்கள் ஏற்பட்டன. இதனால் பயணிகள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். கடந்த ஐந்து நாட்களாக நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்த பிறகு, தெற்கு ரயில்வே பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. முக்கிய நிவாரண முயற்சிகள் பிப்ரவரி 28 (சனிக்கிழமை) முதல் அமலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Free Buses: பீக் ஹவரில் இலவச சிறப்பு பேருந்துகள்

- ரயில் சேவைகளை மேம்படுத்த, தாம்பரத்திலிருந்து கடற்கரைக்கு காலை 6.40 மணி முதல் காலை 9.40 மணி வரை ஏழு நிமிட இடைவெளியில் 20 கூடுதல் பெருநகர போக்குவரத்துக் கழக (MTC) பேருந்துகள் இயக்கப்படும். 

- இதேபோல், கடற்கரையிலிருந்து தாம்பரத்திற்கு 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை ஏழு நிமிட இடைவெளியில் மாலை 20 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

- இந்த பேருந்துகள் தாம்பரம் சானடோரியம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம், திருசூலம், கிண்டி, எழிலகம், செயலகம் மற்றும் பாரிஸ் கார்னர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிறுத்தங்களில் நிறுத்தப்படும். 

- செல்லுபடியாகும் EMU டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் சீசன் பாஸ் வைத்திருப்பவர்கள் இந்த சேவைகளை இலவசமாகப் பெறலாம்.

15-car EMUs: கூடுதலாக 15 கார் EMUக்கள்

தெற்கு ரயில்வே தாம்பரம் மற்றும் கடற்கரைக்கு இடையிலான விரைவுப் பாதையில் காலை மற்றும் மாலையில் பீக் நேரங்களில் 5 கூடுதல் 15 கார் EMU சேவைகளையும் இயக்கும்.

இந்த சேவைகள் சில நிறுத்தங்களில் மட்டுமே நிறுத்தப்படும். தாம்பரம், மாம்பலம், கிண்டி, எழும்பூர் மற்றும் கடற்கரை நிலையங்களில் இவை நிற்கும். இதனால் வழக்கமான EMU களுக்கு ஆகும் வழக்கமான 75 நிமிடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது பயண நேரம் 60 நிமிடங்களாகக் குறையும்.

நீண்ட தூர ரயில்களில் மாற்றங்கள்

பீக் ஹவர்ஸில் எழும்பூரில் விரைவு ரயில் சேவைக்கான EMU இயக்கங்களை எளிதாக்கும் வகையில், எழும்பூர் நிலையத்திலிருந்து சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் 22675) புறப்படும் நேரம் காலை 10.15 மணிக்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, பிப்ரவரி 28 முதல் 12632 (நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ்) மற்றும் 12661 (பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ்) ரயில்கள் எழும்பூருக்குப் பதிலாக தாம்பரத்தில் புறப்பட்டு புறப்படும்.

இதுமட்டுமின்றி, பீக் ஹவர் பயணிகள் போக்குவரத்தை கையாள கூடுதல் சேவைகளை இயக்குமாறு தெற்கு ரயில்வே, MTC மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் (CMRL) நிறுவனத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

முன்னதாக, எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்கு மத்தியில், தெற்கு ரயில்வே செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 24, 2026) முதல் ரயில் சேவைகளை மேலும் குறைத்ததால், கடற்கரை-தாம்பரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு பிரிவில் உள்ள முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் அதிக கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவது வழக்கமானது. தெற்கு ரயில்வே, பிப்ரவரி 20 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை 45 நாட்களுக்கு ரயில் சேவைகளைக் குறைப்பதாக அறிவித்திருந்தது. குறைக்கப்பட்ட சேவைகள் காரணமாக மக்கள், குறிப்பாக, செங்கல்பட்டு, பெருங்களத்தூர், கூடுவாஞ்சேரி, தாம்பரம் மற்றும் பல்லாவரம் உள்ளிட்ட நகரின் தெற்கு புறநகர்ப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான அலுவலக ஊழியர்கள்  கடுமையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். 

ரயில் சேவைகள் ஆரம்பத்தில் இரு தரப்பிலும் வழக்கமான 204 இலிருந்து 160 ஆகக் குறைக்கப்பட்டன. அவை பிறகு 115 ஆகக் குறைக்கப்பட்டன. இதனால் ஏற்பட்ட நெரிசலை ஈடுசெய்ய, எழும்பூர் மற்றும் செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட் நிலையங்களுக்கு இடையே கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் செங்கல்பட்டுக்கு மொத்தம் 26 ஷட்டில் சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

இப்போது ரயில் சேவைகள் குறைந்ததால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்க, பீக் ஹவரில் இலவச சிறப்பு பேருந்துகள், கூடுதல் இஎம்யு ரயில்கள் ஆகியவை செயல்படும் என தெற்கு ரயில்வே செய்துள்ள அறிவிப்பு நிலைமையை சற்று சீராக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

