English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 1 ரூபாயில் பேருந்து, மெட்ரோ, புறநகர் ரயிலில் செல்லலாம்... Chennai One கொடுக்கும் பெரிய ஆப்பர்!

1 ரூபாயில் பேருந்து, மெட்ரோ, புறநகர் ரயிலில் செல்லலாம்... Chennai One கொடுக்கும் பெரிய ஆப்பர்!

Chennai One App: சென்னைவாசிகளுக்கு ஒரு நற்செய்தி... நீங்கள் பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது புறநகர் ரயிலில் 1 ரூபாயில் பயணிக்கும் வாய்ப்பை சென்னை ஒன் செயலி வழங்குகிறது. இந்த ஆப்பர் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 13, 2025, 09:02 AM IST
  • சென்னை ஒன் செயலியை மொபைலில் டவுன்லோட் செய்யவும்.
  • இதன்மூலம், ஒரே க்யூ-ஆர் கோடில் அனைத்திற்கும் டிக்கெட் எடுக்கலாம்.
  • UPI பரிவர்த்தனை செய்ய இது ஊக்குவிக்கிறது.

Trending Photos

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
38 வயதிலும் சொக்க வைக்கும் பெண்மணி... தேடி அலையும் நெட்டிசன்ஸ் - இவர் யார் தெரியுமா?
camera icon8
Girija Oak
38 வயதிலும் சொக்க வைக்கும் பெண்மணி... தேடி அலையும் நெட்டிசன்ஸ் - இவர் யார் தெரியுமா?
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?
camera icon12
India vs South Africa
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?
புதன் பெயர்ச்சி: 7 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்
camera icon10
Mercury transit
புதன் பெயர்ச்சி: 7 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்
1 ரூபாயில் பேருந்து, மெட்ரோ, புறநகர் ரயிலில் செல்லலாம்... Chennai One கொடுக்கும் பெரிய ஆப்பர்!

Chennai One App 1 Rupee Ticket Offer: சென்னை மாநகரின் பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகளை ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வரும் விதமாக Chennai One (சென்னை ஒன்) என்ற செயலியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடந்த செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தொடங்கிவைத்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் மூலம் மாநகரப் பேருந்து, சென்னை மெட்ரோ, புறநகர் ரயில் சேவை, ஆட்டோ, கேப் உள்ளிட்ட பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகளை Chennai One செயலியின் மூலம் ஒரே QR Code பயணச்சீட்டின் வழியாக பெறலாம்.

வரவேற்பை பெற்ற Chennai One செயலி

இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த நகரங்களிலும் இல்லாத வகையில், சென்னையில் முதல்முறையாக அனைத்து பொது போக்குவரத்தையும் இணைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டது, சென்னை ஒன் செயலி தான். மேலும், கூட்டநெரிசல் மற்றும் நீண்ட வரிசைகளை தவிர்த்து சென்னை மக்களின் பொது போக்குவரத்து பயணங்களை எளிதாக்கிடும் விதமாக இந்த ஒருங்கிணைந்த பொதுப்போக்குவரத்து சேவைக்கான Chennai One App செயல்பட்டு வருகிறது. இது மக்களிடம் அதிக வரவேற்பையும் பெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில், சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து கழகம் (MTC) சார்பில் இயக்கப்பட்ட பேருந்துகளில் கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) ஒரே நாளில் 29,704 டிக்கெட் விற்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த செப். 22ஆம் தேதியில் இருந்து, அதாவது சென்னை ஒன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அதிகபட்ச டிக்கெட்டுகள் விற்பனை இதுவாகும் என்றும் MTC தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாத காலத்தில், சுமார் 5.5 லட்ச பயனர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர், பயண தேடுதல்கள் 14 லட்சத்தையும், புக் செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் 8.1 லட்சத்தையும் தாண்டியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.

Chennai One App: 1 ரூபாயில் பயணிக்கலாம்

இந்தச் சூழலில், சென்னை ஒன் செயலி மூலம் இன்று (நவ. 13) முதல் பயணிகள் வெறும் 1 ரூபாயில் நகரின் பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது புறநகர் ரயில்களில் பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சென்னை ஒன் செயலி மூலம் குறுகிய கால சிறப்பு முன்னெடுப்பாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலாளரான ஐ. ஜெயக்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "பொது போக்குவரத்தை மேற்கொள்பவர்கள் டிஜிட்டல் மற்றும் ரொக்கம் இல்லாத கட்டணச் சேவைகளை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் இந்த முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

Chennai One App: ஆப்பரை பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

மேலும், BHIM Payments செயலி அல்லது Navi UPI மூலம் பணம் செலுத்தும் பயனர்களுக்கு மட்டும் இந்த சலுகை செல்லுபடியாகும். 1 ரூபாய் சலுகையைப் பெற கீழ்காணும் வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்: 

- பயனர்கள் சென்னை ஒன் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். 

- தாங்கள் பயணிக்கும் இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து, BHIM அல்லது Navi UPI மூலம் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். 

- இந்த ஆப்பர் இருக்கும் காலகட்டத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனர் டிக்கெட் புக்கிங் செய்து வெற்றிகரமாக பயணித்த பயனருக்கு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு மட்டுமே இந்த சலுகை பொருந்தும். அதாவது ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது புறநகர் ரயிலில் 1 ரூபாயில் பயணிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.  

- உங்களின் அடுத்தடுத்த பரிவர்த்தனைகளில் பயனர்கள் ஆச்சரியமான கேஷ்பேக்குகளையும் பெறுவார்கள்.

எனவே, இந்த ஆப்பர் இன்று முதல் தொடங்கியிருப்பதால், சென்னையில் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தும் மக்கள் உடனே சென்னை ஒன் செயலியை ஆண்ட்ராய்ட் பயனர்கள் Google Play Store மூலமும், ஐபோன் பயனர்கள் App Store மூலமும் தரவிறக்கம் செய்யலாம். 

மேலும் படிக்க | சென்னை மெட்ரோ: வருகிறது சுரங்கப் பாதைக்கு அடியில் இன்னொரு சுரங்கம் - இது எப்படி சாத்தியம்?

மேலும் படிக்க | தானம் அளிக்கப்பட்ட நுரையீரல்... 21 நிமிடங்களில் கொண்டுசென்ற சென்னை மெட்ரோ - குவியும் பாராட்டு

மேலும் படிக்க | பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Chennai OneChennai One AppChennaiCMRLMTC

Trending News