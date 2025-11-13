1 ரூபாயில் பேருந்து, மெட்ரோ, புறநகர் ரயிலில் செல்லலாம்... Chennai One கொடுக்கும் பெரிய ஆப்பர்!

Chennai One App 1 Rupee Ticket Offer: சென்னை மாநகரின் பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகளை ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வரும் விதமாக Chennai One (சென்னை ஒன்) என்ற செயலியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடந்த செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி தொடங்கிவைத்தார்.
சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் மூலம் மாநகரப் பேருந்து, சென்னை மெட்ரோ, புறநகர் ரயில் சேவை, ஆட்டோ, கேப் உள்ளிட்ட பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகளை Chennai One செயலியின் மூலம் ஒரே QR Code பயணச்சீட்டின் வழியாக பெறலாம்.
வரவேற்பை பெற்ற Chennai One செயலி
இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த நகரங்களிலும் இல்லாத வகையில், சென்னையில் முதல்முறையாக அனைத்து பொது போக்குவரத்தையும் இணைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டது, சென்னை ஒன் செயலி தான். மேலும், கூட்டநெரிசல் மற்றும் நீண்ட வரிசைகளை தவிர்த்து சென்னை மக்களின் பொது போக்குவரத்து பயணங்களை எளிதாக்கிடும் விதமாக இந்த ஒருங்கிணைந்த பொதுப்போக்குவரத்து சேவைக்கான Chennai One App செயல்பட்டு வருகிறது. இது மக்களிடம் அதிக வரவேற்பையும் பெற்று வருகிறது.
அந்த வகையில், சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து கழகம் (MTC) சார்பில் இயக்கப்பட்ட பேருந்துகளில் கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) ஒரே நாளில் 29,704 டிக்கெட் விற்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த செப். 22ஆம் தேதியில் இருந்து, அதாவது சென்னை ஒன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு அதிகபட்ச டிக்கெட்டுகள் விற்பனை இதுவாகும் என்றும் MTC தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாத காலத்தில், சுமார் 5.5 லட்ச பயனர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர், பயண தேடுதல்கள் 14 லட்சத்தையும், புக் செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் 8.1 லட்சத்தையும் தாண்டியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
Chennai One App: 1 ரூபாயில் பயணிக்கலாம்
இந்தச் சூழலில், சென்னை ஒன் செயலி மூலம் இன்று (நவ. 13) முதல் பயணிகள் வெறும் 1 ரூபாயில் நகரின் பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது புறநகர் ரயில்களில் பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சென்னை ஒன் செயலி மூலம் குறுகிய கால சிறப்பு முன்னெடுப்பாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலாளரான ஐ. ஜெயக்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "பொது போக்குவரத்தை மேற்கொள்பவர்கள் டிஜிட்டல் மற்றும் ரொக்கம் இல்லாத கட்டணச் சேவைகளை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் இந்த முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
Vanakkam Chennai! Your 'Oru Rooba Ticket' has arrived!
Book your Bus, Metro, or Suburban Train tickets for just ₹1 through the #ChennaiOne app
Choose your preferred choice of commute
Pay via @NPCI_BHIM Payments App or @navifinance UPI
Get your instant discount… pic.twitter.com/xAzCW9KkEh
— Chennai One (@Chennai_One) November 13, 2025
Chennai One App: ஆப்பரை பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
மேலும், BHIM Payments செயலி அல்லது Navi UPI மூலம் பணம் செலுத்தும் பயனர்களுக்கு மட்டும் இந்த சலுகை செல்லுபடியாகும். 1 ரூபாய் சலுகையைப் பெற கீழ்காணும் வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்:
- பயனர்கள் சென்னை ஒன் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
- தாங்கள் பயணிக்கும் இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து, BHIM அல்லது Navi UPI மூலம் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
- இந்த ஆப்பர் இருக்கும் காலகட்டத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனர் டிக்கெட் புக்கிங் செய்து வெற்றிகரமாக பயணித்த பயனருக்கு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு மட்டுமே இந்த சலுகை பொருந்தும். அதாவது ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது புறநகர் ரயிலில் 1 ரூபாயில் பயணிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
- உங்களின் அடுத்தடுத்த பரிவர்த்தனைகளில் பயனர்கள் ஆச்சரியமான கேஷ்பேக்குகளையும் பெறுவார்கள்.
எனவே, இந்த ஆப்பர் இன்று முதல் தொடங்கியிருப்பதால், சென்னையில் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தும் மக்கள் உடனே சென்னை ஒன் செயலியை ஆண்ட்ராய்ட் பயனர்கள் Google Play Store மூலமும், ஐபோன் பயனர்கள் App Store மூலமும் தரவிறக்கம் செய்யலாம்.
