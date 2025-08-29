சென்னை பிங்க் ஆட்டோ திட்டம்: விண்ணப்பிக்கும் தகுதிகள் என்ன?

Chennai Pink Auto Scheme : பெண்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்யவும், அவர்களுக்கு சுயதொழில் வாய்ப்புகளை அளிக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு இளஞ் சிவப்பு ஆட்டோ திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற மூன்றாம் கட்ட விண்ணப்பங்கள் தற்போது வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம், அதற்கான தகுதிகள் என்னென்ன என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
பாதுகாப்பு வசதிகள்: இளஞ் சிவப்பு ஆட்டோக்களில் GPS பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது அவசர காலத்தில் காவல்துறை உதவி எண்களுடன் இணைக்கப்பட்டு, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வழி செய்கிறது.
பயன்பாட்டுச் செயலி: இந்தத் திட்டத்தில் பயன்பெறுபவர்களுக்கு, கட்டணம் இல்லாத "ஊர் கேப்ஸ்" செயலி பயன்படுத்தும் வசதி வழங்கப்படும். இது பயணிகளை எளிதாகப் பெற உதவும்.
வாழ்வாதார மேம்பாடு: இளஞ் சிவப்பு ஆட்டோ திட்டம், ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்ற பெண்களுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்பை அளித்து, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க சில முக்கிய தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாலினம்: பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
வயது வரம்பு: 20 வயது முதல் 45 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
முன்னுரிமை: கணவரை இழந்தவர்கள் (கைம்பெண்கள்) மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
ஓட்டுநர் உரிமம்: விண்ணப்பதாரர்கள் செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
வசிப்பிடம்: சென்னையில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட தகுதிகள் உள்ளவர்கள், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை வரும் செப்டம்பர் 15, 2025-க்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
சென்னை மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் (வடக்கு) அல்லது சென்னை மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் (தெற்கு)
சிங்காரவேலர் மாளிகை, 8-ஆவது தளம்,
சென்னை - 600 001.
இந்தத் திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் அலுவலகங்களை அணுகலாம். பெண்களுக்கு சுயதொழில்வாய்ப்பு அளிக்கும் அரசின் இந்த முயற்சி, அவர்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு ஒரு புதிய வழியைத் திறந்துள்ளது.
