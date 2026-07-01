/விஜய் ஆட்சியை கவிழ்க்க... செந்தில் பாலாஜி சதி...? - 3 பேர் கைது - இதுவரை நடந்தது என்ன?

Tamil Nadu Politics, Senthil Balaji : தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்கும் விதமாக செந்தில் பாலாஜி, அவரது இளைய சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலில் தவெக எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசப்பட்டதாக எழுந்த விவகாரம் தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாக மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். IPDS எனும் தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, அவருக்கு உதவியாக செயல்பட்ட நரேஷ், தியாகராஜன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள விரிவான அறிக்கையில், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரான மருத்துவர் இளையராஜாவை சில தினங்களுக்கு முன்பு கைபேசியில் திருநாவுக்கரசு என்ற நபர் தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.
தான் Indian Political Democratic Strategies (IPDS) என்ற கருத்து கணிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதாகவும், ஒரு முக்கிய கட்சியை சேர்ந்த சிலர் கேட்டுக் கொண்டதன்பேரில் தொடர்பு கொள்வதாகவும், நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்றும் பேசியுள்ளார். ஆனால், தான் வேறு பணியில் இருப்பதாகக் கூறி இளையராஜா தொடர்பை துண்டித்துள்ளார்.
ஆனால், மீண்டும் தொடர்பு கொண்ட திருநாவுக்கரசு, இளையராஜாவிடம், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர உள்ளதாகவும், ஆளுங்கட்சி உறுப்பினராக இருந்தாலும் அத்தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் எதிராக நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும், அதற்கு சன்மானமாக ரூ.35 கோடி வரை தருவதாகவும் ஆசை வார்த்தை காட்டியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த இளையராஜா எனக்கு விருப்பமில்லை. இனிமேல் என்னிடம் பேசாதீர்கள் என்று கண்டிப்புடன் கூறியபோது, தான் பேசியது குறித்து வெளியே தெரிவித்தால் இளையராஜாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று திருநாவுக்கரசு மிரட்டியுள்ளார்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனால் எம்எல்ஏ இளையராஜா, கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி அன்று சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொது ஊழியரான தன்னிடம் தனது மக்கள் பணியைச் செய்யாமல் இருக்கவும், தனது பேச்சுக்கு உடன்பட லஞ்சம் தர முயற்சித்தோடும், தனக்கும், தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுத்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவருக்கு பின்புலமாக செயல்படும் நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
அவர் அளித்த புகாரின்பேரில், திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின் அடிப்படையில் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவருக்கு துணையாக செயல்பட்ட திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில்பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் என்பவர் இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நரேஷை சென்னையில் சந்தித்துள்ளார் என விசாரணையில் தெரியவந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செந்தில்பாலாஜி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோரின் அறிவுரையின் பேரிலேயே திருநாவுக்கரசு வழக்கின் புகார்தாரரான சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவை தொடர்பு கொண்டு இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்துள்ளது என்றும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கைதான மூவரையும் போலீசார் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அவர்கள் மூவருக்கும் ஜூலை 15ஆம் தேதிவரை நீதிமன்ற காவல் விதித்து எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.