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விஜய் ஆட்சியை கவிழ்க்க... செந்தில் பாலாஜி சதி...? - 3 பேர் கைது - இதுவரை நடந்தது என்ன?

Tamil Nadu Politics : தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்கும் விதமாக செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது தம்பி அசோக் குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலில் எம்எல்ஏவிடம் ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டு, 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:40 PM IST
விஜய் ஆட்சியை கவிழ்க்க... செந்தில் பாலாஜி சதி...? - 3 பேர் கைது - இதுவரை நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit (L-R) Senthil Balaji, MK Stalin, CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilnadu, MK StalinSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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