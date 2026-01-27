English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மக்களே ரெடியா! பூந்தமல்லி டூ வடபழனி மெட்ரோ ரயில்.. வந்தது சூப்பர் அப்டேட்

Poonamallae Vadapalani Metro Update: சென்னை பூந்தமல்லி வடபழனி மெட்ரோ ரயில் பிப்ரவரி திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான இறுதி கட்ட பாதுகாப்பு ஆய்வு  விரைவில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 27, 2026, 12:26 PM IST
  • வடபழனி பூந்தமல்லி மெட்ரோ அப்டேட்
  • 3 நாட்கள் பாதுகாப்பு ஆய்வு
  • பிப்ரவரி இறுதியில் மெட்ரோ ரயில் சேவை

Chennai Poonamallae Vadapalani Metro Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. சென்னையில் மெட்ரோவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். இதற்காக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகமும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டும் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  

பூந்தமல்லி வடபழனி மெட்ரோ

இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயிலில் பூந்தமல்லி வடபழனி வரையிலான பாதையும் அடங்கும்.  இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் மாதவரம் முதல் சிப்காட், பூந்தமல்லி முதல் லைட் ஹவுஸ், மாதவதம் முதல் சோழிங்நல்லூர்,  பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி ஆகிய வழித்தடங்கள் அடங்கும்.  இதில், பூந்தமல்லி வடபழனி வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயிலை பிப்ரவரியில் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. தற்போது இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடந்து வருகிறது. 

இந்த நிலையில், வடபழனி பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில்  இறுதி கட்ட ஆய்வு பணிகள் பிப்ரவரியில் நடைபெற உள்ளது.  மெட்ரோ ரயில் பாதுகாப்பு ஆணையர்  தலைமையில் இந்த பாதுகாப்பு ஆய்வு நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை இந்த ஆய்வு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.  மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் ஆய்வில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து மெட்ரோ ரயில் பாதுகாப்பு ஆணையர்  பாதுகாப்பு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள உள்ளார். 

3 நாட்கள் தொடர் ஆய்வு

3  நாட்கள் ஆய்வில்  லிஃப்ட் மற்றும் எஸ்க்லேட்டர்களின் பாதுகாப்பு செயல்பாடு, லிஃப்ட் நடுவில் நின்றால் அவசரகால வெளியேற்றத் திட்டம், தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அனைத்து டிக்கெட் வாயில்களும் தானாகவே திறக்கப்படுமா, மெட்ரோ நிலையங்களில் தீ வெளியேறும் இடம், அணுகல்,  நடைமேடை திரை கதவுகள், பணிகளின் தகவல் பலகையின் செய்லபாடு, புகை கண்டுபிடிப்பு போன்ற செயல்பாடுகள் குறித்து மெட்ரோ பாதுகாப்பு ஆணையம் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளார். 

அதோடு இல்லாமல், ரயில் கட்டமைப்பை சரிபார்க்கும் பணிகளும் நடைபெறும். உதாரணமாக, பாதைக்கும் நடைமேடைக்கும் ரயில் மற்றும் நடைமேடைக்கு இடையிலான தூரம் போன்றவற்றை ஆய்வு மேற்கொள்ளவார்கள். மேலும், ரயில் தண்டவாளங்களையும்  சோதனை செய்வார்கள். ரயில் சிக்னல் சோதனையும் நடைபெறும்.   இந்த ஆய்வு முடிந்தபிறகு, மெட்ரோ ரயில் பாதுகாப்பு ஆணையம்  பாதுகாப்பு சான்றிதழை வழங்குவார்கள்.  

அதன்பிறகு, பூந்தமல்லி வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும்.  பூந்தமல்லி போரூர் வழித்தடத்தில் ஆறு நிமிட இடைவெளியில் 9 முதுல் 10 ரயில்கள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுளளது. ஆனால், போரூர்  வடபழனி இடையே ரயில்கள் இயக்கப்படும் கால இடைவெளி சற்று அதிகமாக இருக்கலாம். இது பாதுகாப்பு ஆணையரின் பரிந்துரைக்கு பிறகு இறுதி செய்யப்படும். மேலும், பூந்தமல்லி வடபழனிக்கு இதன் மூலம் 30 நிமிடங்களில் சென்றடைய முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

 

மேலும் படிக்: 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? ரூ.50,000 சம்பளத்தில் அறநிலையத்துறையில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

