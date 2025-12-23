English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குஷியில் சென்னை மக்கள்! பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் எப்போது? தேதி குறிச்சாச்சு

குஷியில் சென்னை மக்கள்! பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் எப்போது? தேதி குறிச்சாச்சு

Poonamallee - vadapalani Metro: பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ ரயில் பணிகளை 2026 பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு சென்னை மக்களுக்கு அடுத்தடுத்து குஷியான அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 23, 2025, 12:13 PM IST
  • பூந்தமல்லி வடபழனி மெட்ரோ ரயில்
  • எப்போது தொடங்கப்படும்?
  • அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

குஷியில் சென்னை மக்கள்! பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் எப்போது? தேதி குறிச்சாச்சு

Chennai Poonamallee - vadapalani Metro Rail Latest News: சென்னை மக்களின் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. மெட்ரோ ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். தற்போது சென்னையில் இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டுமே மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, வண்ணாரப்பேட்டை முதல் விமான நிலையம் வரையும், சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரையும் இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 

பூந்தமல்லி போரூர் மெட்ரோ ரயில்

மெட்ரோ ரயில்களில் நாளுக்கு நாள் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையல், அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு சிறப்பு சலுகைகள் போன்றவற்றையும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. 

அதாவது, பூந்தமல்லியில் இருந்து கலங்கரை விளக்கம் வரை ஒரு வழித்தடத்திலும், மாதவரம் முதல் சிப்காட வரையும் மற்றொரு வழித்தடத்திலும், பூந்தமல்லி,  மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர்  என மொத்தம் மூன்று வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் நடந்து வருகிறது. இதில் பூந்தமல்லி போரூர் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் கிட்டதட்ட முடிவடைந்துள்ளன. 

மூன்று முறை அவ்வழித்தடத்தில் சோதனை ஓட்டமும் பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடந்து வருகிறது. 2026 ஜனவரி மாதம் இறுதியில் பூந்தமல்லி - போரூர் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.  பூந்தமல்லி, முல்லைத் தோட்டம், கரையான் சாவடி, குமணன் சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், தெள்ளியரகரம்,  போரூர் சந்திப்பு ஆகிய ரயில் நிலையங்கள் இருக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் எப்போது?

மெட்ரோ ரயில் அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, ஒவ்வொரு 6 நிமிடங்களுக்கும் 13 பெட்டிகள் கொண்ட மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக கூறியுள்ளனர். முதற்கட்டத்தில் உள்ளதை போலவே, பயணிகள் தேசிய பொது இயக்க அட்டைகள் மற்றும் QR குறியீடு டிக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும், தற்போது உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை போன்று இல்லாமல், சீக்கிரமாக மெட்ரோ ரயிலில் ஏறுவதற்கு இருக்கும் வகையில், மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களுக்கு இரண்டாம் கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில் போரூர் பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் திட்டம் சென்னை மக்களுக்கு பெரிதும் உதவக் கூடும்.

அடுத்ததாக பார்க்கைவில், பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் பணிகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. போரூர் வரை ஜனவரி மாதம் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், அடுத்த சில மாதங்களில் வடபழனி வரையும் மெட்ரோ ரயில்களை இயக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, போரூர் மற்றும் கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் இடையேயான மெட்ரோ ரயில் பணிகள் கிட்டதட்ட 80 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.  

பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர் வரை மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடக்கப்பட்ட உடன், அடுத்தாக வடபழனி நீட்டிக்ப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு பிப்ரவரிக்கு முடிக்கப்பட்டு, மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் சேவை தொடங்கப்படலாம் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இந்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கியுள்ளார். பூந்தமல்லி - வடபழனி இடையேயான மெட்ரோ ரயில் பணிகளை பிப்ரவரிக்குள் முடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். 

