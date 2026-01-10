English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ! வந்தது கிரீன் சிக்னல்.. சென்னை வாசிகளுக்கு செம்ம அப்டேட்

Chennai Porur Poonamallae Metro Rail: சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ம் கட்ட திட்டத்தில் பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் சந்திப்பு இடையே ரயில்களை இயக்க பாதுகாப்பு சான்றிதழை  ரயில்வே வாரியம் வழங்கியுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:24 PM IST
  • போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில்
  • தற்காலிக பாதுகாப்பு சான்றிதழ் கிடைத்தது
  • நாளை சோதனை ஓட்டம்

Chennai Porur Poonamallae Metro Rail Latest News:  சென்னை பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ ரயிலை இயக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி இறுதிகட்ட சோதனை நடத்திய பிறகு, நிரந்தர பாதுகாப்பு சான்று கிடைக்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சென்னை மக்களின் பிரதான போக்குவரத்தாக மெட்ரோ ரயில் சேவை இருந்து வருகிறது. மெட்ரோ ரயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். 

போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ

தற்போது இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டுமே மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நலையில், இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. அதாவது, மாதவரம் - சிறுசேரி சிப்காட், கலங்கரை விளக்கம் - பூந்தமல்லி, மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர் வழித்தடங்களில் மெட்ரோ பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 

இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.  இதில் தற்போது போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் பணிகள் கிட்டதட்ட முடிவடைந்துள்ளது. கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரை 26 கி.மீட்டர் தூரத்திற்கு அமைக்கப்படும் இந்த வழித்தடத்தில் பூந்தமல்லி போரூர் சந்திப்புக்கு இடையிலான 10 கி.மீட்டர் தூரத்திற்கு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. 2026 ஜனவரி மாதம் போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. 

இந்த வழித்தடத்தில் மூன்று முறை வெற்றிகரமாக  சோதனை ஓட்டம் நடந்துள்ளது. ஜனவரி 11ஆம் தேதியும் சோதனை ஓட்டம் நடைபெறும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இந்த வழித்தடத்தில் ஒவ்வொரு ஆறு நிமிடங்களுக்கும் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.  இந்த வழித்தடத்தில் மூன்று பெட்டிகள் கொண்ட 13 ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் 30 ஓட்டுநர் இல்லா மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.  

பாதுகாப்பு சான்றிதழ்

இந்த நிலையில், போரூர் பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் குறித்து முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, இந்த வழித்தடததில் பாதுகாப்பு சான்றிதழ் கிடைத்தால் தான் மெட்ரோ ரயிலை இயக்க முடியும்.  இதற்காக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம்  இரண்டு மாதங்கள் காத்திருந்த நிலையில், தற்போது பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ ரயிலை இயக்குவதற்கான தற்காலிக பாதுகாப்பு சான்றிதழை  ரயில்வே வாரியம் வழங்கியுள்ளது. 

இதன் மூலம், பூந்தமல்லி - போரூர் சந்திப்பு வரை 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவை விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. இருப்பினும், வரும் ஜனவரி 20ஆம் தேதி  இறுதிகட்ட சோதனை நடத்திய பிறகு, நிரந்தர பாதுகாப்புச் சான்று கிடைக்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  எனவே, ஜனவரி மாதத்திற்குள் போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும். போரூர் - பூந்தமல்லி இடையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவையை  பிரதமர் மோடி திறந்து வைப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

நாளை சோதனை ஓட்டம்

போரூர் - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் நாளை சோதனை ஓட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், "மின்மயமாக்கல் பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்து கொண்டிருந்தன. இன்று மாலை 5 மணிக்குள் அந்த பணிகள் முடிவடையும். பின்னர், நாளை (ஜனவரி 11) சோதனை ஓட்டம் நடைபெறலாம். சோதனை ஓட்டம் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11 மணியளவில் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. கீழ்நோக்கிய தண்டவாளப் பாதையில் ஜனவரி 11 ஆம் தேதி சோதனை ஓட்டம் நடைபெறும். மேல்நோக்கிய தண்டவாளப் பாதையில் சோதனை ஓட்டத்தை ஜனவரி 14 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" எனக் கூறினர்.

