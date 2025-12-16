English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் தொடக்க விழா.. முக்கிய அப்டேட்!

சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் தொடக்க விழா.. முக்கிய அப்டேட்!

Chennai Porur Poonamallee Metro: சென்னை போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  இந்த மெட்ரோ ரயிலை பிரதமர் மோடி மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 16, 2025, 04:02 PM IST
  • பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில்
  • ஜனவரியில் தொடக்க விழா
  • வெளியான முக்கிய தகவல்கள்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட 6 படங்களில்.. லிஸ்ட்டில் விஜய் படமும் இருக்கு!
camera icon7
Foreign Banned Movies
வெளிநாடுகளில் தடை செய்யப்பட்ட 6 படங்களில்.. லிஸ்ட்டில் விஜய் படமும் இருக்கு!
&#039;நாட்டாமை&#039; டீச்சரின் மகளா இது..அச்சு அசலாக அப்படியே அம்மா மாதிரி! வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Nattamai Teacher
'நாட்டாமை' டீச்சரின் மகளா இது..அச்சு அசலாக அப்படியே அம்மா மாதிரி! வைரல் போட்டோஸ்..
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!
camera icon10
IPL Mini Auction
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!
சென்னை மக்களுக்கு சப்ரைஸ்! பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் தொடக்க விழா.. முக்கிய அப்டேட்!

Chennai Porur Poonamallee Metro Latest News: சென்னையின் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் சேவை. தினமும்  ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து வருகின்றனர்.  தற்போது  இரண்டு வழித்தடங்களில் மட்டுமே மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  விக்கோ நகர் முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரையும்,  சென்னை சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரை என இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில்

மேலும், தற்போது இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பயணிகளுக்கு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. அதாவது, மாதவரம் முதல் சிறுசேரி, கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி, மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் என மொத்தம் மூன்று வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வழித்தடம் பூந்தமல்லி - போரூர் தான். இந்த வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில்கள் டிசம்பர் மாதமே தொடங்க இருந்த நிலையில், பல்வேறு காரணங்களுக்கு அது தள்ளிபோனது. 

இந்த நிலையில், போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம் ஜனவரி 2026 தொடங்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   பூந்தமல்லியில் இருந்து போரூர் வரையிலான ஒன்பது கி.மீ தூரம் வரை மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் பூந்தமல்லி, போரூர் வழியாக கலங்கரை விளக்கம் வரை செல்கிறது.  சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் (CMRL) அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தப் பாதையில் 13 மூன்று பெட்டிகள் கொண்ட ரயில்கள் இயக்கப்படும்.

முக்கிய அப்டேட்

இந்த வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லா மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.  இருப்பினும், முதலில் 30 ஓட்டுநர்களுடன் ரயில் இயக்கப்பட்டு, படிப்படியாக ஓட்டுநர் இல்லாமல் அமலாகும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இந்த வழித்தடத்தில் ஒவ்வொரு 6 நிமிடங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்க மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

வண்ணாரப்பேட்டையிலிருந்து ஆலந்தூர் வரையிலான குறுகிய பாதையில் மூன்று நிமிட இடைவெளியிலும், சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து செயிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட் வரையிலான நீண்ட பாதைகளில் ஒவ்வொரு 12 நிமிடங்களுக்கும் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. எனவே, அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ள போரூர் பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் ஒவ்வொரு ஆறு நிமடத்திற்கும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், ”பூந்தமல்லி போரூர் வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் முதல் கட்டத்தில் இல்லாத அரை உயரத் தடுப்புத் திரைகள் பொருத்தப்பட உள்ளது. பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் ரயில்வே வாரியத்திடம் முக்கிய ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது. இதற்கு அனுமதி கிடைத்தவுடன் அடுத்த கட்ட பாதுகாப்புக்கு அனுமதி கோரப்படும்.  நாங்கள் நிலைமையைக் கண்காணித்து வருகிறோம். விரைவில் ஒப்புதல் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறோம்" என்றார்.

மேலும் படிக்க: 10ம் வகுப்பு அறிவியல் செய்முறை தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

 

மேலும் படிக்க: இந்த 2 மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை - கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Chennai MetroChennai Metro trainChennaiChennai Metro Railchennai cmrl

Trending News