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தவெக எம்.எல்.ஏ-வை 'Ego Attack' செய்த மேயர் - புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவில் வெடித்த மோதல்..!

MLA Pallavi and Mayor Priya Clash: புளியந்தோப்பு பகுதியில் புதிய பள்ளிக் கட்டிட திறப்பு விழாவில் தவெக எம்.எல்.ஏ-வை மேயர் பிரியா புறக்கணித்த சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி, அது குறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByMathan
Published: Jun 04, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:15 PM IST
தவெக எம்.எல்.ஏ-வை 'Ego Attack' செய்த மேயர் - புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவில் வெடித்த மோதல்..!
Image Credit: Mayor Priya ego attack to MLA Pallavi

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