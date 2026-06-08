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நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வெயில் வாட்டி வதைக்கும் நிலையில், வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக ஜூன் 9 முதல் சென்னை உட்பட 6 மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், கோவை, நெல்லை உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:12 PM IST
நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
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R Balaji

R Balaji

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நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
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