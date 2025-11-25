English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • உஷார் மக்களே! சென்னைக்கு செம்ம மழை இருக்கு.. தென் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்!

உஷார் மக்களே! சென்னைக்கு செம்ம மழை இருக்கு.. தென் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 25, 2025, 04:01 PM IST
  • சென்னைக்கு மிக கனமழை அலர்ட்
  • தென் தமிழகத்தில் கனமழை
  • வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai Weather Latest News: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. அக்டோபர் மாதத்தில் குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பிச்சு உதறி வருகிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை, மழை பெரிய அளவில் பெய்யவில்லை. அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே  சென்னையில் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. ஆனால், தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான மழை நிலவரம் குறித்து வானிலை மையம்  முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னைக்கு மிக கனமழை அலர்ட்

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, 2025 நவம்பர் 25,26ஆம் தேதிகளில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மற்றும் இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 27ஆம் தேதி தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 28ஆம் தேதி தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கன முதல் மிக கனமழையும், இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, கடலூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும்  பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

வானிலை மையம் அலர்ட்

நவம்பர் 29ஆம் தேதி புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில்  கன முதல் மிக கனமழையும்,  இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, இராணிப்பேட்டை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும்  பெய்யவாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நவம்பர் 30ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் புதுவையில்  கனமழையும் பெய்யவாய்ப்புள்ளது. 

சென்னையை பொறுத்தவரை, நவம்பர் 25,26ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான/மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காற்றழுத்த தாழ்வு  மண்டலம்

நேற்று (24-11-2025) குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக, இன்று (25-11-2025) காலை 05.30 மணி அளவில் குமரிகடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் – இலங்கை பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி, காலை 08.30 மணி அளவில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு இலங்கை – இந்திய பெருங்ககடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்,  ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்று அதற்கடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு  மண்டலமாக மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: Rain Alert! நவம்பர் 26ம் தேதி...! தமிழக மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

 

மேலும் படிக்க: பொங்கல் பரிசு 2026: ரூ.5000 ரொக்கமா? - மு.க.ஸ்டாலின் அரசின் முன்னேற்பாடுகள் முழு விவரம்!

