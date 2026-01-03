சென்னை டூ ராமேஸ்வரம்! 8 மணி நேரத்தில் சல்லுன்னு போகலாம்.. ரெடியான வந்தே பாரத்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chennai Rameswaram Vande Bharat Rail: சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு விரைவில் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சமீபத்தில் தான், சோதனை ஓட்டம் முடிந்தது.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:44 PM IST
  • வந்தே பாரத் ரயில்
  • சென்னையில் ராமேஸ்வரத்திற்கு 8 மணி நேர பயணம்
  • எப்போது தொடங்கும்?

Chennai Rameswaram Vande Bharat Rail: நாட்டில் முக்கிய ரயில் சேவைகளில் ஒன்றாக இருப்பது  ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்வே துறையை நவீனப்படுத்தும் முயற்சியில் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. 

வந்தே பாரத் ரயில்கள்

இதற்காக அதிவிரைவு ரயில்களையும்  இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்திய வந்தே பாரத் ரயில்கள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதனால், நாடு முழுக்க வந்தே பாரத் ரயில்களை இயக்க இந்தியன் ரயில்வே நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. 

தமிழகத்தில்  சென்னை - கோவை, சென்னை சென்ட்ரல் - மைசூரு, சென்னை எழும்பூர் - நாகர்கோவில், சென்னை எழும்பூர் - நெல்லை, மதுரை - பெங்களூரு ஆகிய வழித்தடங்களில் வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  மேலும், சென்னை - ராமேஸ்வரம் இடையே வந்தே பாரத் ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது. 

சென்னை - ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் ரயில்

பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, சென்னை - ராமேஸ்வரம் இடையே வந்தே பாரத் ரயிலை இயக்க ரயில்வே முடிவு செய்து, அதற்கான பணிகளையும் மேற்கொண்டது. சமீபத்தில் அதற்கான சோதனை ஓட்டமும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  மணிக்கு 130 கி.மீ வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.  

இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதால், பொங்கலுக்கு முன்பு, சென்னை ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்படும் பட்சத்தில் சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கான பயண நேரம் குறையக் கூடும். அதாவது, தற்போது 12 மணி இருக்கும் நிலையில், வந்தே பாரத் ரயிலில்  8 மணி நேரத்தில் ராமேஸ்வரத்திற்கு சென்றடையலாம். 

தற்காலிக பயண அட்டவணைப்படி, எழும்பூரில் இருந்து காலை 5.30 மணிக்கு புறப்படும் வந்தே பாரத் ரயில், மதியம் 1.15 மணிக்கு ராமேஸ்வரத்திற்கு சென்றடையும் என சொல்லப்படுகிறது. மறுமார்க்கத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மதியம் 2.30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், இரவு 11.00 மணிக்கு சென்னை வந்தடையும் என கூறப்படுகிறது.  

இந்த ரயில் தாம்பரம், விழுப்புரம், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 7 முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும் என கூறப்படுகிறது.  இந்த வழித்தடத்திற்கான கட்டணம் வந்தே பாரத் ரயில் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட பிறகு தான், வெளியாகும். எனவே, பொங்கலுக்கு முன்பு ராமேஸ்வரம் சென்னை இடையே வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேலும் படிக்க: கொட்டப்போகும் மழை! 4 நாட்களுக்கு வானிலை மையம் கொடுத்த அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

 

மேலும் படிக்க: மெரினா கடற்கரை செல்பவரா நீங்கள்? இந்த முக்கிய அறிவிப்பை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

