English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச தங்கும் இடம் - அரசு அறிவிப்பு

சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச தங்கும் இடம் - அரசு அறிவிப்பு

Chennai : சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் தங்குவதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என இந்துசமய அறநிலையத்துறை விண்ணப்பித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 2, 2026, 02:54 PM IST
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்
  • சென்னையில் வசிப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • அரசின் இலவச தங்கும் விடுதி

Trending Photos

எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
camera icon8
T20 World Cup
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆரம்பம்: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், இனி அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon6
Guru Nakshtra gochar
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆரம்பம்: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், இனி அனைத்திலும் வெற்றி
லேடஸ்ட் ஐபோன் மாடல்கள் விலை அதிரடியாக குறைப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon9
Apple
லேடஸ்ட் ஐபோன் மாடல்கள் விலை அதிரடியாக குறைப்பு.. எவ்வளவு தெரியுமா?
சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச தங்கும் இடம் - அரசு அறிவிப்பு

Chennai : சென்னையில் வசிக்கும் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, பராமரிக்க யாரும் இல்லாத வயதானவர்களுக்கு இது மிக மிக முக்கியமான செய்தி. சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள உறைவிடத்தில் இலவசமாக தங்குவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கொளத்தூர் மற்றும் அதனை சுற்றி 10 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் வசிப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என இந்துசமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ள விண்ணப்பத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

60 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே கட்டாயம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். குற்ற வழக்குகளில் சிக்கியவர்களுக்கு இந்த உறைவிடத்தில் தங்குவதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் சொத்தில் நிலையான வருமானம் பெறுபவர்கள் இந்த உறைவிடத்தில் தங்குவதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. சேர்க்கை விண்ணப்பத்தில் திருமணமானவர், துணையை இழந்தவர் என்பது உள்ளிட்ட தகவல்களை கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும். 

மேலும், வாரிசுகள் எண்ணிக்கை, உறவினர்கள் விவரம் கொடுக்க வேண்டும். இறந்த உடன் உடலை அடக்கம் செய்ய ஒப்புதல் உள்ளிட்டவை கொடுக்க வேண்டும். நாட்பட்ட தொற்றுநோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி கடைசி நாள். விண்ணப்பத்தில் உள்ள முழு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடம் - சேர்க்கை நிபந்தனைகள்

1. 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் (Senior Citizen) மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
2. குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
3. மூத்த குடிமக்களை பராமரிப்பதற்கு உறவினர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் விண்ணப்பிக்க அனுமதி இல்லை.
4. நாள்பட்ட தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
5. அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் நிலையான சொத்தில் வருமானம் ஈட்டும் நபர்கள் விண்ணப்பிக்க அனுமதி இல்லை.
6. கொளத்தூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள 10 கிலோமீட்டர் பரப்பளவிற்கு உட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு (முதியோர்கள்) முன்னூரிமை வழங்கப்படும். அன்று 
7. 07.02.2026 மாலை 5.45 மணிக்குள் வரப்பெறும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

8. விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய முகவரி செயல் அலுவலர், அருள்மிகு தேவி பாலியம்மன் மற்றும் இளங்காளியம்மன் திருக்கோயில், வில்லிவாக்கம், சென்னை-600049.

இந்த உறைவிடத்தில் தங்குபவர்கள் சில உறுதிமொழிகளையும் எடுக்க வேண்டும். 

- உறைவிடத்தில் வகுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு அகத்தூய்மையோடு நடப்பேன்.
- முதியோர் இல்லத்தில் வழங்கப்படும் உணவினை நிறைவோடு ஏற்றுக் கொள்வேன்.
- உறவினர் மற்றும் நண்பர்கள் மூலம் அளிக்கும் உணவினை காப்பகத்தின் அனுமதியின்றி ஏற்கமாட்டேன்.
- முதியோர் இல்லத்தின் நீரையும் மின்சாரத்தையும் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவேன்,
- இல்லத்தின் தூய்மை என்னால் கெடாது என்று உறுதியளிக்கின்றேன். 
- இல்ல பொறுப்பாளர்கள் கூறும் அறிவுரையை முழுமையாகப் பின்பற்றுவேன். தவறும்பட்சத்தில் முதியோர் இல்ல பொறுப்பாளர்கள் வழங்கும் எவ்வித நடவடிக்கைக்கும் கட்டுப்படுகின்றேன்.
- அனுமதியின்றி நான் இல்லத்தில் இருந்து வெளியில் செல்லமாட்டேன். அனுமதியின்றி செல்லும் பொருட்டு ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நேர்ந்தால் அதற்கு இல்லம் பொறுப்பேற்காது.

- எனது நடவடிக்கையில் தவறு ஏற்படும் பட்சத்தில் எவ்வித காரணமும் கூறாமல் முதியோர் இல்லத்தை விட்டு வெளியேற்றும் உரிமை இல்ல நிர்வாகிகளுக்கு உண்டு 

- மேலும் இறப்பு ஏற்பட்டால் உறவினர்கள் உரிய நேரத்தில் வந்து உடலை பெற்றுக் கொள்ளாத பட்சத்தில் இல்லத்தின் மூலம் நல்லடக்கம் செய்யலாம் என்பது உள்ளிட்ட உறுதிமொழிகளை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பம் பெறுவது எப்படி?

தமிழ்நாடு அரசின் இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/ajax/hppdf_view.php என்ற வெப்சைட் பக்கத்தில் விண்ணப்பம் டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Chennaisenior citizensTamil Nadu governmentFree accommodationElderly Home

Trending News