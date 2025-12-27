English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்... வருகிறது ஸ்மார்ட் சிக்னல் - இதனால் என்ன பயன் தெரியுமா?

சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்... வருகிறது ஸ்மார்ட் சிக்னல் - இதனால் என்ன பயன் தெரியுமா?

Chennai Smart Traffic Signals: சென்னை மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கக் கூடிய ஸ்மார்ட் போக்குவரத்து சிக்னல்கள் 100 பகுதிகளில் வரும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி அன்று முதல் செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் நன்மை என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:23 AM IST
  • சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெரும் பிரச்னையாகும்.
  • ஒவ்வொரு சிக்னல்களிலும் 2 நிமிடம் செலவிட நேரிடும்.
  • டிசம்பர் 31 முதல் ஸ்மார்ட் சிக்னல் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

Chennai Smart Traffic Signals: சென்னை நகரத்தில் பொது  போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை மெட்ரோ, மின்சார ரயில், அரசு பேருந்து என மக்களுக்காக பல்வேறு வசதிகள் தினமும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், கார் மற்றும் இருச்சக்கர வாகனங்களில் சாலையில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகவே இருந்து வருகிறது. 

சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளிலும் தற்போது மெட்ரோ இரண்டாம் கட்ட பணிகளும், பல மேம்பால பணிகளும், சாலை பணிகளும் நடைபெறுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் போக்குவரத்தை நெரிசலை சந்தித்து வருகின்றனர்.

Chennai Smart Traffic Signals: சென்னையின் சிக்னல் பிரச்னைகள் 

இதுமட்டுமின்றி, முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது, போக்குவரத்து சிக்னல்கள்தான். ஒவ்வொரு சிக்னல்களிலும் வாகன ஓட்டிகள் சுமார் 2 நிமிடங்கள் நிற்க நேரிடும். நீங்கள் அண்ணா சாலையில் சைதாப்பேட்டை மெட்ரோவில் இருந்து ஜெமினி மேம்பாலம் வரை எடுத்துக்கொண்டால் குறைந்தது 7 சிக்னல்கள் இருக்கும். சிக்னலில் மட்டும் நீங்கள் 14 நிமிடங்கள் செலவிட வேண்டும். அதுபோக, கூடுதலாக போக்குவரத்து நெரிசலிலும் நின்று இன்னும் அதிக நேரம் சாலையிலேயே செலவிட வேண்டியிருக்கிறது.

Chennai Smart Traffic Signals: 100 ஸ்மார்ட் சிக்னல்கள்

இந்நிலையில், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து காவல்துறை மற்றும் சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் இணைந்து நகருக்குள் இருக்கும் சாலை சந்திப்புகளில் 100 ஸ்மார்ட் போக்குவரத்து சிக்னல்களை வரும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட் சிக்னல்கள் நிகழ்நேர போக்குவரத்தை அறிந்துகொண்டு, சிக்னல் நேரத்தை அதற்கேற்ப மாற்றியமைக்கும். பல இடங்களில் இதற்கான பணிகளும் ஆரம்பித்துவிட்டன.

Chennai Smart Traffic Signals: இந்த சிக்னல்கள் என்ன செய்யும்?

சென்னையில் இந்த ஸ்மார்ட் சிக்னல்களுக்காக கொடிக்கம்பங்கள் நடப்பட்டுள்ளன. மின்சார இணைப்பு மற்றும் இணைய இணைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மஞ்சள் நிறத்திலான சிக்னல் கம்பங்கள் கேமரா உடன் பொருத்தப்பட உள்ளது. இது போக்குவரத்தை அலசும். மேலும், சாலை சந்திப்புகளில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் எந்தளவிற்கு போக்குவரத்து இருக்கிறது என்பதை அலசும். 

சென்னையில் பெரும்பாலான இடங்களில், சாலையை கடக்க வாகனங்களோ, ஆட்களோ இல்லாத நேரத்திலும், சிவப்பு சிக்னல் பச்சைக்கு மாறுவதற்காக அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டும். இதனைத் தவிர்த்து, வாகன ஓட்டிகளின் நேரத்தையும், எரிபொருளையும் மிச்சப்படுத்தும் வகையில், அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட சிக்னலாக இது அறியப்படுகிறது.

Chennai Smart Traffic Signals: சோதனைகளும் வெற்றி

முதற்கட்டமாக, சென்னையில் 100 இடங்களில் மஞ்சள் நிறத்திலான அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட போக்குவரத்து சிக்னல் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வாகனங்களோ அல்லது ஆட்களோ சாலையை கடக்காத நேரத்தில், தானாகவே சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து பச்சை நிறத்திற்கு சிக்னல் மாறிவிடும். குறிப்பாக, டெய்லர்ஸ் சாலை, சென்ட்ரல், பச்சையப்பா கல்லூரி உள்ளிட்ட இடங்களில் இதற்கான சோதனையும் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வரும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் 100 இடங்களில் இதனை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், போக்குவரத்து சிக்னலில் தேவையின்றி நேரம் விரையமாவது தவிர்க்கப்படும் என போக்குவரத்து காவலர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து குழுமம் தெரிவித்துள்ளது. மக்களின் நேரம் மட்டுமின்றி மக்களின் எரிபொருளும் மிச்சப்படும் என்பதால் சுற்றுச்சூழலுக்கு இது தேவையான நடவடிக்கை என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiSmart SignalsChennai Smart SignalsChennai TrafficTamil News

