சென்னையில் துப்புரவு பணியாளர்கள் நள்ளிரவில் அதிரடி கைது, மேயர் கொடுத்த விளக்கம்

Chennai Sweepers Arrest : சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் ரிப்பன் மாளிகை முன்பு பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். ஆனால், அந்த இடம் போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்கப்பட்ட இடம் இல்லை என்பதால், சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நேற்று நள்ளிரவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறை கைது செய்தது.
போராட்டம் ஏன்?
சென்னையில் குறிப்பிட்ட மண்டலங்களில் குப்பைகளை சேகரிக்கும் பணியை தனியார் வசம் ஒப்படைக்க மாநகராட்சி முடிவெடுத்துள்ளது. ஏற்கனவே சில மண்டலங்களில் குப்பைகள் சேகரிக்கும் பணி தனியார் வசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இன்னும் சில மண்டலங்களை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க முடிவெடுத்துள்ளது. இதற்கு துப்புரவு பணியாளர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. துப்பரவு பொறுப்பை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கக்கூடாது என துப்புரவு பணியாளர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதனை மாநகராட்சி ஏற்கவில்லை. இதனைத்தொடர்ந்து துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட தொடங்கினர்.
சென்னை ரிப்பன் மாளிகை முன்பு போராட்டம்
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை முன்பு துப்புரவு பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடந்த 13 நாட்களாக இரவு பகலாக மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் முன்பு உள்ள நடைபாதையிலேயே போராட்டம் நடத்தினர். அரசு தரப்பில் இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அதை துப்புரவு பணியாளர்கள் ஏற்கவில்லை. பணி நிரந்தரம், ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்தையும் தோல்வியில் முடிந்தது. இதனையடுத்து ரிப்பன் மாளிகை முன்பு போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என்றும், போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் ஆகஸ்டு 31 ஆம் தேதிக்கு பணியில் சேர வேண்டும் என்றும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு கெடு விதிக்கப்பட்டது.
நீதிமன்றம் உத்தரவு
இருப்பினும் துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நேற்று மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபாதைகளை ஆக்கிரமித்து போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்க முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
துப்புரவு பணியாளர்கள் கைது
இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று நள்ளிரவு துப்புரவு பணியாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கலைந்து செல்லுமாறு காவல்துறை அறிவுறுத்தியபோதும், அவர்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து 13 காவல்துறை வேன்களில் போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு பல்வேறு சமூகநலக்கூடங்கள் மற்றும் திருமண மண்டபங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தங்களை குப்பையை அள்ளி வீசுவதுபோல் வீசிவிட்டார்கள் என கைதுக்குப் பிறகு துப்புரவு பணியாளர்கள் ஆதங்கத்துடன் பேசினர். இதுகுறித்து விளக்கமளித்த சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, அரசு தரப்பில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை துப்புரவு பணியாளர்கள் ஏற்க மறுத்துவிட்டனர் என தெரிவித்துள்ளார்.
