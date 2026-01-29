ஒரு குடும்பமே கொலை! சாக்குமூட்டையில் இளைஞர், மனைவி, குழந்தை உடல்கள்.. சென்னையில் பகீர் சம்பவம்

Chennai Taramani Murder: சென்னை அடையாறு இந்திரா நகர் நிழல் சாலை சந்திப்பில் ஜனவரி 26ஆம் தேதி காலை சாலை ஓரத்தில் இரத்தம் வெளியேறி சாக்கு மூட்டை ஒன்று கிடப்பதாக அடையாறு காவல் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்த்த போது 25 வயது மதிக்கத்தக்க வடமாநில இளைஞர் ஒருவரது உடலில் பல்வேறு இடங்களில் வெட்டு காயங்களுடன் சாக்கு மூட்டையில் இருந்த உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
வடமாநில இளைஞர் உட்பட 3 பேர் கொலை
இந்த சம்பவம் குறித்து அடையார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து வடமாநில இளைஞர் ஒருவரை கொலை செய்து இந்த இடத்தில் சாக்கு மூட்டையில் உடலை கொண்டு வந்து வீசி சென்றது யார் என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து மேற்கொண்ட விசாரணையில் 25 வயதான பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கௌரவ் குமார் என்பதும் வேளச்சேரி பகுதிக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வந்ததும் அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வந்ததும் தெரிய வந்தது. கௌரவ் குமார் காவலாளி வேலை செய்து வந்துள்ளார்.
மேலும், விசாரணையின்போது அந்த சாலையில் பாதுகாப்பிற்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் கைப்பற்றி 2 இளைஞர்கள் வாகனத்தில் வந்து அந்த சாக்கு மூட்டையை வீசி சென்றது கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது. கேமராவில் பதிவான காட்சியை வைத்து சாக்கு மூட்டையை வீசி சென்ற நபர்களை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கௌரவ் குமாரின் குடும்பத்தினரை கொலை செய்ததாக ஒப்புக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், கௌரவ் குமாரின் நண்பர் என்று கூறப்படும், சிக்கந்தர் உட்பட ஐந்து பேர் இந்த கொலையை செய்துள்ளதாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.
நடந்தது என்ன?
தொடர்ந்து வடமாநில இளைஞர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் கௌரவ் குமாரின் மனைவி மற்றும் 2 வயது ஆண் குழந்தையும் கொலை செய்ததாக கூறினர். தொடர்ந்து, உடலை அடையாறு இந்திரா நகர் பகுதியில் வீசியதும், அவரது மனைவி உடலை குப்பை தொட்டியில் வீசியதாகவும், அவரது மகள் உடலை மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் உள்ள பக்கிங்காம் கால்வாயில் வீசியதாகவும் அவர்கள் கூறினர். கொலை செய்யப்பட்ட பெண் முனிதா மற்றும் அவரின் இரண்டு வயது குழந்தை பிர்மணி குமார் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, ஐந்து பேரும் போலீசாரிடம் கூறுகையில், கௌரவ் குமார் தனது மனைவி முனிதா மற்றும் குழந்தையுடன் பீகாரில் இருந்து ஒரு தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதற்காக வந்ததாகவும், இருப்பினும், சிக்கந்தர் அவருக்கு தரமணியில் உள்ள ஒரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பாதுகாப்புப் பணியாளராக வேலை வாங்கித் தந்ததாகவும், குடும்பத்தினர் சிக்கந்தருடன் தங்கியிருப்பதாகவும் அதிகாரி கூறினார். மேலும், சிக்கந்தர் முனிதாவை பாலியல் வன்கொடுமை கொலை செய்ய முயன்றதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். உடல் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை என கூறினர். அவரது உடல் மீட்கப்பட் பிறகு, பிரேத
பரிசோதனை அடிப்படையில் மட்டுமே, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளாரா என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியும் என காவல்துறை அதிகாரி கூறினர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சிக்கந்தர், நரேந்திர குமார், ரவீந்திரநாத் தாகூர், விகாஸ் என போலீசார் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பீகாரை சேர்ந்தவர்கள். ஐந்தாவது நபரின் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கொலையில் மேலும் சந்தேக நபர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறிய போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க: நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை: மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ