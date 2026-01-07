English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னையில் வருகிறது புதிய பாலம்... சாலையில் நோ வெயிட்டிங் - அரைமணி நேரம் மிச்சமாகும்!

சென்னையில் வருகிறது புதிய பாலம்... சாலையில் நோ வெயிட்டிங் - அரைமணி நேரம் மிச்சமாகும்!

Thoraipakkam Steel Bridge: சென்னை நகரின் சாலையில் நிலவும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், துரைப்பாக்கத்தில் பக்கிங்காம் கால்வாயின் குறுக்கே இரும்புப் பாலம் அமைக்கப்பட இருக்கிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 7, 2026, 05:37 PM IST

    திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ.270 கோடியாகும்.

    இரும்புப் பாலம் அமைக்க ரூ.36 கோடி செலவாகும்.

    நிலம் கையகப்படுத்த ரூ.200 கோடி செலவாகும்.

சென்னையில் வருகிறது புதிய பாலம்... சாலையில் நோ வெயிட்டிங் - அரைமணி நேரம் மிச்சமாகும்!

Thoraipakkam Steel Bridge: சென்னையின் முக்கிய சாலைகளை பட்டியலிட்டால், அதில் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை (OMR) மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை (ECR) ஆகியவை முக்கிய இடத்தை பெறும். தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இங்கு எக்கச்சக்கமாக உள்ளன. இதில் பணியாற்றும் பணியாளர்களும் இதைச் சுற்றியே வசிப்பார்கள். எனவே இங்கு பல்வேறு குடியிருப்புகள், அடுக்குமாடி கட்டடங்கள், மால்கள், உணவகங்கள் அதிகம் உள்ளன.

Thoraipakkam Steel Bridge: ஈசிஆர், ஓஎம்ஆர் சாலைகளின் முக்கிய பிரச்சனை

ஓஎம்ஆர் சாலையையும், ஈசிஆர் சாலையையும் இணைக்கும் முக்கிய பகுதிகளில் துரைபாக்கமும் ஒன்று. துரைபாக்கம் சென்னையின் மையத்தில் இருந்து தூரமாக இருந்தாலும், அங்கு கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுகிறது. போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள், அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள், சாலையோர வியாபாரிகள் என பலரும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆம்புலன்ஸ் போன்ற அவசர சேவைகளுக்கும் பல நேரங்களில் இடையூறு விளைகிறது.

Thoraipakkam Steel Bridge: புதிய இரும்புப் பாலம்

எனவே, துரைப்பாக்கத்தில் நிலவும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத் தீர்வாக, பக்கிங்காம் கால்வாயின் குறுக்கே புதிய இரும்புப் பாலம் (Steel Bridge) அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது அப்பகுதிவாசிகளுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் திட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. பக்கிங்காம் கால்வாயின் குறுக்கே அமையும் இந்த புதிய இரும்புப் பாலம் திட்டம் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Thoraipakkam Steel Bridge: இரும்புப் பாலம் அமைப்பது ஏன்?

இந்த இணைப்புச் சாலைத் திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ. 270 கோடியாகும். இதில் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக மட்டும் சுமார் ரூ.200 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இரும்பு பாலத்தின் கட்டுமான மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ.36 கோடி - ரூ.37 கோடி வரை இருக்கும் என தெரிகிறது . கான்கிரீட் பாலங்களை விட இரும்பு பாலங்களை வேகமாக அமைக்கலாம் என்ற காரணத்தாலும், சுற்றுச்சூழலுக்கு குறைவான பாதிப்பையே இரும்புப் பாலங்கள் ஏற்படுத்தும் என்பதாலும் இரும்புப் பாலம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Thoraipakkam Steel Bridge: 120 வீடுகள் அகற்றம்

இரும்புப் பாலம் அமைக்கும் திட்டத்திற்காக, துரைப்பாக்கம் பகுதியில் பக்கிங்காம் கால்வாய் ஓரம் உள்ள சுமார் 120 வீடுகளை அகற்றவும் அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். அப்பகுதியில் வீடுகளை இழக்கும் குடும்பங்களுக்கு மாற்று இடமாக, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் மூலம் கண்ணகி நகர் அல்லது எழில் நகர் பகுதிகளில் வீடுகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Thoraipakkam Steel Bridge: எப்போது செயல்பாட்டுக்கு வரும்?

ஏற்கனவே, பக்கிங்காம் கால்வாயின் குறுக்கே கட்டப்பட உள்ள இரும்புப் பாலத்திற்கான தூண்கள் அமைக்கும் பணிகள் ஒருபுறம் தொடங்கிவிட்டன. பணிகள் நடைபெற்று வரும் சூழலில், பாலம் கட்டுவதற்கு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். தற்போது வீடுகள் இடிக்கப்படும் பணிகள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. பாலத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் விரைவில் இன்னும் வேகமெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்த ஆறு மாதக் காலத்திற்குள் இந்த இரும்புப் பாலத்தின் பணிகளை முடிந்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Thoraipakkam Steel Bridge: இரும்புப் பாலத்தால் நன்மை என்ன?

தற்போது ஓஎம்ஆர் - ஈசிஆர் இடையே பயணிக்க 40 நிமிடம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை ஆகும். தற்போது பக்கிங்காம் கால்வாயின் குறுக்கே இரும்புப் பாலம் கட்டப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், பயண நேரம் வெறும் 15 - 20 நிமிடங்களாகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, சுமார் அரைமணிநேரம் அல்லது முக்கால் மணிநேரம் வரை சாலையில் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என கூறப்படுகிறது.

Thoraipakkam Steel Bridge: திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு

அதுவும் குறிப்பாக, சோழிங்கநல்லூர் சந்திப்பில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு தவிர்க்கப்படும். இந்த இரும்புப் பாலம் பக்கிங்காம் கால்வாயில் இருந்து 4 மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்படுவதால், அதன் அடியில் படகுகள் செல்வதற்கும் வழிவகை செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வீடுகளை அகற்றும் பணிக்கு ஒரு தரப்பினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தாலும் கூட, சென்னை நகரின் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில்த்தகைய திட்டங்கள் மிக மிக அவசியம் என்றும் அரசு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

