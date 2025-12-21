English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • நெல்லை டூ சென்னை வந்தே பாரத் ரயில்! பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. புது Stop-ல் நிற்கும்!

நெல்லை டூ சென்னை வந்தே பாரத் ரயில்! பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. புது Stop-ல் நிற்கும்!

Chennai - Tirunelveli Vande Bharat Rail: திருநெல்வேலி - சென்னை வந்தே பாரத் ரயில் புதிதாக ஒரு ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ரயில் பயணிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:50 PM IST
  • நெல்லை சென்னை வந்தே பாரத் ரயில்
  • பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • இனி விருத்தாசலத்தில் நின்று செல்லும்

நெல்லை டூ சென்னை வந்தே பாரத் ரயில்! பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. புது Stop-ல் நிற்கும்!

Chennai - Tirunelveli Vande Bharat Rail Important Announcement: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக பல்வேறு ரயில்களையும் ரயில்வே நிர்வாகம் கொண்டு வருகிறது. அதில் குறிப்பாக வந்தே பாரத் ரயில்கள். மிகவும் அதிவேக ரயிலாக வந்தே பாரத் ரயில்கள் உள்ளன. நாடு முழுவதும் வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.  குறிப்பாக, தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, பல்வேறு வழித்தடங்களில் வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. 

நெல்லை டூ சென்னை வந்தே பாரத் ரயில்

அதாவது, சென்னை - நெல்லை, சென்னை - கோவை, கோவை - பெங்களூரு, சென்னை - நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. வந்தே பாரத் ரயில்களில் நாளுக்கு நாள் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இந்த ரயில் ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் பயணிக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு டிக்கெட் கட்டணம் அதிகமாகவே இருக்கும். இருப்பினும், வந்தே பாரத் ரயில் பயணிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. 

அதிலும், நெல்லை - சென்னை வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்து வருவதால், பெட்டிகளின் எண்ணிக்கையும் அண்மையில் ரயில்வே நிர்வாகம் அதிகப்படுத்தியது. அதாவது, 16 பெட்டிகளுடன் சென்றுக் கொண்டிருந்த வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணிகளின் வரவேற்பை தொடர்ந்து, 20 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டது.

விருத்தாசலத்தில் நின்று செல்லும்

இந்த ரயில் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதியம் 2.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, இரவு 10.30 மணிக்கு நெல்லை சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில் நெல்லையில் இருந்து காலை 6 மணிக்கு புறப்பட்டு, எழும்பூருக்கு மதியம் 1.55 மணிக்கு வந்தடைகிறது. இந்த ரயில் தாம்பரம், விழுப்புரம்,  திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், கோவில்பட்டி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது. 

இந்த நிலையில், தற்போது மற்றொரு முக்கிய ரயில் நிலையத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் நின்று செல்லும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  சென்னை எழும்பூர்- திருநெல்வேலி இடையிலான, 20665/66 என்ற எண் கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில், விருத்தாச்சலம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். 

விருத்தாச்சலம் பகுதி மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தொழில் மற்றும் பணி நிமித்தமாக விரைவான பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்ற நோக்கில் வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணம் செய்ய நினைக்கும் விருத்தாச்சலம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில், குறிப்பிட்ட ரயில் நிலையத்தில் வந்தே பாரத் இரயில் நின்று செல்லும் என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம்  அறிவித்துள்ளது. இந்த தகவலை மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.  எனவே,  இனி வரும் நாட்களில் நெல்லை சென்னை வந்தே பாரத் ரயில் விருத்தாச்சலம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும். இதனால், அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி?

IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். முதலில் ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் முதலில் செல்ல வேண்டும். நீங்கள் ஏற்கனவே ஐஆர்சிடிசி கணக்கு வைத்திருந்தால் பிரச்னை இல்லை. இல்லையெனில் நீங்கள் ஐஆர்சிடிசி கணக்கை திறக்க வேண்டும். உங்கள் மொபைல் நம்பர், பாஸ்வோர்ட் உள்ளிட்டு ஐஆர்சிடிசி கணக்கை திறக்க வேண்டும்.

அதன்பிறகு,  நீங்கள் ஏறும் ரயில் நிலையம், இறங்கும் ரயில் நிலையத்தை உள்ளிட்டு, வந்தே பாரத் ரயில் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யலாம்.  இதன்பிறகு, உங்கள் சீட்டை தேர்வு செய்து, அதற்கான கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். இதனுடன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உணவையும் சேர்த்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். மேலும், ரயில் புறப்படுவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பும் வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதற்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: உங்கள் வீட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் இருக்கிறார்களா? ரூ.10,000 உதவித்தொகை பெறலாம்!

 

Vande Bharat Rail, Chennai Tirunelveli Vande Bharat Rail, Tirunelveli Vande Bharat Rail, chennai Vande Bharat Rail, Railway Board

