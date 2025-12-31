சென்னையில் ரூட் மாறுது.. மேம்பாலங்கள் மூடல் - புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு போக்குவரத்து மாற்றம்!

2026 New Year Celebration In Chennai: 2026 புத்தாண்டு நாளை பிறக்கிறது. புத்தாண்டை வரவேற்க மக்கள் தயாராக உள்ளனர். குறிப்பாக, சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டும். பட்டாசு வெடித்து மக்கள் 2026 புத்தாண்டை வரவேற்பார்கள். இந்த நேரத்தல் எந்த ஒரு அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் இருக்க போலீசார் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர். மேலும், புத்தாண்டு விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட 19,000 போலீசார் பாதுகாப்பாக குவிக்கப்பட உள்ளனர்.
புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்
மேலும், 1500 ஊர்காவல் படையினரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதியான இன்று மாலை 6 மணி முதல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். மேலும், சென்னையில் இன்று (ஜனவரி 31) போக்குவரத்து மாற்றமும் செய்யப்பட்டுள்ளது. மெரினா கடற்கரை, எலியட் கடற்கரை மற்றும் பிற பொழுதுபோக்கு பகுதிகளில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கூடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, சென்னை போக்குவரத்து போலீசார் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் வாகன நிறுத்தத்திற்கான சிரமங்களை தவிர்க்க போக்குவரத்து மாற்றங்களை செய்துள்ளனர். அதன்படி, கடற்கரை உட்புற சாலை டிசம்பர் 31 அன்று 7.00 மணி முதல் ஜனவரி 1ஆம் தேதி அன்று 06.00 மணி வரை போக்குவரத்துக்காக மூடப்படும். கடற்கரை உட்புற சாலையில் 7 மணி முதல் வாகனங்கள் நிறுத்த அனுமதிக்கப்படாது.
சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்
மேலும் அனைத்து வாகனங்களும் கலங்கரை விளக்கம் சந்திப்பு வழியாக மட்டுமே வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படும். காமராஜர் சாலை போர் நினைவிடம் முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரை டிசம்பர் 31ஆம் தேதி முதல் 8.00 மணி முதல் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் 06.00 மணி வரை வாகனப் போக்குவரத்துக்காக மூடப்படும்.
அடையாறு பகுதியில் இருந்து காமராஜர் சாலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள் கிரீன்வேஸ் சாலை, தெற்கு கால்வாய் சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்பட்டு மந்தவெளி, ஆர்.ஏ.புரம் 2வது மெயின் ரோடு, ஆர்.கே மட் ரோடு, லஸ் மயிலாப்பூர் வழியாக சென்று அவர்களின் இலக்கை அடையலாம்.
டாக்டர் ஆர்.கே.சாலையில் இருந்து காமராஜர் சாலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள் வி.எம்.தெரு சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு ஆர்.கே. மட் சாலை, லஸ் சந்திப்பு, மந்தவெளி, தெற்கு கால்வாய் கரை சாலை வழியாக சாந்தோம் ஹை ரோடு மற்றும் கிரீன்வேஸ் சாலையை சென்றடையலாம்.
பாரிஸ் சந்திப்பிலிருந்து காமராஜர் சாலைக்கு செல்ல விரும்பும் வாகனங்கள் ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கப்பாதையில் (வடக்கு) வடக்கு கோட்டை சுவர் சாலை, முத்துசாமி சாலை, முத்துசாமி பாலம், வாலாஜா பாய்ண்ட், அண்ணாசாலை வழியாக சென்று அவர்களின் இலக்கை அடையலாம்.
வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் அனைத்து மாநகர பேருந்துகளும் ஆ.ர்.பி.ஐ சுரங்கபாதை வடபகுதிக்கு திருப்பிவிடப்பட்டு, முத்துச்சாமி சாலை, அண்ணாசாலை, அண்ணா ரோட்டரி, கத்தீட்ரல் ரோடு, வி.எம். சாலை, லஸ் சந்திப்பு மந்தவெளி சந்திப்பு வழியாக வாலாஜா சந்திப்பை அடைவதற்கு தெற்கு கால்வாய் சாலையை சென்றடைந்து தங்கள் இலக்கை அடையலாம். அனைத்து மேம்பாலங்களும் ஜனவரி 31 அன்று 10.00 மணி முதல் ஜனவரி 1 அன்று 06.00 மணி வரை போக்குவரத்துக்காக மூடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நட்சத்திர விடுதிகளுக்கு கட்டுப்பாடு
நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் புத்தாண்டை கொண்டாவும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் சிறப்பு பாதுகாப்புகளை அளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மது அருந்தும் இடங்களில் குழந்தைகளை அனுமதிக்க கூடாது. 108 ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும். புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி இல்லை. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் அதிக சத்தம் எழுப்பும் ஒலிபெருக்கினை பயன்படுத்தி புத்தாண்டு கொண்டாடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியாக கொண்டாட்டப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு போலீஸ் அனுமதி பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
