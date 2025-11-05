2026ல் யாருடன் கூட்டணி? பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசியுள்ளார். "இத்தனை நாட்களாக சொல்ல முடியாத வேதனையில் இருந்து வந்தோம். அதனால் தான் அமைதி காத்து வந்தோம். ஆனால் நம்மளை சுற்றி வன்ம அரசியல், அர்த்தமற்ற அவதூறுகள் அதிகமாக பரப்பப்பட்டன. இவை அனைத்தையும் சட்டம் மற்றும் சத்தியத்தின் துணை கொண்டு அகற்றுவோம். தமிழக சட்டமன்றத்தில் நமக்கு எதிராக இருந்த உரைக்கு நாகரிகமாக பதிலடி கொடுக்க விரும்புகிறேன். முதல்வர் முக ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் நமக்கு எதிராக வன்மத்தை கொட்டியுள்ளார். இவை அனைத்தையும் தமிழக மக்கள் நிச்சயம் உணர்வார்கள்.
ஒவ்வொரு மக்கள் சந்திப்பிலும் நாங்கள் பேசக்கூடிய இடம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்பது கடைசி வரை தெரிவதில்லை. மக்கள் நெருக்கடியான இடங்களை மட்டுமே எங்களுக்கு கொடுத்து வந்தனர். இந்தியாவிலேயே எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவருக்கும் கொடுக்கப்படாத கண்டிஷன் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும். அரசியல் காழ்ப்புடன், நேர்மை அற்று, குறுகிய மனம் கொண்ட முதல்வருக்கு சில கேள்விகள்.
கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு அவசர அவசரமாக தனிநபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. பின்பு அரசு உயர் அதிகாரிகள் எங்களை பற்றி செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவதூறு பரப்பினார்கள். ஆனால் தனிநபர் ஆணையம் தற்போது கலைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்றத்தில் சாமர்த்தியமாக பேசுவதாக நினைத்து பேசி உள்ளார்கள். முதல்வர் அவர்கள் பேசியது எவ்வளவு பெரிய பொய் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசை பார்த்து உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி கேட்கிறது என்றால் உங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று அர்த்தம். தமிழக மக்களுக்கும் இந்த அரசின் மீதான நம்பிக்கை மண்ணுக்குள் புதைந்து விட்டது. இதுவும் புரியவில்லை என்றால் 2026 தேர்தலில் திமுக அரசுக்கு மக்கள் புரிய வைப்பார்கள். நமக்கு வந்திருக்கின்ற இடையூறு தற்காலிகமானது தான். மக்களுடன் களத்தில் போய் நிற்போம், நம்முடைய பயணத்தில் தடை இருக்காது. 2026ல் இரண்டு பேருக்கு நடுவில் மட்டும் தான் போட்டி. அது தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் திமுக தான். இந்த போட்டி இன்னும் கடுமையாக மாறப்போகிறது. 100% வெற்றி நமக்கே" என்று பேசியுள்ளார்.
