  • ரூ.50-ல் சென்னையை சுற்றி பார்க்கலாம்! சென்னை உலா பேருந்து.. கட்டணம், வழித்தடங்கள் விவரம் இதோ!

ரூ.50-ல் சென்னையை சுற்றி பார்க்கலாம்! சென்னை உலா பேருந்து.. கட்டணம், வழித்தடங்கள் விவரம் இதோ!

Chennai Vintage Bus: சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் 'சென்னை உலா' என்ற பெயரில் விண்டேஜ் சுற்றுலா பேருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பேருந்தில் சென்னையில் முக்கிய இடங்களை சுற்றி பார்க்கலாம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 14, 2026, 04:57 PM IST
ரூ.50-ல் சென்னையை சுற்றி பார்க்கலாம்! சென்னை உலா பேருந்து.. கட்டணம், வழித்தடங்கள் விவரம் இதோ!

Chennai Vintage Bus: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை உள்ளது. பேருந்துகளில் தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் பயணித்து வருகின்றனர். வேலைக்கு செல்பவர்கள் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பலரும் பயணித்து வருகின்றனர். அவ்வப்போது பயனிலை வசூலிக்காக பல்வேறு பேருந்துகளையும் தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. மின்சார பேருந்துகள், தாழ் தள பேருந்துகள், டபுள் டக்கர் பேருந்துகள் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை உலா சுற்றுலா பேருந்து

இந்த நிலையில், சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் இன்டேஜ் பேருந்து அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. வெங்கடேஷ் தோற்றத்தில் உள்ள பேருந்துகள் சென்னையில் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை உலா என்ற (HOP ON HOP OFf - Vintage Bus Services) பேருந்து சேவை இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

முதற்கட்டமாக ஐந்து பேருந்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவை சென்னையில் கலாச்சார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை இணைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையின் முக்கிய பொழுப்போக்கு அடையாளங்களை இணைக்கும் வகையில், 30 கி.மீ நீளமுள்ள ஒரு வளையமாக இந்த பாதை திட்டமிட்டுள்ளது. 

இந்த பேருந்து 1980களின் காலக்கட்டத்தில் இருந்த பேருந்துகள். இந்த பேருந்துகள் பழைய கால நினைவுகளை திரும்பி பார்க்க செய்கிறது. இந்த பேருந்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏறும் வகையில், வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

கட்டணம், வழித்தடங்கள் விவரம்

சென்னை உலா பேந்துகளில் ரூ.50 கட்டணத்தில் சென்னை முழுவதுமே ஒரு நாள் முழுவதும் சுற்றி பார்க்கலாம். சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இந்த பேருந்து சேவை தொடங்கப்படுகிறது. இந்த பேருந்துகள் மெரினா கடற்கரை, எழும்பூர் ரயில் நிலையம், வள்ளுவர் கோட்டம், அண்ணா சாலை, அண்ணா  சாலை மேம்பாலம், கலங்கரை  விளக்கம்,  விவேகானந்தர் இல்லாம், சாந்தோம், எழும்பூர் அருங்காட்சியகம், பூங்கா ரயில் நிலையம், பல்லவன் இல்லா, உயர்நீதிமன்றம், தலைமைச் செயலகம், போ நினைவுச் சின்னம், கண்ணகி  சிலை உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் செல்கிறார். நீங்கள் எங்கு விருப்பப்பட்டாலும் அந்த பேருந்தில் ஏறி பயணிக்கலாம்.  மேலும், இந்த பேருந்தில் பயணிக்க சென்னை ஒன் செயலி வழியாக மின்னணு பயண சீட்டுகளும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

இந்த பேருந்து சேவை சனி, ஞாயிறு கிழமை இயக்கப்படும். ஜனவரி 17ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. சனி மற்றும் ஞாயிற்று கிழமைகளில் காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இந்த பேருந்து சேவை இயக்கப்படுகிறது. அடுத்தடுத்து 30 நிமிடம் இடைவெளியில் இநது பேருந்துகள் இயக்கப்படும். முதற்கட்டமாக வாறு இறுதி நாட்களில் இயக்கப்படும் பேருந்துகள், அதற்கு வார நாட்களில் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை இயக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: குட் நியூஸ்! ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு.. தமிழக அரசு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

 

மேலும் படிக்க: கைநிறைய சம்பளம்! 10ஆம் வகுப்பு முடித்த பெண்களுக்கு அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

 

 

Chennaichennai Vintage buschennai ula busChennai tourismTamil Nadu government

